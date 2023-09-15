做雞蛋進口「有關係」很重要，與資本額大小無關！卜蜂董座鄭武樾：當初能找到蛋源就「阿彌陀佛」
我們想讓你知道的是
供應台灣飼料及肉品的大廠台灣卜蜂的董事長鄭武樾，以其業者的專業角度點評近期禽流感導致缺蛋的議題，以及對此次巴西進口雞蛋爭議的見解。 此外，農業部次長陳駿季也說明目前政治圈上，最常被關注的主要幾項巴西進口雞蛋爭議或質疑，讓讀者能一次讀懂。
文：鄭鴻達
全球禽流感疫情肆虐，台灣年初出現蛋荒，也因進口雞蛋議題紛紛擾擾，在野黨紛對農業部自巴西進口雞蛋措施提出多項質疑，包括負責進口的超思公司資本額太小、離岸與到岸價格有價差，以及進口雞蛋的品質等。
《今周刊》專訪供應台灣飼料及肉品的大廠台灣卜蜂的董事長鄭武樾，由鄭武樾以其業者的專業角度，點評近期禽流感導致缺蛋的議題，以及對此次巴西進口雞蛋爭議的見解。
此外，農業部次長陳駿季也對本刊說明，目前政治圈上，最常被關注的主要幾項巴西進口雞蛋爭議或質疑，讓讀者能一次讀懂。
鄭武樾：近期缺蛋是天災而非人為因素
對於台灣近期缺蛋的肇因，鄭武樾認為，這次全球禽流感很嚴重，不管歐美日等地都有疫情，台灣的部分，包括他自己的蛋雞場也深受其害，主要是因為候鳥會傳播疫情，這種情況是天災而非人為，並非我國防疫做得不好。
鄭武樾說，當初全球都開始缺蛋時，因為立委批評缺蛋，政府就得設法維持這項民生必需，因此有來拜託他幫忙找蛋，他起初到處找人拜託找蛋都未果，最後是找到卜蜂集團資深董事長謝國民，才勉強從泰國調到400、500萬顆雞蛋。
做雞蛋進口生意「有關係」很重要，與公司資本額大小無關
至於近期在野黨質疑超思資本額僅50萬元，卻能做上億元的雞蛋買賣。鄭武樾表示，巴西的事他不清楚，但在泰國的方面他很清楚，因為要做進口蛋買賣生意，事實上需要的是「有關係」，例如他自己是受謝國民信任，才會得到幫助。
鄭武樾認為，選擇從巴西進口雞蛋沒有問題，因為巴西的雞場很多，但缺點就是因為要透過船運，時間會比較長，新鮮度會有差別，不過他相信台灣的檢疫把關絕對沒問題，有問題的雞蛋不會進來。
進口雞蛋變政治問題，鄭武樾：當初能找到蛋源就「阿彌陀佛」
鄭武樾再次強調「關係很重要」，能不能拿到蛋，真的與資本額大小無關，問題在於對方是否願意信任你、供應雞蛋給你，他也是一毛錢沒花，是透過介紹後，再由台農發公司進口，他們也沒從中賺取價差。
鄭武樾認為進口雞蛋議題應該「就事論事」，這件事比較是政治而非雞蛋的問題，當初大家都說沒蛋可吃，政府為穩定供應到處找蛋，能找到蛋源就已經是「阿彌陀佛」，政府願意為此努力，大家應多予以鼓勵，而非一天到晚吵吵鬧鬧。
巴西進口雞蛋爭議，快問快答農業部次長陳駿季
問：超思公司資本額僅50萬元，卻能承包上億元的案子？
答：因雞蛋非一般商品，有檢疫與衛生問題，因此我們當初找貿易商，重點在評估其貿易能力，包括貿易商對出口國的蛋場通路掌握與通關能力，也都列在篩選貿易商的四條件之一。
首先，要有媒合這些國家蛋品到他國的經驗；第二，需有能力掌握該國蛋場的雞蛋來源，而不行自行到市面上找蛋；第三，報價要合理；第四，有能力且要能及時下單，而非觀望，尤其在3至4月供應比較急的時候。
其次，這次專案整體金額約7億多元，不過蛋是分批進口，到港後付款後，貿易商就可買下一批，並非說7億元的案子就得有7億元的資本，這次買8800多萬顆雞蛋，是每個月進幾百萬顆，雞蛋要進到國內才履約付款，並非外界誤解的要一口氣出7億元。
問：為何此次巴西進口雞蛋，在產地的離岸價格與到岸價格有所差異，其中價差用途是什麼？
答：到岸價格是雞蛋已經運到台灣的報價，離岸價（FOB）則是在當地港口時上傳的價格，價差主要就是用於運費、保險費，而運費也會因每一批貨出港的時間點不同，導致運費會隨當時船運費用兒有所差異。
例如船運有時走比較近的直航路線，有時會經過第三港口，運費無法直接說是多少錢，但以我們的了解，大概介於每一櫃8500至9500美元。
至於外界不解為何到岸價與離岸價有價差，其實每一批的到岸價都不同，從巴西政府官網查的FOB是一個平均價，這價格也涵蓋超思以外的貿易公司，若以最高的到岸價去減最低的離岸價，價差當然會差很多。
巴西進口雞蛋絕非是說在那裡開一個任意門就能送到台灣，過程需要經過長途運輸，若不考慮這些因素，只看金額數字，很容易讓消費者，尤其是不熟悉貿易業務的民眾感到迷惑。
問：雞蛋進口作業有何特殊性？和其他農產品進口最大的不同或挑戰為何？
答：過往台灣殼蛋基本能自給自足，在發生此次缺蛋前，國家允許業者根據市場需求，自美國、日本、澳洲等國進口，但過往這些進口雞蛋的形式多是液蛋，多用於食品加工用途。
第二，雞蛋要自一國運輸到另一國，要確保全程都是攝氏4至6度的冷鏈，殼蛋運輸過程也要做好包裝，因此包裝廠在包裝時，要有較高標準的規範，以確保雞蛋在運輸過程中不會打破。
這樣的條件，只有具出口經驗的蛋場才有能力，一般蛋場只供應當地、國內的市場，就不用處理這些，國內雞蛋供應因為距離短，一個月內就能銷售完畢，通常用常溫運輸，不必擔心包裝與冷鏈，此特性導致在找來源蛋場時更有挑戰，因此有賴有經驗的蛋場。
問：巴西進口雞蛋是否有用藥安全疑慮？外界質疑是來自禽流感疫區？
答：政府自國外進口雞蛋，絕不會犧牲消費者食安，雞蛋近來後有雙重把關，第一重，是必須符合國內衛生安全檢查，第二重，是政府關切雞蛋是否會來自疫區，因此針對來源蛋場很重視，其中衛生安全是由衛福部食藥署負責，確保禽流感非疫區則是農業部防檢署。
第二部分，食藥署在邊境檢查是逐批檢查，一旦發現有不符合衛生安全用藥，是整櫃退運銷毀，並非是在後市場檢查，因此不會進到超商、通路才檢查，是在邊境就把關每一批產品，因次在邊境有查到反而代表有安全把關。
Tags：
點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】