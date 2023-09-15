TNL+ 2023/09/15,
歷史

賴清德萬里老家遭控違建引起選戰攻防，大家還記得辛酸刻苦的125年台灣煤礦史嗎？

賴清德萬里老家遭控違建引起選戰攻防，大家還記得辛酸刻苦的125年台灣煤礦史嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣的血汗採煤史從1969到1984年的15年間，就罹難了400餘人——他們在高溫、昏暗、充滿粉塵、遍布危機、70公分高、沒有勞安可言的礦坑，撐住了隨時可能坍塌的風險、撐住了塵肺症早逝的折磨，也撐住了全家溫飽的希望。在爭論賴清德萬里老家是不是違建的當下，我更期待台灣人能重新回顧這段採礦史。

民進黨總統參選人賴清德老家近日遭控違建，引起選戰攻防。事件爆發之初，新北市府認定民進黨總統參選人暨副總統賴清德位於新北市萬里區的老家土地屬於礦業用地，且是違建；爾後又旋即改稱說若能證明建物在民國70年2月15日已經存在，就能認定是合法房屋。

連日事件才讓人發現，台灣的用地規劃，其實也默默記錄了台灣辛酸的發展史。

什麼是礦業用地？主管機關是誰？

在解釋整起事件前，我想先解釋一個名詞叫做「區域計畫」，區域計畫是台灣第一個區域性、整體性的空間規畫概念，是非都市土地的使用依歸，在1981年邁入，預計於2025年5月1日退場。

而1981年的發布日期，也就是新北市府這次要求建物存在證明的民國70年2月15日——區域計畫總共劃分11種使用分區及19種用地別，而賴清德老家就是其中認定的「山坡地保育區、礦業用地」，在這之前都算是合法建物，主管機關屬行政院經濟部礦務局，但台灣在2000年就停止採煤了，因此建築物的部分則須按照「現況認定」原則，後續預計應會回歸新北市地政局，由地政或是主管機關去認定。

而礦業用地依礦業法係供礦業實際使用者，賴清德老家「中福84號」就是當初的煤礦「工寮」，賴陣營亦回復因房屋漏水在民國92年（2003）到93年（2004）進行過整修，時間早於新北市政府民國100年（2011）公布的「核發合法房屋證明處理要點」。

簡單說就是：

礦業用地歸經濟部礦物局管，沒錯；但因現況沒有採礦情事，所以建物理應會回歸地方的地政主管機關認定，也就是新北市府。

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賴清德老家在區域計為礦業用地；國土計畫為農三，明顯為礦業聚落 | 截取自全國土地使用分區資料查詢系統

辛酸刻苦的125年台灣採煤簡史

台灣煤礦的歷史自1876年清朝政府在基隆八斗子的第一個官方經營的煤礦，到2000年左右關閉了最後一個煤礦，共經歷了約125年、三個中央政府，又因為交通與煤礦品質等問題，台灣煤礦的主要開採地集中於苗栗以北的地區，當中又以土樹三鶯、基隆河谷、雙菁公路沿線，以及東北角一帶最為人所知。

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