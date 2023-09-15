TNL+ 2023/09/15,
非洲

衣索比亞文藝復興大壩竣工，埃及與蘇丹強烈抗議，憂尼羅河中下游未來恐斷水源

衣索比亞文藝復興大壩竣工，埃及與蘇丹強烈抗議，憂尼羅河中下游未來恐斷水源
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我們想讓你知道的是

會反對衣索比亞文藝復興大壩，主因衣索比亞位於尼羅河的上游，而埃及與蘇丹則分別位於尼羅河的下游及中游地區。若新完工的大壩正式啟用，恐怕會嚴重威脅到兩國的水源供應。像是埃及仰賴尼羅河的程度非常高，境內用水幾乎有97％倚賴此河。

文：Taylor Mei

上週衣索比亞宣佈他們在青尼羅河上建造的衣索比亞文藝復興大壩（GERD），已經通過最後蓄水階段。只是此消息一出，長期對水壩興建持反對意見的埃及，再度表示嚴正抗議，而蘇丹則因國內處於內戰狀態，並未在短時間內針對剛落成的大壩表示意見。

不過，當這座位於尼羅河上游的大壩正式啟用，後續很有可能會導致位在中下游的埃及和蘇丹面臨不小的缺水或斷水危機。

衣索比亞建大壩，盼解決國內缺電現象

衣索比亞政府自2011年起，斥資4億美金（新臺幣127億）所打造的文藝復興大壩，完工後將成為全非洲最大的水壩。這座總長約1.8公里、145公尺高的大壩，預計可以供應約6000兆瓦的電力，足足是衣索比亞境內目前發電量的兩倍之多。

對此衣索比亞總理阿比・阿邁德・阿里（Abiy Ahmed Ali）表示：「恭喜衣索比亞文藝復興大壩落成，我們克服了一切困難。」

蘇丹與埃及恐陷斷源危機

雖然文藝復興大壩可以為衣索比亞帶來驚人的發電量，被該國政府視為可以提供當地1.2億人日常用電，解決長久以來存在的缺電危機。不過，等到衣索比亞有電可用後，鄰近的埃及和蘇丹兩國就要開始叫苦連天了，因此在大壩興建期間，埃及和蘇丹也不時表達抗議。

會反對衣索比亞文藝復興大壩，主因衣索比亞位於尼羅河的上游，而埃及與蘇丹則分別位於尼羅河的下游及中游地區。若新完工的大壩正式啟用，恐怕會嚴重威脅到兩國的水源供應。像是埃及仰賴尼羅河的程度非常高，境內用水幾乎有97％倚賴此河，而根據《ABC News》報導，當地有高達90％的居民居住在尼羅河沿岸，影響不可小覷。

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