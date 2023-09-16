回顧馬台外交：為何1963年印尼與菲律賓反對馬來西亞成立時，蔣介石卻大力支持？
我們想讓你知道的是
1964年至1974年，中華民國曾經在吉隆坡設有領事館，這一切都要回歸到1963年的國際局勢。1963年9月16日，馬來亞、新加坡、砂拉越與沙巴共同組成了馬來西亞聯邦，但當時這政體的組成受到了印尼、菲律賓的反對，而當時在國際外交上處於孤立的中華民國，則積極爭取和馬來西亞建立進一步的外交關係。
文：杜晉軒
註：本文中的「我國」，是指馬來西亞
2023年9月16日是馬來西亞聯邦成立60年。而國父、也是第一任首相東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）提出將新加坡、沙巴、砂拉越組成馬來西亞聯邦之初，該計畫曾遭到部分國家反對，如印尼、菲律賓。印尼總統蘇卡諾（Sukarno）認為馬來西亞是帝國殖民主義的產物，甚至中華人民共和國也持附和印尼的立場，那麼當時在台灣的中華民國政府是如何看待馬來西亞的成立呢？
隨著1949年國民政府退守到台澎金馬，中共建政，兩岸分治的格局確立，中華民國逐漸在國際外交舞台失守，許多原邦交國轉而承認中共建立的中華人民共和國。隨著英國在1950年承認中共政權，導致中華民國原在馬來半島的吉隆坡總領事館、怡保領事館、馬六甲領事館、檳榔嶼領事館陸續撤出。
不過，隨著1957年馬來亞脫離英國殖民獨立，而東姑阿都拉曼在國策上採取反共的路線，因此台北當局也試圖從反共的基礎上，尋求與馬來亞這新興國家建立外交關係。
「承認」馬來西亞以爭取外交關係
東姑阿都拉曼提出「馬來西亞計畫」之初，之所以獲得英美等西方國家的支持，是因為被視為有助於防堵共產主義在東南亞的蔓延。而與美國同為反共陣營的中華民國政府，自然也樂見其成。
1963年2月8日，蔣介石接受合眾社記者訪問時表示，他極力贊成馬來西亞聯邦的組成，因為這會是阻擋共產主義擴張的屏障。同年，國民黨海外對匪鬥爭指導委員會推出《當前對馬來亞工作實施方案》（草案），共有19條基本原則，其中與反共、馬來西亞計畫有關的，包括：
第一條，當前對馬來亞工作，基本擴大國際反共陣線之原則，積極加以爭取，以促使馬來亞在國際事務中，對我採取較有好之態度，進而發展至建立中馬外交關係。
第十五條，對馬來亞與星加坡、砂朥越、汶萊、北婆羅洲合併成立馬來西亞聯邦之計畫，遵循總統對外國記者談話之宗旨，予以輿論上及其他有效之贊助。
第十七條，利用各種關係與途徑選派匪情專家赴馬來亞協助當地展開防共措施與反滲透工作之進行，進而開闢合作反共之途徑。
由此可見，除了口頭上支持馬來西亞的成立，國民黨當局也計畫付諸行動，派出專家協助馬來亞反共。
馬來亞獨立後，為對付國內的馬共份子，官方延續英殖民時期的政策，將馬共成員遣返到中國大陸，但中共在1958年宣布不願再接收，因為被遣返的人已是馬來亞公民，這也符合中華人民共和國於1955年印尼萬隆會議，提出鼓勵海外華人成為所在國公民的立場。對此，東姑阿都拉曼為解決華人「涉共」問題，早在1962年就跟中華民國駐泰大使杭立武提議，是否可將馬共成員送到台灣「再教育」，可關押在綠島，感化完成後再遣返回馬來亞，相關費用可由馬方負責。當時東姑阿都拉曼提到，我國政府查獲了華校中有多達十四個共產黨小組，逮捕共71名「共黨死硬分子」。
1963年5月9日，杭立武和東姑在吉隆坡會面，兩人討論了東南亞的局勢，包括泰國與緬甸的關係、越南的戰事、印尼總統蘇卡諾親共的問題等。杭立武會面中強調，中華民國基於和馬來亞相同的反共立場，因此支持「馬來西亞計劃」；對於此前蔣介石曾公開表示支持「馬來西亞計劃」，以及譴責印尼的反對立場，東姑阿都拉曼對此表示感謝。
而杭立武這次訪馬行程中，也和時任新聞局總監蘇匹（Mohd Sopiee Ibrahim，華裔穆斯林）見面，當時蘇匹向杭立武提出「不妨有兩個中國」的建議，但為杭立武所拒。而另一位見到的政要，就是時任國會下議院議長諾瓦（Mohamed Noah Omar），當時諾瓦告訴杭立武，他不明白為何馬來亞還不和中華民國建交，而他的女婿拉薩始終無暇訪台，儘管他已叮囑，而這位拉薩，就是時任副首相、未來的第二任首相。根據杭立武對拉薩的觀察，稱「此人較深沈，對華人有成見」，但報告中還是強調應拉攏拉薩。
中華民國是在1971年10月25日退出聯合國，在此之前，馬來亞／馬來西亞政府是否支持中共入聯，始終是台北當局關注的事情。當時東姑阿都拉曼的立場是，始終認為不允許中華人民共和國進入聯合國是不切實際的事情，但基於反共的立場，也不能背棄中華民國。儘管東姑阿都拉曼政府曾有不反對「兩個中國」的立場，但這建議不意外不被台北當局接受。
關於馬台反共合作方面，根據國民黨海外對匪鬥爭指導委員會負責人唐海澄（本名唐縱）於1963年6月19日的報告，對於此前東姑阿都拉曼告有意將已逮捕的馬來亞「共匪分子」71人送到台灣「再教育」，經與相關部門討論後，決定派員赴馬考察後再研議，人選方面計畫派出五人，除要有「對匪鬥爭經驗」外，也要求能人選當中有人能各通曉英文、閩南語、客語和粵語（顯見為應對大馬華裔中的左派人士）。
根據杭立武的回報，東姑阿都拉曼和警察總監對唐海澄的建議表示歡迎，並希望儘快決定人選、名字，食宿方面均由馬方承擔，以及希望派出的專家人選能以商人的身分，先從台北到曼谷，再入境馬來西亞，以避人耳目。對於最終派出過的多少人來馬協助反共工作，根據相關檔案，早在1962年底，台灣國安局派計畫派出化名高潔的情報員到馬來亞，負責觀察與聯絡任務，但似乎因為高潔早決定被調派到越南，而遲至1963年7月才決定改派一名劉姓和潘姓的情報人員來馬。根據東姑阿都拉曼要求，劉潘兩人來馬考察一個月後，希望能有其中一人繼續留下來，接續到砂拉越進行考察工作。
對於當初要把「共匪分子」送到台灣「再教育」的要求，會議記錄中沒有相關討論，或許是考量到台灣資源有限，蔣介石政權自身在白色恐怖統治下，也在台灣逮捕了不少無辜的人，製造了許多政治冤案，姑最終只能派出「匪情專家」赴馬。
互設立領事館到「馬中建交」
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html