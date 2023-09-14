2023/09/14,
印太

泰國宣布提供中國和哈薩克遊客免簽待遇，刺激觀光業發展

泰國宣布提供中國和哈薩克遊客免簽待遇，刺激觀光業發展
泰國旅遊勝地芭達雅。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

觀光業是泰國經濟成長的命脈，由於中國遊客赴泰人次不如預期，新總理賽塔主持首次內閣會議，會中決議從9月25日開始提供中國和哈薩克遊客免簽證待遇，以加速刺激觀光業發展。

（中央社）觀光業是泰國經濟成長的命脈，由於中國遊客赴泰人次不如預期，新總理賽塔13日主持首次內閣會議，會中決議從9月25日開始提供中國和哈薩克遊客免簽證待遇，以加速刺激觀光業發展。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔在8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。賽塔內閣9月5日正式宣誓就職，今天主持首次的內閣會議。

泰國總理賽塔首次國會施政報告
Photo Credit: 中央社
泰國總理賽塔11日率領內閣向國會進行首次施政報 告。賽塔強調泰國當前面臨的經濟問題，並承諾會提 出刺激經濟和紓解民眾債務的方案。 （總理府提供） 中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年9月11日

賽塔內閣上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國第二季的經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，以刺激第四季的經濟成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。

賽塔今天在內閣會議後表示，從9月25日開始到明年2月底，中國和哈薩克旅客赴泰免簽證，賽塔指出，屆時政府將會評估整體效益。

觀光暨體育部預測今年1到7月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但因為中國經濟成長緩慢，實際人次只達到200萬人次。

其他刺激經濟的方案還包括降低柴油價格、降低電價以及提供農民和中小企業債務紓困。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。