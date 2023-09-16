演藝人員參選不是新鮮事，在菲律賓就連影帝級演員都曾挑戰過總統位置
我們想讓你知道的是
暱稱為「DaKing」 ，被譽為菲律賓影帝的費南多，最早是從替身演員幹起，17歲時因主演電影《低腰幫》（Lo' Waist Gang） 一砲而紅，後來他在電影產業不斷投入，除了成立了製片公司也為菲律賓的電影產業揭弊，1965年主演的《掠奪者》（The Ravagers），更被認為最具影響力的菲律賓電影之一。也因為這樣的正面形象，費南多在2004年出馬參選總統，結果卻以36.51%的第二高票落選，成為菲律賓人民心中的一個遺憾。
鴻海創辦人郭台銘宣佈由演員賴佩霞擔任副手，這件事應該算是近日台灣最轟動的新聞了，也寫下了台灣史上第一個演藝界人士投入總統選舉的紀錄。
然而，很多人都會懷疑，非政治專業的人能夠扮演好政治家的角色嗎？
今天不談別的，我們就來聊聊菲律賓從開始有總統選舉以來，有多少人都是從非政治圈出馬投入總統選舉，甚至還真的當上總統治理國家的例子。
1998-2001年菲律賓第13任總統：約瑟夫‧艾斯特拉達（Joseph Ejercito Estrada ）
今年86歲，暱稱「Erap」的前總統艾斯特拉達，從20多歲就開始從影，主演超過100部電影，在電影中都扮演著出身低下階層的英雄角色，所建立的正面形象，讓他後來從政無往不利。
要說Erap是傳奇，絕對沒話說，電影演員出身還當上總統，後被彈劾下台又被特赦，復出參選還差點再選上總統，後來又當回市長。
從選上市長開始到擔任國會參議員，後來更成為總統，在亞洲金融風暴時期，帶領菲律賓的經濟成長率從負數一路竄升到超過20%，就像是一齣好戲一樣地激勵人心；然而，任內因涉及貪汙，任期才做一半，就被彈劾下台，由副總統雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）暫代職位。
有趣的是，他被法院認證貪污有罪，除了扣押財產也被判處了終身監禁，但後來被雅羅育特赦，恢復自由，於2010重新競選總統大選時，以第二高票落選，結果2013年他又回鍋參選市長，甚至連任成功，直到2019年才三連任失敗，卸任市長。
這故事簡單地講，就像是阿扁現在被特赦，然後出來參選明年總統，雖沒選上但之後選上台北市長，還連任成功，在台灣看起來非常不可能的故事，在菲律賓卻是已是真實上演過的歷史。
2004年總統參選人：費南多‧波因（Fernando Poe Jr.）
暱稱為「DaKing」 ，被譽為菲律賓影帝的費南多，最早是從替身演員幹起，14歲起開始擔任電影男主角，但並未大紅，直到17歲時主演了電影《低腰幫》（Lo' Waist Gang） 從此一砲而紅，低腰褲的風格甚至在他演出之後，蔚為風潮。
後來他在電影產業不斷投入，除了成立了製片公司外，也挺身而出為菲律賓的電影產業揭弊，他在1965年主演的《掠奪者》（The Ravagers），描述二戰時美國和菲律賓共同對抗日本的故事，更背認為是最具影響力的菲律賓電影之一。
也因這樣的正面形象，費南多在2004年出馬參選總統，結果在當年以36.51%的第二高票落選，最後還是由時任總統的雅羅育當選，當時不免傳出各種作票或是黑箱的疑慮，遺憾的是，費南多就在當年的12月抱憾離去，也成為了菲律賓人民心中的一個遺憾。
這也是為什麼，當她的養女格麗絲（Grace Poe）宣布要參選2016年的總統大選時，舉國歡騰，大家認為孤兒出身的格麗絲，終於有機會繼承養父的遺志，為人民服務，整個競選期間，支持率都居高不下，只是後來被打了國籍問題，再加上杜特蒂的橫空出世，才沒成功當選；然而目前格麗絲仍然活躍在政壇當中，往後如果她又有新的發展，再來跟各位分享。
2022年總統參選人：伊斯科‧莫雷諾（Isko Moreno Domagoso）
18歲就開始從影的莫雷諾 ，以帥氣英俊的形象，風靡了菲律賓的萬千少女的心，也因此在23歲就開始進軍政壇，在32歲就當上了副市長，也寫下了馬尼拉最年輕副市長的紀錄，後來在44歲時就當選了馬尼拉市長，開始為市民服務。
由於在任內，推動了很多有感的政策，包括在在馬尼拉主要道路塔夫脫大道（Taft Avenue）的地面崁燈、中國城的美化，還有許多更符合年輕人需求的施政，讓他的施政滿意度居高不下。疫情期間，又因防疫政策的大力推行，一樣是讓人民有感 ，許多人都誇獎馬尼拉市長的防疫措施，比起其他城市都更加完善，為他博得不少好名聲，也讓他宣佈要參選2022年的總統大選。
當時許多人都不太看好，認為他雖然優秀，但政治歷練還不夠，甚至有人將他曾擔任三級片影星的歷史挖出來，也有很多輿論指出，這一年仍不是他的局。莫雷諾後來則以3.59%的得票率落選，現在則是在媒體上扮演媒體人，除了參與娛樂節目外也為民喉舌，累積能見度與能量，或許不久的將來，他將會再次出馬。
2022年總統候選人：曼尼‧帕奎奧（Manny Pacquiao）
綽號為「Pacman」的曼尼並不是演藝圈出身，但絕對是菲律賓人心中永遠的英雄。
出身不好，為了生存掙錢，參加隨時可能會失去性命的地下拳擊，一戰一戰地打，打到拿下8個不同量級的世界冠軍，無人不曉的世界拳王傳奇，在菲律賓人的心中，不僅僅是英雄，更是傳奇。
連南部叛軍要跟菲律賓政府開戰，如果遇到拳王的比賽，雙方甚至會直接協議停火，沒有什麼比看拳王比賽還重要，其他一切都可以放下；甚至有一種說法，每次只要拳王有比賽的時候，全國犯罪率都會是「0%」，因為所有人都在看球賽，誰要出來搗亂？
若說誰能夠團結全菲律賓人的心，大概就是非曼尼莫屬了。
然而，運動員是運動員，政治家是政治家，雖然他從政以來，也真的一直在福國利民，然而畢竟不是總統大位，民眾們還是分得很清楚，因此當他宣佈要出來參選總統時，更多的聲音是不看好。
我問過我的菲律賓員工，問她怎麼看拳王參選，她告訴我：「做為一個拳王，我一輩子都會支持他，他是我們菲律賓人的驕傲，也是英雄；但是做為一個政治家，我不覺得他是最佳的人選。」
也因此，後來的得票率其實也反映了人民的心聲，最終得票率僅6.81%，開出來的票，並沒有與他在拳擊擂台上的名望成正比。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html