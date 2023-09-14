泰國宣布提供中國和哈薩克遊客免簽待遇，刺激觀光業發展

（中央社）觀光業是泰國經濟成長的命脈，由於中國遊客赴泰人次不如預期，新總理賽塔13日主持首次內閣會議，會中決議從9月25日開始提供中國和哈薩克遊客免簽證待遇，以加速刺激觀光業發展。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔在8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。賽塔內閣9月5日正式宣誓就職，今天主持首次的內閣會議。

Photo Credit: 中央社 泰國總理賽塔11日率領內閣向國會進行首次施政報 告。賽塔強調泰國當前面臨的經濟問題，並承諾會提 出刺激經濟和紓解民眾債務的方案。 （總理府提供） 中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年9月11日

賽塔內閣上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國第二季的經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，以刺激第四季的經濟成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。

賽塔今天在內閣會議後表示，從9月25日開始到明年2月底，中國和哈薩克旅客赴泰免簽證，賽塔指出，屆時政府將會評估整體效益。

觀光暨體育部預測今年1到7月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但因為中國經濟成長緩慢，實際人次只達到200萬人次。

其他刺激經濟的方案還包括降低柴油價格、降低電價以及提供農民和中小企業債務紓困。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒