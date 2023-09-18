中國與印度在G20、東協兩大峰會各顯神通，「全球南方」的主導之爭誰能勝出？

2023年8月份的「金磚國家峰會」結束後，「全球南方」（Global South）再次成為國際證的焦點。中國和印度在金磚峰會表面上維持同台的氛圍，但是對於「全球南方」的立場各有主張，9月份的東協和G20兩大峰會，便成為兩國各顯神通的重要場合。

在印尼舉行的東協峰會，中國展現「一帶一路」建構的前理解（Pre-understanding），從絲路的符號到基礎建設建構的「前置共性」（prior resemblance），讓東協成為中國在「全球南方」陣營中最重要的構成。

基於身份與社會結構的相互關係

中國維持關係的方式是基於社會結構的關係性，行為者來往之間不是基於國際法這類制度形成的秩序，而是從相互主體性的過程中尋求共同價值，或者是相近的身份。例如：與中國友好者，可得到基礎建設或援助作為獎勵，像是緬甸、柬埔寨和印尼。

同理，中國也以關係的衡量施與逞罰，當美國在菲律賓北方設置四處基地後，中國則採取「灰色地帶衝突」警告菲律賓，南海問題是中菲之間的雙邊事務，不容美國介入。

「關係平衡理論」的普世性發展

這種基於相互主體性的研究受到兩岸學者的重視，但主要奠基於學者石之瑜的「關係平衡理論」（Balance of Relationships）。他指出行為者可藉由來自文化身份的關係脈絡，因應個別境遇的差異而產生設想，從而建構彼此的身份與維持關係。

「關係平衡理論」並不是一門東方學科，也不牴觸西方的法律哲學基礎，而是從法律社會學的途徑看待相異身份之間來往對秩序的影響。基於習俗而形成的規範並不與羅馬法牴觸，來自於法蘭克人的薩利克法（lex Salica）也可以因為繼承的現實而產生新的設想，使得女子能以國王的頭銜繼承王位。

有別於「基於規則的國際秩序」的自由主義基礎，行為者之間重視的是透過身份和關係建構秩序。例如：取之於中國古代的「天下」來自於行為者之間的身分關係；西方在拿破崙戰爭後的「神聖同盟」是基於保守主義的認同而成立，成為英國在地緣政治之外的拒絕理由。

東協呈現「前置共性」的特徵