【國際大風吹】莫迪暗示印度可能改國名：「Bharat」是什麼意思？國家改名要花多少錢？
我們想讓你知道的是
根據2021年的民調，印度8成人口信仰的主流宗教、印度教，絕大多數教徒都認為印度人就是該信印度教、講印地語。如今，如果真的要把國號從英文的印度改成印地語的巴拉特，似乎也不是不難想像。話又說回來，印度如果真的不叫India了，到底會有多大的影響呢？
如果對自己的名字不滿意，人可以改名，公司行號可以改名，但是一個國家要改名，恐怕就不是那麼簡單的事。
9月初，負責主辦二十大工業國集團G20高峰會的印度，以總統名義邀請與會貴賓參加晚宴，但邀請函上卻不是寫印度總統，而是巴拉特總統。消息曝光之後，引發激烈討論，難道印度以後不打算叫印度，要改名巴拉特了嗎？
這可不是空穴來風，因為對印度執政黨的意識形態很有影響力的極右派團體領導人，近期才公開表示，當初國名叫India只是為了讓講英文的人聽懂，印度應該要叫Bharat（巴拉特）才對。
巴拉特是什麼意思？為什麼有人主張要改名？如果印度真的改國名，可能會帶來什麼衝擊呢？
「巴拉特」早已存在印度憲法中
一個國家的國號，通常都是規定在憲法當中，而印度也不例外。翻開印度憲法，第一條就暗藏玄機，寫著「印度，即巴拉特，為聯邦制」。換句話說，憲法裡早就寫到印度就是巴拉特，但巴拉特也只有在第一條出現這麼一次，整部憲法都還是用印度。在主要官方語言中，印地語的國名是Bharat，英語的國名是India。
既然如此，為什麼還要吵國家正名的問題呢？我們得先倒轉時光，回到20世紀中。
1947年，歷經200年的英國殖民，印度終於成功獨立。起草憲法的時候，卻得思考國號到底該叫什麼。當時，包含現在印度、巴基斯坦、孟加拉的這片區域，有三個常見的名稱，印度、巴拉特，還有印度斯坦。
其中，India這個字，是從印度河的梵文轉化成英文而來，這是因為印度河流域是這片地區傳統上的文化和商業中心。
巴拉特也是一個梵文的字，來源又更古老，可以追溯到2000年前的神話經典，大致上也是指南亞這片地區。
至於印度斯坦，是波斯語對於現在印度中北部，以印地語為通用語言的區域的稱呼。
在二戰後的那段期間，東南亞很多脫離殖民的國家，都不想沿用外來殖民者給的名字。例如同樣被英國殖民過的錫蘭，獨立建國之後改叫斯里蘭卡。同樣的道理，當時在印度也有一批人反對India這個英文名字，但最終，印度制憲議會還是選擇把India當成國名，同時並列巴拉特，而印度斯坦則是沒有入憲，維持地理名詞的性質。
專家認為，這是出於當時的戰略考量。歷經200年英國殖民，India這個詞已經有國際知名度，而且，在當時的意思是整塊印度次大陸，跟同時從英屬印度獨立出來的巴基斯坦、孟加拉相比，印度叫India顯得格局更大。
印度「正名」符合執政黨意識形態
India成為印度的國號，至今已經70多年了。然而，現任總理莫迪和他所屬的印度人民黨，從2014年執政以來，在所謂印度教國族主義的意識形態下，不斷強化最主流宗教印度教，以及最主流語言印地語的國族認同，也希望強調現代印度已經走出殖民歷史。近幾年，莫迪政府以「擺脫殖民奴隸心態」的理由，陸續將一些城鎮和街道改名。
根據2021年的民調，印度八成人口信仰的主流宗教、印度教，絕大多數教徒都認為印度人就是該信印度教、講印地語。如今，如果真的要把國號從英文的印度改成印地語的巴拉特，似乎也不是不難想像。在已經改名為X的推特上，有2300多萬追蹤者的板球明星施瓦格（Virender Sehwag），就表示改國號會讓他充滿驕傲。
而選在這個時機點，可能更有政治上的考量。今年以來，印度人口超越中國成為全球最多、經濟成長速度在主要經濟體當中名列前茅、更寫下在月球南極登陸探測器的人類創舉，國家的榮譽感來到高點。主辦G20峰會，也象徵印度的大國地位，街上隨處可見的海報標語，更營造莫迪世界級領袖的形象。
他把自己定調成世界級政治家、定調成世界級思想家、全球南方代言人，也是振興印度的代言人，要走向更高的國際地位......總之，推升（莫迪）的形象，我想對他在2024的選情大有幫助。
政治分析師 葛斯（Sagarika Ghose）
印度下一屆國會大選，應該會在明年4到5月舉行。也因此，這個時候拋出更改國號的可能性，似乎也有為選戰預熱，動員支持者的用意。
在野黨議員就痛批，兩個月前才剛成立的在野黨大聯盟，縮寫叫做INDIA，現在執政黨卻想改國號，是不是故意要跟這個聯盟作對？這麼重大的議題淪為政治操作，實在令人不齒。
印度改名，成本恐高達550億台幣
話又說回來，印度如果真的不叫India了，到底會有多大的影響呢？印度網友幽默表示，從護照、鈔票、身分證，只要有India這個字的政府文件，恐怕都得重印、重辦。科技媒體也報導，印度的頂層網域，也就是網址最後面的名稱，如果要從現在India的縮寫 .IN，改成Bharat的縮寫，不論是 .BR .BH或 .BT，通通都已經被別的國家註冊了，到時候恐怕會名不符實。
地緣政治學者也大開冷笑話，說印度所屬的金磚國家集團，按計劃將會從5國擴增到11國，但如果印度改名，集團的英文縮寫，也會從BRICS變成BARBIECUES。
大家可能也會好奇，改國號會花多少錢呢？印度媒體報導，台灣在非洲的唯一友邦史瓦帝尼，在2018年更改國號，拋棄跟瑞士聽起來很像的舊名史瓦濟蘭。當時有南非律師粗估，大企業更改品牌形象，大概要花費行銷預算的10%，而行銷預算通常是企業營收的6%。
假設國家改名，跟大企業更改品牌形象的複雜度差不多，史瓦帝尼改名，就得花政府年度收入的千分之六，大約6000萬美金、約合18億台幣。同樣的公式套用到印度，以最近一期財政年度來算，成本將會高達1430億印度盧比，約合台幣550億元。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html