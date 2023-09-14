打造台美產業同盟：諾格公司宣布投入1億美元，助台發展國防、航太供應鏈

俄烏戰爭讓全球國防產業加快進程，各國也積極對外尋找供應鏈盟友，全球國防暨航太龍頭企業「諾斯洛普格魯曼」（Northrop Grumman，以下簡稱諾格）繼今年8月宣布在台設立辦事處後，今（14）日更宣布每年將投入1億美元（約合新台幣32億元）強化台灣供應鏈發展，除展現對台國防產業的承諾，也讓台灣晉身成為諾格全球供應鏈佈局的一環。

諾格是美國重要的國防製造商，參與研發美軍新一代匿蹤轟炸機B-21，我國向美採購的「M136火山車載布雷系統」也是諾格所生產，將在今年底前運交台灣7套布雷系統。看好台灣國防產業商機，諾格這次特別來台參與「2023台北國際航太暨國防工業展」（TADTE），企業副總裁暨全球商務發展官歐布萊恩（Stephen O’Bryan）與台灣執行長黃思勳也首度在台灣與媒體見面。

歐布萊恩表示，這次來台首要任務為增加對台灣國防部、本土產業的合作承諾，他也宣布，諾格將以每年投入1億美元的方式協助台灣發展本土供應鏈。歐布萊恩更預告，接下來幾個月將深入了解台灣的產業能力，2024年會有美國專業代表團訪台，以便展開更深入的討論。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 諾格企業副總裁暨全球商務發展官歐布萊恩，14日於台北航太展首度與台灣媒體見面。

歐布萊恩曾在美國海軍服役，畢業於美國海軍戰鬥機武器學校（US Navy Fighter Weapons School，或稱Top Gun），他今日也分享從軍隊到帶領企業的經驗。第一，科技非常重要，要確保同盟國擁有最好的裝備，在作戰中分享資訊也非常重要，這有助於避免誤判、在戰場上做出最好的決定。第二，他觀察到外界向來關注軍事和政治同盟，卻低估了工業技術和產業發展的結盟，其實這是幫助同盟國合作的關鍵。

今年8月甫被任命為諾格台灣辦事處執行長的黃思勳，曾於中華民國空軍服務21年，也曾擔任美國在台協會安全合作組空軍專案副主任。黃思勳今表示，諾格與中華民國是長久的合作夥伴，空軍現役F-5就是諾格授權台灣生產的戰鬥機，未來希望能延續這種「共同生產、共同研發」的模式。

黃思勳指出，我國軍工產業強大，希望能讓本土產業成為諾格全球供應鏈的一部分。黃思勳說，台灣有非常強的機械架構背景，引擎、發動機、電子零件、工具機等，都是可能成為諾格供應鏈的領域；而高教機、無人機、國家太空中心想發展的衛星，也是未來可望合作的領域。

空軍F-16V型戰機升級，所配備的AN/APG-83雷達（AESA），就是台美共同研發。台灣是否有機會透過技術學習，發展國產的AESA雷達？黃思勳語帶保留，僅強調不只針對雷達系統，諾格「各方面都希望與國內合作。」合作的方式很多，諾格願意輸出技術的，就共同合作生產，如果技術敏感無法輸出，仍可賣產品給台灣。

外界關注的無人機方面，黃思勳說「太多可以合作的機會。」無人機光是零件就有很大的發揮空間，在不希望無人機干擾的機場、總統府禁航區，諾格也希望將最新的反無人機科技引進台灣。

除了諾格，今年國防展也吸引來自10國近280家企業，參展攤位數創下史上最大規模，美國國防工業大廠洛克希德馬丁、開發俄烏戰爭立功的「彈簧刀」的宇航環境公司（AeroVironment）、英國航太雷神（BAE Systems Taranis）也都共襄盛舉，美國在台協會（AIT）本次也首度參展。

AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，與會人數反映台灣航太與國防工業的快速發展和成長，以及國際社會日益關注台灣市場的貿易與投資機會。這次有41家中小企業來到台灣，其中許多公司是新進入市場，正在尋找合作機會。

Photo Credit: 中央社 AIT處長孫曉雅（左2）在國防展遇到國民黨總統候選人侯友宜（右2），祝福侯友宜訪美行一切順利。

除了美國館，捷克館也是首度參展。捷克商會台灣辦事處負責人費雪（Jan Fischer）告訴《關鍵評論網》，這兩年戰爭對無人機的需求和使用增加，台灣也剛啟動了無人機計劃，對捷克來說這是一個新的市場，可能有一些潛力，所以決定參展。除了無人機公司Primoco、無人機零件（螺旋槳）供應商Mejzlik外，捷克飛機製造商Orličan、空中計程車等產業都有派代表前來。

費雪強調，這次帶來的企業範圍廣泛，使命是在台灣發現潛力，不過目前都還處於初步溝通和了解的階段，尚無法分享具體成果。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 捷克首度設館參與國防展。

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核稿編輯：邱宜君