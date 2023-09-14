2023金鐘獎節目類入圍：黃子佼、炎亞綸的MeToo熱議，吳宗憲、《大嘻哈時代2》為何入圍多項大獎？
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金鐘獎今日公布入圍名單，節目類別的話題，圍繞在黃子佼、炎亞綸等陷入性醜聞的藝人有無報名以及入圍。此外，《大嘻哈時代2》、老牌主持人吳宗憲也各成亮點，而對於這份入圍名單，評審團主席回應：「今年無法避免，一定會討論MeToo，但最終還是看評審心中的一把尺。」
今（2023）年第58屆金鐘獎今（14）日公布入圍名單，節目類別的話題，圍繞在黃子佼、炎亞綸等陷入MeToo性醜聞的當事人有無報名以及入圍。此外，老牌主持人吳宗憲也憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》角逐綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，是綜藝類別最搶眼的入圍主持人。
至於新創音樂話題節目《大嘻哈時代2》則是入圍最多的節目，而《大嘻哈時代2》除了金鐘獎，也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，成為跨領域入圍的節目。
對於本次金鐘獎節目類別的概況，節目類評審團主任委員李景白表示：「這次的節目報名件數比過往還要多，而且節目內容更多元化、更豐富，這是對業界非常好的現象。」
圍繞在頒獎典禮的MeToo運動
今年5月，由林君陽執導的《人選之人－造浪者》引起巨大迴響，劇中描述的「權勢性侵」帶起台灣MeToo運動的風潮，此運動密集爆發為期2個月左右，讓許多遭受性侵害、性騷擾的受害者，勇於透過各種管道發聲，《人選之人－造浪者》也成為戲劇掀起社會運動的典範。
而上週公布入圍名單的廣播金鐘獎，外界熱議的話題之一，就是深陷MeToo運動、性醜聞爭議的資深藝人黃子佼，是否有報名。
廣播金鐘的評審委員會主任委員陳清河當時表示：「站在性別平等這個紅線，從個人的部分，因為有很多的爭議，所以我們心裡面都有一個共同的共識，就是這條紅線是不能踩的。黃子佼個人的部分沒有報名，節目的部分評審還是照常接受，因為節目是團隊，所以團隊中是有黃子佼的。」
陳清河也強調，只要跟性平有關的部分，因為有社會觀感的底線，這個部分經過討論之後，不希望個人的部份引起社會爭議，這部分廣播金鐘的評審們共識度還蠻高的。
至於本屆金鐘獎，也在《人選之人－造浪者》入圍迷你劇集類別14項大獎的聲浪下，以及黃子佼、炎亞綸等備受爭議的主持人當中，掀起了MeToo相關討論。
尤其節目類別是黃子佼、炎亞綸活躍的戰場，兩人也皆曾於節目類別獲得金鐘獎。而炎亞綸主持的《來吧！營業中》更是入圍了本屆金鐘獎「益智及實境節目」，炎亞綸實際上也報名了「益智及實境節目主持人獎」，但最終並未入圍。
對此，李景白表示：「只要報名就都會在評比範圍中，並不會因為任何事件而被排除，針對MeToo所有評審都有發表意見，當然看法各不相同，正反面都有，溝通完評審們再依照自己的專業判斷，進行不記名投票。所以，我們並不會先因為『什麼事件』而刪除報名者，還是尊重每個評審對於專業表現。」
至於對於炎亞綸個人主持項目未入圍的原因，李景白回應：「還是回到評審過程，評審們會發表意見，但不會詢問『為什麼』不投誰，這是評審自己的裁量權，最終還是要看評審心中評比的一把尺。當然，今年一定會討論MeToo，這是不可能避免的，但最終的入圍名單，就是大家討論後，投票完成的決定。」
節目類別的討論
本屆節目類別的入圍大贏家，當數《大嘻哈時代2》。入圍4項大獎，包含綜藝節目獎、節目類攝影獎、節目類燈光獎以及節目類美術設計獎。
去（2022）年，節目類別中最受觀眾矚目的綜藝節目獎，就是由第一季的《大嘻哈時代》獲得，當時的評審評語為：「節目包裝選手的內容寫實感人，不管是賽制設計，表現的份量以及整體演出製作水平，創造出台灣嘻哈音樂性節目的新舞台。」
而今年由陳鎮川與謝乾乾製作了第二季《大嘻哈時代2》，並請來蔡詩芸（DIZZY DIZZO）、迪拉胖與陳星翰三位深耕饒舌的音樂人擔任評審，主持群則有阿達、嗩吶、賀瓏以及美麗本人。
對於此節目的入圍，製作方三立電視表示，「感謝評審對《大嘻哈時代2》的再度肯定，除了金鐘獎、也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，證明好的內容與製作是可以跨越平台屬性的界線。」
而李景白則認為，今年金鐘獎的實境節目非常多，也是討論最久的項目，其中，曾國城主持的《一字千金》繼獲得56屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎後，今年再度入圍獎此類別的獎項，也代表主持功力的備受肯定。
李景白表示：「雖然實境節目多，但會不會大家都在做一樣的格式，這是我們討論的。實際上，今年也發現很多的網路節目，這是好事。而今年我們不再指稱『電視金鐘獎』，而是稱作『金鐘獎』，泛指所謂的影音節目，我們希望不限於媒體平台，而是回歸創作本身。」
除了節目之外，入圍名單的亮點當數老牌主持人吳宗憲，本屆金鐘獎吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》三檔節目，角逐綜藝節目主持人獎，以及益智及實境節目主持人獎。
關於吳宗憲主持的《綜藝大熱門》與《綜藝玩很大》，製作方三立則表示，感謝評審肯定，生活中需要好的綜藝娛樂陪伴，也謝謝所有主持人，「堅持是最難的事，經典招牌節目堅持還維持品質，是努力的責任」。
對於吳宗憲的強勢表現，李景白坦言，主持人的養成非常困難，不是一朝一夕能夠養成，吳宗憲在業界有其地位，也不是一朝一夕的，入圍那麼多節目絕非偶然。
李景白進一步解釋：「當然，我們也希望更多新秀加入主持產業，但也不可能因為是新秀，所以就一定會怎麼樣；也不會因為是資深前輩，所以就不能怎麼樣，回到我所說的，每個項目評比都是獨立事件，是從作品本身來看。」
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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