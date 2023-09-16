回顧馬台外交：為何1963年印尼與菲律賓反對馬來西亞成立時，蔣介石卻大力支持？

文：杜晉軒

註：本文中的「我國」，是指馬來西亞

2023年9月16日是馬來西亞聯邦成立60年。而國父、也是第一任首相東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）提出將新加坡、沙巴、砂拉越組成馬來西亞聯邦之初，該計畫曾遭到部分國家反對，如印尼、菲律賓。印尼總統蘇卡諾（Sukarno）認為馬來西亞是帝國殖民主義的產物，甚至中華人民共和國也持附和印尼的立場，那麼當時在台灣的中華民國政府是如何看待馬來西亞的成立呢？

隨著1949年國民政府退守到台澎金馬，中共建政，兩岸分治的格局確立，中華民國逐漸在國際外交舞台失守，許多原邦交國轉而承認中共建立的中華人民共和國。隨著英國在1950年承認中共政權，導致中華民國原在馬來半島的吉隆坡總領事館、怡保領事館、馬六甲領事館、檳榔嶼領事館陸續撤出。

不過，隨著1957年馬來亞脫離英國殖民獨立，而東姑阿都拉曼在國策上採取反共的路線，因此台北當局也試圖從反共的基礎上，尋求與馬來亞這新興國家建立外交關係。

「承認」馬來西亞以爭取外交關係

東姑阿都拉曼提出「馬來西亞計畫」之初，之所以獲得英美等西方國家的支持，是因為被視為有助於防堵共產主義在東南亞的蔓延。而與美國同為反共陣營的中華民國政府，自然也樂見其成。

1963年2月8日，蔣介石接受合眾社記者訪問時表示，他極力贊成馬來西亞聯邦的組成，因為這會是阻擋共產主義擴張的屏障。同年，國民黨海外對匪鬥爭指導委員會推出《當前對馬來亞工作實施方案》（草案），共有19條基本原則，其中與反共、馬來西亞計畫有關的，包括：

第一條，當前對馬來亞工作，基本擴大國際反共陣線之原則，積極加以爭取，以促使馬來亞在國際事務中，對我採取較有好之態度，進而發展至建立中馬外交關係。 第十五條，對馬來亞與星加坡、砂朥越、汶萊、北婆羅洲合併成立馬來西亞聯邦之計畫，遵循總統對外國記者談話之宗旨，予以輿論上及其他有效之贊助。 第十七條，利用各種關係與途徑選派匪情專家赴馬來亞協助當地展開防共措施與反滲透工作之進行，進而開闢合作反共之途徑。

由此可見，除了口頭上支持馬來西亞的成立，國民黨當局也計畫付諸行動，派出專家協助馬來亞反共。

馬來亞獨立後，為對付國內的馬共份子，官方延續英殖民時期的政策，將馬共成員遣返到中國大陸，但中共在1958年宣布不願再接收，因為被遣返的人已是馬來亞公民，這也符合中華人民共和國於1955年印尼萬隆會議，提出鼓勵海外華人成為所在國公民的立場。對此，東姑阿都拉曼為解決華人「涉共」問題，早在1962年就跟中華民國駐泰大使杭立武提議，是否可將馬共成員送到台灣「再教育」，可關押在綠島，感化完成後再遣返回馬來亞，相關費用可由馬方負責。當時東姑阿都拉曼提到，我國政府查獲了華校中有多達十四個共產黨小組，逮捕共71名「共黨死硬分子」。

1963年5月9日，杭立武和東姑在吉隆坡會面，兩人討論了東南亞的局勢，包括泰國與緬甸的關係、越南的戰事、印尼總統蘇卡諾親共的問題等。杭立武會面中強調，中華民國基於和馬來亞相同的反共立場，因此支持「馬來西亞計劃」；對於此前蔣介石曾公開表示支持「馬來西亞計劃」，以及譴責印尼的反對立場，東姑阿都拉曼對此表示感謝。

而杭立武這次訪馬行程中，也和時任新聞局總監蘇匹（Mohd Sopiee Ibrahim，華裔穆斯林）見面，當時蘇匹向杭立武提出「不妨有兩個中國」的建議，但為杭立武所拒。而另一位見到的政要，就是時任國會下議院議長諾瓦（Mohamed Noah Omar），當時諾瓦告訴杭立武，他不明白為何馬來亞還不和中華民國建交，而他的女婿拉薩始終無暇訪台，儘管他已叮囑，而這位拉薩，就是時任副首相、未來的第二任首相。根據杭立武對拉薩的觀察，稱「此人較深沈，對華人有成見」，但報告中還是強調應拉攏拉薩。

中華民國是在1971年10月25日退出聯合國，在此之前，馬來亞／馬來西亞政府是否支持中共入聯，始終是台北當局關注的事情。當時東姑阿都拉曼的立場是，始終認為不允許中華人民共和國進入聯合國是不切實際的事情，但基於反共的立場，也不能背棄中華民國。儘管東姑阿都拉曼政府曾有不反對「兩個中國」的立場，但這建議不意外不被台北當局接受。

關於馬台反共合作方面，根據國民黨海外對匪鬥爭指導委員會負責人唐海澄（本名唐縱）於1963年6月19日的報告，對於此前東姑阿都拉曼告有意將已逮捕的馬來亞「共匪分子」71人送到台灣「再教育」，經與相關部門討論後，決定派員赴馬考察後再研議，人選方面計畫派出五人，除要有「對匪鬥爭經驗」外，也要求能人選當中有人能各通曉英文、閩南語、客語和粵語（顯見為應對大馬華裔中的左派人士）。

根據杭立武的回報，東姑阿都拉曼和警察總監對唐海澄的建議表示歡迎，並希望儘快決定人選、名字，食宿方面均由馬方承擔，以及希望派出的專家人選能以商人的身分，先從台北到曼谷，再入境馬來西亞，以避人耳目。對於最終派出過的多少人來馬協助反共工作，根據相關檔案，早在1962年底，台灣國安局派計畫派出化名高潔的情報員到馬來亞，負責觀察與聯絡任務，但似乎因為高潔早決定被調派到越南，而遲至1963年7月才決定改派一名劉姓和潘姓的情報人員來馬。根據東姑阿都拉曼要求，劉潘兩人來馬考察一個月後，希望能有其中一人繼續留下來，接續到砂拉越進行考察工作。

對於當初要把「共匪分子」送到台灣「再教育」的要求，會議記錄中沒有相關討論，或許是考量到台灣資源有限，蔣介石政權自身在白色恐怖統治下，也在台灣逮捕了不少無辜的人，製造了許多政治冤案，姑最終只能派出「匪情專家」赴馬。

互設立領事館到「馬中建交」