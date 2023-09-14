「棕熊攝影機」救人一命！網友發現健行者求援，阿拉斯加搜救隊成功將人救出
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卡特邁國家公園位於阿拉斯加西南部，佔地超過1.6萬平方公里並以其每年10月舉辦的胖熊週（Fat Bear Week）受到眾人歡迎。然而在「棕熊攝影機」直播畫面時，卻看到一個凌亂不堪、被風吹得亂七八糟的健行者走進畫面，透過唇語向鏡頭說了「救救我」......
在「棕熊攝影機」中，一般人看到的會是棕熊吞鮭魚、為冬眠做準備的畫面，但日前野生動物愛好者們觀看阿拉斯加卡特邁國家公園（Katmai National Park）的攝影直播畫面時，卻看到一個凌亂不堪、被風吹得亂七八糟的健行者走進畫面，透過唇語向鏡頭說了「救救我」。
「棕熊攝影機」出現健行者喊「Help me」
「棕熊迷通知我們在餃子山（Dumpling Mountain）上有個遇到困境的人，英勇的護林員立即行動展開了搜救，拯救了這個人。」，Explore.org在X（前身為Twitter）中說道，「棕熊攝影機拯救了健行者的生命！」
《華盛頓郵報》報導，美國國家公園管理局（NPS）的發言人赫南德茲（Cynthia Hernandez）表示，當時直播鏡頭的觀眾發現這位迷失的健行者，並在留言區示警，之後網站方Explore.org隨後通知了阿拉斯加當局，立刻展開行動，最後由護林員安全地將這位健行者救出。
赫南德茲說，「公園派出一支搜救隊伍尋找遇難健行者，當時他陷入風雨交加、能見度差的情況中……護林員幾個小時後找到了這個人，他沒有受傷，被帶回了安全區。」
「這對棕熊攝影機來說是第一次，」Explore.org的自然學家、也是胖熊週創始人邁克菲茨（Mike Fitz）跟《華盛頓郵報》說，「那天該區域的天氣非常惡劣，能見度只有大約50英尺，而且山頂上的天氣通常比河邊要糟糕得多。」
《華盛頓郵報》指出，該地區缺乏庇護所，也沒有手機信號，最初發現健行者並進行通報的觀眾，之後也能看到救援人員穿越薄霧前往搜尋的過程。目前官方尚未公布健行者身分和他如何走失的詳細資訊。
以每年10月「胖熊週」為名，卡特邁國家公園攝影機救了旅人
《衛報》報導，這個救人一命的直播鏡頭位於阿拉斯加西南部，是個佔地超過1.6萬平方公里的海岸公園。卡特邁國家公園風景豐富，擁有火山和苔原，而其每年10月舉辦的胖熊週（Fat Bear Week），透過比較公園中哪些熊在冬眠前增重最多，而受到眾人歡迎。
事實上，胖熊週去年就曾因為一場「灌票醜聞」而登上了全球媒體，當時的比賽被發現有9000多張選票因涉嫌造假而被取消，這些票都灌到前胖熊週冠軍熊「荷莉（Holly）」的身上。
《BBC》表示，棕熊攝影機的觀看人數會在胖熊週前激增，今年胖熊週將於10月初舉行，卡特邁國家公園將設有7台攝影機，人們通常會收看公園內有名的的熊捕魚地點，來決定哪頭熊在冬眠吃鮭魚變得最胖，來獲選成為「最胖的熊」。
有趣的是，當健行者在餃子山的影像中被發現時，觀看直播的觀眾並不多。《BBC》報導中指出這位健行者「很幸運」，因為當他尋求幫助時使用的餃子山高山苔原攝影機，是一個相對不那麼美麗的地方，而且當時還被霧鎖壟罩。
新聞來源
- Fat Bear Week camera helps rescue hiker on Alaska mountain（Washington Post）
- ‘Help me’: fans watching bear camera help save Alaska hiker’s life（Guardian）
- 'Bear cam' viewers save stranded hiker in Alaska（BBC）
延伸閱讀
- 美國「胖熊週」比賽被質疑灌票，卡特邁國家公園：任何儲備足夠脂肪冬眠的棕熊都是贏家！
- 冰原消融讓北極熊、棕熊生活圈重疊，混血「灰北極熊」增加可能造成什麼問題？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html