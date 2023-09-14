「棕熊攝影機」救人一命！網友發現健行者求援，阿拉斯加搜救隊成功將人救出

在「棕熊攝影機」中，一般人看到的會是棕熊吞鮭魚、為冬眠做準備的畫面，但日前野生動物愛好者們觀看阿拉斯加卡特邁國家公園（Katmai National Park）的攝影直播畫面時，卻看到一個凌亂不堪、被風吹得亂七八糟的健行者走進畫面，透過唇語向鏡頭說了「救救我」。

「棕熊攝影機」出現健行者喊「Help me」

「棕熊迷通知我們在餃子山（Dumpling Mountain）上有個遇到困境的人，英勇的護林員立即行動展開了搜救，拯救了這個人。」，Explore.org在X（前身為Twitter）中說道，「棕熊攝影機拯救了健行者的生命！」

《華盛頓郵報》報導，美國國家公園管理局（NPS）的發言人赫南德茲（Cynthia Hernandez）表示，當時直播鏡頭的觀眾發現這位迷失的健行者，並在留言區示警，之後網站方Explore.org隨後通知了阿拉斯加當局，立刻展開行動，最後由護林員安全地將這位健行者救出。

赫南德茲說，「公園派出一支搜救隊伍尋找遇難健行者，當時他陷入風雨交加、能見度差的情況中……護林員幾個小時後找到了這個人，他沒有受傷，被帶回了安全區。」

「這對棕熊攝影機來說是第一次，」Explore.org的自然學家、也是胖熊週創始人邁克菲茨（Mike Fitz）跟《華盛頓郵報》說，「那天該區域的天氣非常惡劣，能見度只有大約50英尺，而且山頂上的天氣通常比河邊要糟糕得多。」

《華盛頓郵報》指出，該地區缺乏庇護所，也沒有手機信號，最初發現健行者並進行通報的觀眾，之後也能看到救援人員穿越薄霧前往搜尋的過程。目前官方尚未公布健行者身分和他如何走失的詳細資訊。

Bear Cam saves a hikers life! Today dedicated bear cam fans alerted us to a man in distress on Dumpling Mountain. The heroic rangers @KatmaiNPS sprung into action and mounted a search saving the man. - more details to come. pic.twitter.com/JzgfApK371 — explore.org (@exploreorg) September 6, 2023

以每年10月「胖熊週」為名，卡特邁國家公園攝影機救了旅人

《衛報》報導，這個救人一命的直播鏡頭位於阿拉斯加西南部，是個佔地超過1.6萬平方公里的海岸公園。卡特邁國家公園風景豐富，擁有火山和苔原，而其每年10月舉辦的胖熊週（Fat Bear Week），透過比較公園中哪些熊在冬眠前增重最多，而受到眾人歡迎。

事實上，胖熊週去年就曾因為一場「灌票醜聞」而登上了全球媒體，當時的比賽被發現有9000多張選票因涉嫌造假而被取消，這些票都灌到前胖熊週冠軍熊「荷莉（Holly）」的身上。

《BBC》表示，棕熊攝影機的觀看人數會在胖熊週前激增，今年胖熊週將於10月初舉行，卡特邁國家公園將設有7台攝影機，人們通常會收看公園內有名的的熊捕魚地點，來決定哪頭熊在冬眠吃鮭魚變得最胖，來獲選成為「最胖的熊」。

有趣的是，當健行者在餃子山的影像中被發現時，觀看直播的觀眾並不多。《BBC》報導中指出這位健行者「很幸運」，因為當他尋求幫助時使用的餃子山高山苔原攝影機，是一個相對不那麼美麗的地方，而且當時還被霧鎖壟罩。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範