演藝人員參選不是新鮮事，在菲律賓就連影帝級演員都曾挑戰過總統位置

鴻海創辦人郭台銘宣佈由演員賴佩霞擔任副手，這件事應該算是近日台灣最轟動的新聞了，也寫下了台灣史上第一個演藝界人士投入總統選舉的紀錄。

然而，很多人都會懷疑，非政治專業的人能夠扮演好政治家的角色嗎？

今天不談別的，我們就來聊聊菲律賓從開始有總統選舉以來，有多少人都是從非政治圈出馬投入總統選舉，甚至還真的當上總統治理國家的例子。

1998-2001年菲律賓第13任總統：約瑟夫‧艾斯特拉達（Joseph Ejercito Estrada ）

今年86歲，暱稱「Erap」的前總統艾斯特拉達，從20多歲就開始從影，主演超過100部電影，在電影中都扮演著出身低下階層的英雄角色，所建立的正面形象，讓他後來從政無往不利。

要說Erap是傳奇，絕對沒話說，電影演員出身還當上總統，後被彈劾下台又被特赦，復出參選還差點再選上總統，後來又當回市長。

從選上市長開始到擔任國會參議員，後來更成為總統，在亞洲金融風暴時期，帶領菲律賓的經濟成長率從負數一路竄升到超過20%，就像是一齣好戲一樣地激勵人心；然而，任內因涉及貪汙，任期才做一半，就被彈劾下台，由副總統雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）暫代職位。

有趣的是，他被法院認證貪污有罪，除了扣押財產也被判處了終身監禁，但後來被雅羅育特赦，恢復自由，於2010重新競選總統大選時，以第二高票落選，結果2013年他又回鍋參選市長，甚至連任成功，直到2019年才三連任失敗，卸任市長。

這故事簡單地講，就像是阿扁現在被特赦，然後出來參選明年總統，雖沒選上但之後選上台北市長，還連任成功，在台灣看起來非常不可能的故事，在菲律賓卻是已是真實上演過的歷史。

Photo Credit: GettyImages 1999年9月16日，時任菲律賓總統的約瑟夫‧艾斯特拉達訪問智利，與智利總統Chilean President Eduardo Frei在總統府檢閱儀隊。

2004年總統參選人：費南多‧波因（Fernando Poe Jr.）

暱稱為「DaKing」 ，被譽為菲律賓影帝的費南多，最早是從替身演員幹起，14歲起開始擔任電影男主角，但並未大紅，直到17歲時主演了電影《低腰幫》（Lo' Waist Gang） 從此一砲而紅，低腰褲的風格甚至在他演出之後，蔚為風潮。

《低腰幫》（Lo' Waist Gang）海報

後來他在電影產業不斷投入，除了成立了製片公司外，也挺身而出為菲律賓的電影產業揭弊，他在1965年主演的《掠奪者》（The Ravagers），描述二戰時美國和菲律賓共同對抗日本的故事，更背認為是最具影響力的菲律賓電影之一。

也因這樣的正面形象，費南多在2004年出馬參選總統，結果在當年以36.51%的第二高票落選，最後還是由時任總統的雅羅育當選，當時不免傳出各種作票或是黑箱的疑慮，遺憾的是，費南多就在當年的12月抱憾離去，也成為了菲律賓人民心中的一個遺憾。

Photo Credit: GettyImages 2004年2月10日，費南多‧波因與副總統候選人Loren Legarda於選舉造勢活動與民眾致意。

這也是為什麼，當她的養女格麗絲（Grace Poe）宣布要參選2016年的總統大選時，舉國歡騰，大家認為孤兒出身的格麗絲，終於有機會繼承養父的遺志，為人民服務，整個競選期間，支持率都居高不下，只是後來被打了國籍問題，再加上杜特蒂的橫空出世，才沒成功當選；然而目前格麗絲仍然活躍在政壇當中，往後如果她又有新的發展，再來跟各位分享。

2022年總統參選人：伊斯科‧莫雷諾（Isko Moreno Domagoso）

18歲就開始從影的莫雷諾 ，以帥氣英俊的形象，風靡了菲律賓的萬千少女的心，也因此在23歲就開始進軍政壇，在32歲就當上了副市長，也寫下了馬尼拉最年輕副市長的紀錄，後來在44歲時就當選了馬尼拉市長，開始為市民服務。

由於在任內，推動了很多有感的政策，包括在在馬尼拉主要道路塔夫脫大道（Taft Avenue）的地面崁燈、中國城的美化，還有許多更符合年輕人需求的施政，讓他的施政滿意度居高不下。疫情期間，又因防疫政策的大力推行，一樣是讓人民有感 ，許多人都誇獎馬尼拉市長的防疫措施，比起其他城市都更加完善，為他博得不少好名聲，也讓他宣佈要參選2022年的總統大選。

當時許多人都不太看好，認為他雖然優秀，但政治歷練還不夠，甚至有人將他曾擔任三級片影星的歷史挖出來，也有很多輿論指出，這一年仍不是他的局。莫雷諾後來則以3.59%的得票率落選，現在則是在媒體上扮演媒體人，除了參與娛樂節目外也為民喉舌，累積能見度與能量，或許不久的將來，他將會再次出馬。

2022年總統候選人：曼尼‧帕奎奧（Manny Pacquiao）

綽號為「Pacman」的曼尼並不是演藝圈出身，但絕對是菲律賓人心中永遠的英雄。

出身不好，為了生存掙錢，參加隨時可能會失去性命的地下拳擊，一戰一戰地打，打到拿下8個不同量級的世界冠軍，無人不曉的世界拳王傳奇，在菲律賓人的心中，不僅僅是英雄，更是傳奇。

連南部叛軍要跟菲律賓政府開戰，如果遇到拳王的比賽，雙方甚至會直接協議停火，沒有什麼比看拳王比賽還重要，其他一切都可以放下；甚至有一種說法，每次只要拳王有比賽的時候，全國犯罪率都會是「0%」，因為所有人都在看球賽，誰要出來搗亂？

Photo Credit: GettyImages 2021年8月21日，曼尼在拉斯維加斯參加WBA中量級冠軍爭奪戰。

若說誰能夠團結全菲律賓人的心，大概就是非曼尼莫屬了。

然而，運動員是運動員，政治家是政治家，雖然他從政以來，也真的一直在福國利民，然而畢竟不是總統大位，民眾們還是分得很清楚，因此當他宣佈要出來參選總統時，更多的聲音是不看好。

我問過我的菲律賓員工，問她怎麼看拳王參選，她告訴我：「做為一個拳王，我一輩子都會支持他，他是我們菲律賓人的驕傲，也是英雄；但是做為一個政治家，我不覺得他是最佳的人選。」

也因此，後來的得票率其實也反映了人民的心聲，最終得票率僅6.81%，開出來的票，並沒有與他在拳擊擂台上的名望成正比。