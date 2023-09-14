2023金鐘獎戲劇類入圍：《模仿犯》破紀錄、《人選之人》引發台灣MeToo運動與賴佩霞，評審團主席揭評選內幕

今（2023）年第58屆金鐘獎今（14）日公布入圍名單，眾所矚目的戲劇類入圍名單，Netflix《模仿犯》入圍17項大獎，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。

除了《模仿犯》之外，本屆的《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》，分別入圍14項、12項、11項、10項大獎，成為本次金鐘獎戲劇類別的入圍領跑者。

對於本屆金鐘獎戲劇類的入圍概況，戲劇類評審團主任委員唐美雲表示：「這次好作品、好演員真的很多，但入圍名額真的有限，所以遺珠也很多。」

Photo Credit: 三立提供 戲劇類評審團主任委員唐美雲

《人選之人－造浪者》的MeToo運動、賴佩霞參選的熱議話題

今年5月時，由林君陽執導的《人選之人－造浪者》引起巨大迴響，劇中描述的「權勢性侵」帶起台灣MeToo運動的風潮，此運動密集爆發為期2個月左右，讓許多遭受性侵害、性騷擾的受害者，勇於透過各種管道發聲，《人選之人－造浪者》也成為戲劇掀起社會運動的例子。

《人選之人－造浪者》則在本屆金鐘獎迷你劇集類別入圍14項大獎，而MeToo運動的延續，就成為本屆金鐘獎無可迴避的問題，因此，評審團主任委員唐美雲率先被問及關於MeToo運動，有無影響此次評選的看法。

唐美雲說：「金鐘獎是開放大家報名的獎項，評選過程之中，我們這組並未針對此事提出討論，而關於這件事，相信評委們心中各自有一把尺。至於如何定調這件事，我們評選時也並未特別制定規矩，每次討論時，都是針對故事、個人獎項的表現內容。而投票時評委們很有默契，產生了大家現在看到的入圍名單。」

而其實《人選之人－造浪者》的男主角黃健瑋，也在MeToo運動過程中遭人爆出涉入性醜聞，對此唐美雲則表示，黃健瑋有報名男主角的，但未入圍。「我們還是以他們各自的表現去討論」。

至於圍繞在《人選之人－造浪者》的熱議話題，除了黃健瑋以及MeToo運動之外，當數在片中飾演總統候選人的賴佩霞，入圍了最佳女配角。

賴佩霞的入圍引起廣泛討論的原因在於，鴻海創辦人郭台銘今日宣布，與賴佩霞搭檔參選2024總統大選，這也讓虛構戲劇、現實政治的討論甚囂塵上。此外，《人選之人－造浪者》的王淨入圍最佳女主角，但另一名主演謝盈萱卻未入圍，也引起網友的不解與討論。

不過，唐美雲雖然是評審團主任委員，但負責的項目是「長篇劇集」，「迷你劇集（電視電影）」的類別並非唐美雲直接負責，對於《人選之人－造浪者》的評選內幕，唐美雲未能多做解釋。

但唐美雲仍舊針對王淨、謝盈萱、賴佩霞做出回應，「各組召集人在開會討論時，有提出演員們都很優秀，針對表現入圍，但真的入圍名額有限，就會有遺珠」。

而對於賴佩霞的正式參選，唐美雲則說：「賴佩霞宣布參選是個人選擇，至於《人選之人－造浪者》報名金鐘獎是好幾個月前的事，甚至入圍名單也在之前就定好了，並非賴佩霞今日參選我們才宣布入圍。至於賴佩霞是否得獎，我們會以演員表現、藝術為基礎出發評比，不會有其餘任何考量。」

Photo Credit: Netflix提供 《人選之人－造浪者》劇照

《模仿犯》領銜，《台灣犯罪故事》、《我願意》類型片的大放異彩

攤開本屆戲劇類入圍名單，能夠發現「懸疑」、「驚悚」、「犯罪」等類型片的大舉入圍，改編自日本推理懸疑巨擘宮部美幸的同名作品《模仿犯》，入圍17項大獎破了《茶金》紀錄，成為金鐘獎史上入圍最多獎項的戲劇節目。而除了《模仿犯》之外，本屆同樣朝向「社會犯罪」事件的《台灣犯罪故事》、《我願意》也有佳績，前者入圍12項大獎，後者入圍10項大獎。

倘若檢視前幾屆的金鐘獎入圍名單，諸如《返校》、《逆局》、《華燈初上》、《誰是被害者》等片，也都是所謂的「懸疑」、「驚悚」、「犯罪」類型片。

對於類型片在金鐘獎的大放異彩，唐美雲表示：「本屆的類型劇，其實都是細膩的，其實也並不是說近年都在鼓勵類型片，雖然大家看起來是相似的，但每部劇訴求的主題其實還是有所差異，例如《模仿犯》是改編自日本小說，《我願意》則是經過很多台灣社會事件的田調改編，變成台灣的原創故事。」

唐美雲進一步解釋：「金鐘獎評委們的看法其實都一樣，首先還是以戲劇的製作水平為主，如果有好的故事，但製作不精良，其實還是會糟蹋了故事。類型片入圍的比例看似很高，但我們的標準並非著重在題材與類型，而是回歸戲劇本身、演員表演、導演的創意手法等等的精緻程度。」

而對於《模仿犯》成為入圍大贏家，唐美雲說：「《模仿犯》雖然是翻拍國外的故事，但在製作規格以及演員表現上都非常好，例如後製、收音方式比照好萊塢的聲音處理，完全是一個高規格製作的作品，所以在評選時的分數就在很前面。」

最後，唐美雲說：「其實別於《模仿犯》、《台灣犯罪故事》、《我願意》，也能發現另一部戲劇《牛車來去》。牛車來去算是『清流』，是比較不一樣的型態，金鐘獎鼓勵各種創作，最佳戲劇入圍的作品也有非常多不同面向的討論，這就是金鐘獎的目的，讓大家共同發揮想像力、創造力，多一點原創故事。」

Photo Credit: Netflix提供 《模仿犯》製作人團隊，左起：製作人曾瀚賢、湯昇榮、演員夏騰宏、柯佳嬿、吳慷仁、庹宗華、江宜蓉、導演張榮吉、張亨如。

遺珠之憾以及《我願意》

無論是何種類型的頒獎典禮，往往皆有所謂的「遺珠之憾」，例如上文提及《人選之人－造浪者》的謝盈萱，以及入圍10項大獎的《我願意》，編導吳洛纓備受外界肯定，本屆卻無緣入圍最佳導演以及編劇獎項。