做雞蛋進口「有關係」很重要，與資本額大小無關！卜蜂董座鄭武樾：當初能找到蛋源就「阿彌陀佛」

文：鄭鴻達

全球禽流感疫情肆虐，台灣年初出現蛋荒，也因進口雞蛋議題紛紛擾擾，在野黨紛對農業部自巴西進口雞蛋措施提出多項質疑，包括負責進口的超思公司資本額太小、離岸與到岸價格有價差，以及進口雞蛋的品質等。

《今周刊》專訪供應台灣飼料及肉品的大廠台灣卜蜂的董事長鄭武樾，由鄭武樾以其業者的專業角度，點評近期禽流感導致缺蛋的議題，以及對此次巴西進口雞蛋爭議的見解。

此外，農業部次長陳駿季也對本刊說明，目前政治圈上，最常被關注的主要幾項巴西進口雞蛋爭議或質疑，讓讀者能一次讀懂。

鄭武樾：近期缺蛋是天災而非人為因素

對於台灣近期缺蛋的肇因，鄭武樾認為，這次全球禽流感很嚴重，不管歐美日等地都有疫情，台灣的部分，包括他自己的蛋雞場也深受其害，主要是因為候鳥會傳播疫情，這種情況是天災而非人為，並非我國防疫做得不好。

鄭武樾說，當初全球都開始缺蛋時，因為立委批評缺蛋，政府就得設法維持這項民生必需，因此有來拜託他幫忙找蛋，他起初到處找人拜託找蛋都未果，最後是找到卜蜂集團資深董事長謝國民，才勉強從泰國調到400、500萬顆雞蛋。

做雞蛋進口生意「有關係」很重要，與公司資本額大小無關

至於近期在野黨質疑超思資本額僅50萬元，卻能做上億元的雞蛋買賣。鄭武樾表示，巴西的事他不清楚，但在泰國的方面他很清楚，因為要做進口蛋買賣生意，事實上需要的是「有關係」，例如他自己是受謝國民信任，才會得到幫助。

鄭武樾認為，選擇從巴西進口雞蛋沒有問題，因為巴西的雞場很多，但缺點就是因為要透過船運，時間會比較長，新鮮度會有差別，不過他相信台灣的檢疫把關絕對沒問題，有問題的雞蛋不會進來。

進口雞蛋變政治問題，鄭武樾：當初能找到蛋源就「阿彌陀佛」

鄭武樾再次強調「關係很重要」，能不能拿到蛋，真的與資本額大小無關，問題在於對方是否願意信任你、供應雞蛋給你，他也是一毛錢沒花，是透過介紹後，再由台農發公司進口，他們也沒從中賺取價差。

鄭武樾認為進口雞蛋議題應該「就事論事」，這件事比較是政治而非雞蛋的問題，當初大家都說沒蛋可吃，政府為穩定供應到處找蛋，能找到蛋源就已經是「阿彌陀佛」，政府願意為此努力，大家應多予以鼓勵，而非一天到晚吵吵鬧鬧。

Photo Credit: 中央社

巴西進口雞蛋爭議，快問快答農業部次長陳駿季

問：超思公司資本額僅50萬元，卻能承包上億元的案子？

答：因雞蛋非一般商品，有檢疫與衛生問題，因此我們當初找貿易商，重點在評估其貿易能力，包括貿易商對出口國的蛋場通路掌握與通關能力，也都列在篩選貿易商的四條件之一。

首先，要有媒合這些國家蛋品到他國的經驗；第二，需有能力掌握該國蛋場的雞蛋來源，而不行自行到市面上找蛋；第三，報價要合理；第四，有能力且要能及時下單，而非觀望，尤其在3至4月供應比較急的時候。

其次，這次專案整體金額約7億多元，不過蛋是分批進口，到港後付款後，貿易商就可買下一批，並非說7億元的案子就得有7億元的資本，這次買8800多萬顆雞蛋，是每個月進幾百萬顆，雞蛋要進到國內才履約付款，並非外界誤解的要一口氣出7億元。

問：為何此次巴西進口雞蛋，在產地的離岸價格與到岸價格有所差異，其中價差用途是什麼？

答：到岸價格是雞蛋已經運到台灣的報價，離岸價（FOB）則是在當地港口時上傳的價格，價差主要就是用於運費、保險費，而運費也會因每一批貨出港的時間點不同，導致運費會隨當時船運費用兒有所差異。

例如船運有時走比較近的直航路線，有時會經過第三港口，運費無法直接說是多少錢，但以我們的了解，大概介於每一櫃8500至9500美元。

至於外界不解為何到岸價與離岸價有價差，其實每一批的到岸價都不同，從巴西政府官網查的FOB是一個平均價，這價格也涵蓋超思以外的貿易公司，若以最高的到岸價去減最低的離岸價，價差當然會差很多。

巴西進口雞蛋絕非是說在那裡開一個任意門就能送到台灣，過程需要經過長途運輸，若不考慮這些因素，只看金額數字，很容易讓消費者，尤其是不熟悉貿易業務的民眾感到迷惑。

問：雞蛋進口作業有何特殊性？和其他農產品進口最大的不同或挑戰為何？

答：過往台灣殼蛋基本能自給自足，在發生此次缺蛋前，國家允許業者根據市場需求，自美國、日本、澳洲等國進口，但過往這些進口雞蛋的形式多是液蛋，多用於食品加工用途。

第二，雞蛋要自一國運輸到另一國，要確保全程都是攝氏4至6度的冷鏈，殼蛋運輸過程也要做好包裝，因此包裝廠在包裝時，要有較高標準的規範，以確保雞蛋在運輸過程中不會打破。

這樣的條件，只有具出口經驗的蛋場才有能力，一般蛋場只供應當地、國內的市場，就不用處理這些，國內雞蛋供應因為距離短，一個月內就能銷售完畢，通常用常溫運輸，不必擔心包裝與冷鏈，此特性導致在找來源蛋場時更有挑戰，因此有賴有經驗的蛋場。

Photo Credit: 中央社 農委會副主委陳駿季

問：巴西進口雞蛋是否有用藥安全疑慮？外界質疑是來自禽流感疫區？

答：政府自國外進口雞蛋，絕不會犧牲消費者食安，雞蛋近來後有雙重把關，第一重，是必須符合國內衛生安全檢查，第二重，是政府關切雞蛋是否會來自疫區，因此針對來源蛋場很重視，其中衛生安全是由衛福部食藥署負責，確保禽流感非疫區則是農業部防檢署。

第二部分，食藥署在邊境檢查是逐批檢查，一旦發現有不符合衛生安全用藥，是整櫃退運銷毀，並非是在後市場檢查，因此不會進到超商、通路才檢查，是在邊境就把關每一批產品，因次在邊境有查到反而代表有安全把關。