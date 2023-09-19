專訪TNL Mediagene集團執行長鍾子偉：亞洲最大媒體集團如何全球佈局？
我們想讓你知道的是
數位媒體集團關鍵評論網（TNL Mediagene）創辦人Joey（鍾子偉），日前接受關鍵評論網旗下財經媒體「商益」專訪，分享對公司發展的看法、以及他對於亞洲市場的機會和挑戰的見解。強調與日本Mediagene集團合併後、亞洲拼圖已幾近完成，下一步即將加速拓展英語系國際市場。
文：湯皓茹
關鍵評論網媒體集團（TNL Mediagene）創辦人暨執行長Joey（鍾子偉），接受《商益》專訪，分享對於台灣的TNL與日本的Mediagene合併後，集團未來發展的佈局、以及他對於亞洲市場機會和挑戰的見解。Joey強調與日本Mediagene集團合併後，亞洲拼圖已幾近完成，下一步將加速拓展英語系國際市場。
TNL Mediagene集團的全球佈局
Joey首先提到，關鍵評論網最初的想法是要快速進軍亞洲其他市場。Mediagene是日本數一數二的原生數位媒體集團，該集團希望踏出日本的雄心，正好與關鍵評論網想跨出台灣的佈局不謀而合。這次合併是在「對的時間、對的夥伴、對的方向」下完成，可望在最短的時間內建構出亞洲最大、涵蓋數位媒體內容、科技、數據、AI還有電商的一個泛亞洲媒體集團。
他透露，媒體集團目前已在台灣、香港、日本有所佈局，東北亞的拼圖已經接近完成，下半年會積極往東南亞市場佈局，並以此為橋樑擴張到更多的英語媒體內容、科技服務，以此進一步拓展到全球市場。
合併與上市後的整體規模：每月2億PV
TNL Mediagene合併後，已著手上市計畫（IPO）。集團成為一個國際公司後，在台、日（東京、京都）、香港分別都有辦公室，台灣約有300人、日本約有260人規模。在橫跨旗下20餘個媒體品牌不同的內容方案下，每月可達將近2億 PV（網頁瀏覽量）。讀者分佈約有一半為中文讀者，一半為日文讀者，以及少量的英語讀者。
Joey提到，過去在日商的工作經驗，讓自己深入理解日本企業在亞洲、在美國是如何經營的。此外，自己在美國、以及歐洲公司的經驗，也有助於拿捏對不同文化對象的磨合與應對，
在什麼時間點適合講話？什麼時間點要跳進來？什麼時間點要讓他們把話講完？大家坐在一起合作的時候，真的要有Patience（耐心）、真的要有Balance（平衡）。當每個人在想「這個怎麼辦？」的時候，你得明白每個人有不同的觀點，他的出發點、他的定位是什麼？
合併後的優勢：跨境落地發展不需額外整合時間
Joey認為，與日本人互動的重點之一是「讀空氣」，開會時的重點不一定是講了什麼，而是「沒有講什麼」？需要從討論的氛圍、或是暗示去觀察。往往得累積多年的合作經驗，才能贏得日本人的信任。
但是，Mediagene的創辦人今田素子曾在英國留學、在海外工作過，不但有語言優勢、運作上的合作對象也有許多海外公司，相對較為Open Mind 。因此從雙方認識、談合作到完成合併，歷時不過半年。即使該集團原本就想要走出日本、拓展國際業務，但以日商而言，仍堪稱是「異常」快速。
在雙方規模相仿的背景下，合併後的定位更接近一個在不同城市、有不同辦公室、使用不同語言、有不同的市場的國際公司。這為雙方在對方國家的市場拓展，帶來很大的優勢與便利性，有助於讓兩方服務的客戶在相互幫助下、進入對方市場。
過去關鍵評論網在日本沒有真正落地，因此沒有銷售團隊、也沒有市場團隊，起步不知道先找誰。特別是許多傳統日本業界需要花數個月到數年的時間取得信任，才能開始與對方合作。
然而，集團合併後，都擁有了在地的關鍵整合者，台灣的客戶無論是電商、進出口貿易、數據、或科技服務，都可以透過TNL Mediagene集團把需求包裹成一個Package，由台北辦公室當窗口，到日本提供與台灣在法律上同等地位的落地服務。這麼一來，台灣的客戶又可以與熟悉的台灣團隊合作，但又可以享受到日本更符合當地文化的服務。
服務整合的最大優勢之一，就是沿用雙方的既有供應商或客戶資源。基於雙方的對等地位，日本的廠商可以透過關鍵評論網進入台灣市場，而台灣的廠商則可以利用Mediagene的平台進入日本市場。相互合作下，讓雙方廠商更容易打進亞洲市場。
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TNL Mediagene的互補效應：一條龍式的數位服務
關鍵評論網在近幾年的擴張下，內部已經具備AI科技數據服務、大數據市調、也有MarTech等事業。而日本端在這一塊相對較缺乏。因此可以由台灣進行科技數據和AI的研發，再將產品提供給日本辦公室，讓其在本地通路上調整與銷售。未來也會採這個模式，將發展出的產品與服務外銷到亞洲各國。
Joey說明，日本有一個在台灣較為少見的特色。日本企業常會選擇與長期合作、且值得信賴的廠商進行全方位的合作，從行銷、媒體廣告、到網站架設，甚至APP開發、UI/UX的規劃都可能包含在內。這種用一條龍方式為客戶做所有數位化的線上服務、在日本較為常見，但在其他國家則傾向找更多個別專門的廠商來完成服務。
因此，如果是台灣廠商想要進入日本市場，可以藉由這種在日本已經很成熟的一條龍式服務，來處理大多數的數位業務。日本Mediagene的既有客戶，如果想要進入台灣或其他亞洲市場尋找相關數位服務，集團也可以協助在台灣Follow-up各種需求。
不管是台灣客戶要進日本、或是日本客戶要進台灣，所有線上數位的服務需求：買廣告、下Banner、或是整個Campaign行銷、聯播網的互動式廣告；甚至下廣告前的數據資料、下廣告後的AI數據交換、大數據模型；或是電商；下廣告前的架設網站UI/UX的設計；架完網站後、整個數位行銷的顧問，都可以直接全方位與我們合作。
美方投資人：資本市場激發TNL Mediagene集團的發展潛力
從美方國際投資人的角度，在輔導TNL Mediagene於納斯達克掛牌的過程中，也帶來新的啟發，可以跳脫原本的台灣觀點、或是亞洲觀點，了解在現行的規模下、品牌的故事、服務，與過去人們所熟知的國際媒體、歐美科技數據品牌，在規模上與哪些組織相仿？
TNL Mediagene集團在獨特的Story下，集團有何具有競爭優勢之處？優缺點為何？由一個不是亞洲出發的國際觀點來觀察，有助於客觀釐清集團的「發展潛力」是什麼？獨特的機會是什麼？而這些又會如何影響接下來國際化的步驟？
上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！