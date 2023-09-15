台灣平均房價1267萬、平均房貸906萬，內政部的貸款利息補貼，補貼了誰？
我們想讓你知道的是
檢視政府於2023年6月推出的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，其中「原始核貸金額」的門檻設定最讓人感到困惑，意思是只要申貸金額台北市850萬、其他縣市超過700萬就不符合資格，也就是說，在新北市只要購屋總價大於875萬，台北市1063萬，並且貸款8成，就無法獲得補貼......
文：徐敏庭
自2022年3月起，中央理事會議跟隨著FED的腳步，開始抑制通膨的升息循環，到2023年3月份為止（2023年7月未升息），已經升息3碼共計0.75%。雖然相較於美國升息了21碼的5.25%，台灣相對比較溫和許多，但是回歸現到人民的實面，對於房貸族群來說，升息帶來的利息增加負擔相當仍然沉重，即便政府陸續推出了補貼方案，但真的有對症下藥嗎？
貸款戶支持專案的門檻，讓哪些人無法受助？
檢視政府於2023年6月推出的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，提供一定條件下的貸款族群利息補貼，條件包括：
- 合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳之貸款餘額。
- 合計持有房屋一戶以內。
- 原始核貸金額，位於台北市住宅為新台幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為新台幣700萬元以內。
- 中華民國110年家庭成員各類所得總額合計於新台幣120萬元以內。
其中一項條件為「原始核貸金額，位於台北市住宅為新台幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為新台幣700萬元內」，最讓人感到困惑，意思是只要申貸金額超過700萬就不符合資格，台北市為850萬，也就是說，在新北市只要購屋總價大於875萬，台北市1063萬，並且貸款8成，就無法獲得補貼。
我們就用官方資料看，根據聯徵中心2023年第一季房貸資料，台灣平均房價為1267萬，平均房貸為906萬，政策只有台北市略高其他區域100萬，既然其他區域都一體適用單一條件，為何不是參考官方的平均數據呢？
根據實價登錄平台樂居網的統計，新北市的平均房價為每坪47萬，高雄市為每坪28萬，顯然這樣的政策有區域房價差異的不平等的疑慮，若官方可以公布目前補助通過的區域分布，想必會相當明顯。
專案似乎也沒有注意到人民生活的細節，在雙薪家庭為主的社會裡，卻直接忽略了家庭人口數對於總價的影響：三代同堂的房屋總價，和一家四口的房屋總價，放在一個水平上進行補貼，直接忽略許多上有父母下有兒女的痛苦夾心族。他們購買大坪數的房屋，每個月負擔高額的房貸本息，即便買在非該縣市熱鬧地段，也絕對會超過補貼的條件，無法獲得利息補貼，更不用說是高房價的縣市。
既然官方有每人居住面積的數據，似乎也能多多妥善利用。
舉例來說在2022年，購1500萬的三代同堂房屋，最常見貸款八成的情況下，貸款金額為1200萬，是無法申請補貼的。但是在這一次的升息循環中，卻要每個月增加約8000元的負擔，對於上有父母下有三個兒女的民眾來說，是相當沉重的負擔。反觀，未婚青年或是小家庭，因為購買中小坪數的自住宅，能輕易取得補貼資格，顯然有些不周全的地方，甚至是補貼到許多人頭戶的套房投資客。
此外，雖然也有人認為可以貸款1200萬者，收入應有一定水準，但許多是以附加保證人等方式，來給銀行還款來源的證明與擔保，收入可能並不甚高。
「青年安心成家購屋新案」也應該朔及既往
除了貸款戶支持專案，政府於2023年8月為了落實居住正義，也推出「青年安心成家購屋新案」，大大增加青年首購的優惠內容，不論是貸款期間增加至40年、額度提高至1000萬、地板利率下降至1.775%等，都讓首購族更有感，但是，在此之前的首購族呢？
回到前面的例子來看，在2022年首購，即便用了首購貸款舊版專案，也和新案有不少落差，顯得在政策推出前的首購族，明明確實為升息受災戶，卻苦無任何補貼可以申請，僅能坐望其他人享受政府的美意，難免讓民眾覺得政策使否有更周全的空間？
雖然我們的政策和對岸近日的刺激房市政策背景有所不同，但是執行層面上或許能夠參考一些——中國大陸對於加強首購優惠後，對於已購屋且符合首購資格的族群，貸款利率亦能向銀行申請調降，舊政策可以追朔，看起來似乎更妥善全面。
這些政策都已經拍板通過，也都落地執行，不論是利息補貼的條件，或是首購的認定方式，一定有許多比我們專業的專家一同研討，才嚴謹的推行實施。任何補貼和福利，都肯定不能滿足所有人民的需求，但或許可以多從民眾的角度，走入民間來了解，我們真正的需求和頃訴，也讓政策更合理、公平、公正，而非僅是學術上或是統計上的推論結果。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
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供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
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員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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