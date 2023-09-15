【國際大風吹】莫迪暗示印度可能改國名：「Bharat」是什麼意思？國家改名要花多少錢？

如果對自己的名字不滿意，人可以改名，公司行號可以改名，但是一個國家要改名，恐怕就不是那麼簡單的事。

9月初，負責主辦二十大工業國集團G20高峰會的印度，以總統名義邀請與會貴賓參加晚宴，但邀請函上卻不是寫印度總統，而是巴拉特總統。消息曝光之後，引發激烈討論，難道印度以後不打算叫印度，要改名巴拉特了嗎？

這可不是空穴來風，因為對印度執政黨的意識形態很有影響力的極右派團體領導人，近期才公開表示，當初國名叫India只是為了讓講英文的人聽懂，印度應該要叫Bharat（巴拉特）才對。

巴拉特是什麼意思？為什麼有人主張要改名？如果印度真的改國名，可能會帶來什麼衝擊呢？

「巴拉特」早已存在印度憲法中

一個國家的國號，通常都是規定在憲法當中，而印度也不例外。翻開印度憲法，第一條就暗藏玄機，寫著「印度，即巴拉特，為聯邦制」。換句話說，憲法裡早就寫到印度就是巴拉特，但巴拉特也只有在第一條出現這麼一次，整部憲法都還是用印度。在主要官方語言中，印地語的國名是Bharat，英語的國名是India。

Photo Credit: 國際大風吹

既然如此，為什麼還要吵國家正名的問題呢？我們得先倒轉時光，回到20世紀中。

1947年，歷經200年的英國殖民，印度終於成功獨立。起草憲法的時候，卻得思考國號到底該叫什麼。當時，包含現在印度、巴基斯坦、孟加拉的這片區域，有三個常見的名稱，印度、巴拉特，還有印度斯坦。

其中，India這個字，是從印度河的梵文轉化成英文而來，這是因為印度河流域是這片地區傳統上的文化和商業中心。

巴拉特也是一個梵文的字，來源又更古老，可以追溯到2000年前的神話經典，大致上也是指南亞這片地區。

至於印度斯坦，是波斯語對於現在印度中北部，以印地語為通用語言的區域的稱呼。

在二戰後的那段期間，東南亞很多脫離殖民的國家，都不想沿用外來殖民者給的名字。例如同樣被英國殖民過的錫蘭，獨立建國之後改叫斯里蘭卡。同樣的道理，當時在印度也有一批人反對India這個英文名字，但最終，印度制憲議會還是選擇把India當成國名，同時並列巴拉特，而印度斯坦則是沒有入憲，維持地理名詞的性質。

專家認為，這是出於當時的戰略考量。歷經200年英國殖民，India這個詞已經有國際知名度，而且，在當時的意思是整塊印度次大陸，跟同時從英屬印度獨立出來的巴基斯坦、孟加拉相比，印度叫India顯得格局更大。

印度「正名」符合執政黨意識形態

India成為印度的國號，至今已經70多年了。然而，現任總理莫迪和他所屬的印度人民黨，從2014年執政以來，在所謂印度教國族主義的意識形態下，不斷強化最主流宗教印度教，以及最主流語言印地語的國族認同，也希望強調現代印度已經走出殖民歷史。近幾年，莫迪政府以「擺脫殖民奴隸心態」的理由，陸續將一些城鎮和街道改名。

根據2021年的民調，印度八成人口信仰的主流宗教、印度教，絕大多數教徒都認為印度人就是該信印度教、講印地語。如今，如果真的要把國號從英文的印度改成印地語的巴拉特，似乎也不是不難想像。在已經改名為X的推特上，有2300多萬追蹤者的板球明星施瓦格（Virender Sehwag），就表示改國號會讓他充滿驕傲。

而選在這個時機點，可能更有政治上的考量。今年以來，印度人口超越中國成為全球最多、經濟成長速度在主要經濟體當中名列前茅、更寫下在月球南極登陸探測器的人類創舉，國家的榮譽感來到高點。主辦G20峰會，也象徵印度的大國地位，街上隨處可見的海報標語，更營造莫迪世界級領袖的形象。

他把自己定調成世界級政治家、定調成世界級思想家、全球南方代言人，也是振興印度的代言人，要走向更高的國際地位......總之，推升（莫迪）的形象，我想對他在2024的選情大有幫助。 政治分析師 葛斯（Sagarika Ghose）

印度下一屆國會大選，應該會在明年4到5月舉行。也因此，這個時候拋出更改國號的可能性，似乎也有為選戰預熱，動員支持者的用意。

在野黨議員就痛批，兩個月前才剛成立的在野黨大聯盟，縮寫叫做INDIA，現在執政黨卻想改國號，是不是故意要跟這個聯盟作對？這麼重大的議題淪為政治操作，實在令人不齒。

印度改名，成本恐高達550億台幣

話又說回來，印度如果真的不叫India了，到底會有多大的影響呢？印度網友幽默表示，從護照、鈔票、身分證，只要有India這個字的政府文件，恐怕都得重印、重辦。科技媒體也報導，印度的頂層網域，也就是網址最後面的名稱，如果要從現在India的縮寫 .IN，改成Bharat的縮寫，不論是 .BR .BH或 .BT，通通都已經被別的國家註冊了，到時候恐怕會名不符實。

地緣政治學者也大開冷笑話，說印度所屬的金磚國家集團，按計劃將會從5國擴增到11國，但如果印度改名，集團的英文縮寫，也會從BRICS變成BARBIECUES。

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大家可能也會好奇，改國號會花多少錢呢？印度媒體報導，台灣在非洲的唯一友邦史瓦帝尼，在2018年更改國號，拋棄跟瑞士聽起來很像的舊名史瓦濟蘭。當時有南非律師粗估，大企業更改品牌形象，大概要花費行銷預算的10%，而行銷預算通常是企業營收的6%。

假設國家改名，跟大企業更改品牌形象的複雜度差不多，史瓦帝尼改名，就得花政府年度收入的千分之六，大約6000萬美金、約合18億台幣。同樣的公式套用到印度，以最近一期財政年度來算，成本將會高達1430億印度盧比，約合台幣550億元。