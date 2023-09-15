林書豪加盟PLG新北國王，與弟弟林書緯同隊直呼夢想成真，毛加恩：給球迷最好禮物

林書豪加盟PLG新北國王，與弟弟林書緯同隊直呼夢想成真

（中央社）台裔球星林書豪過去就曾期待與弟弟林書緯同隊，他昨（14）日在個人IG分享最新動向，下一個賽季決定為PLG新北國王隊效力，確定與林書緯當隊友，讓他直呼夢想成真。

林書豪今（2023）年初加盟台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，掀起「林來瘋2.0」，他首季出賽19場，繳出場均26.32分、8.47籃板、8.89助攻成績，獲得助攻王獎項，而他在球季期間曾連3場締造大三元紀錄，且連續7週榮獲單週MVP殊榮，率領鋼鐵人擺脫墊底，差點就能闖進季後賽。

林書豪成為休賽季期間最大咖的自由球員，他的高人氣和實力，讓不少球隊都想爭取他加盟，過去曾期待與弟弟林書緯同隊的他，總算在來台第2個球季實現願望。

林書豪昨天在IG發文，經過幾個月的深思熟慮與禱告，下一個賽季決定為新北國王隊效力，「這是夢想成真」。

林書豪除了附上他與弟弟林書緯身穿國王隊戰袍的照片外，還特別標註林書緯的社群帳號，他透露，弟弟和他一輩子都夢想著，能夠作為隊友一起踏上球場，「感謝新北國王隊給我這個機會以及對我的信任」。

林書豪也不忘感謝前東家鋼鐵人，他表示：「謝謝你們給了我一段在我的籃球選手生涯中，可說是最美好的時光和回憶之一，我會永遠珍惜這段我們一起度過，也許不長、但卻非常難忘也驚奇的時光。希望在上個賽季，我有帶給你們如同我從你們身上獲得的影響力與感受。」

林書豪加盟PLG新北國王，毛加恩：給球迷最好禮物

（中央社）台裔球星林書豪新賽季確定落腳PLG新北國王，將與弟弟林書緯當隊友，國王隊總經理毛加恩表示，林書豪加入，不只是給國王球迷最好的禮物，也將繼續在亞洲籃壇發揮影響力。

新北國王上季闖進季後賽，最終不敵台北富邦勇士，拿下亞軍，國王隊在休季期間結束外籍生聶歐瑪合約，意味著清出1個外籍生或華裔球員空間，且7月選秀會上也未補進其他外籍生，外界當時就在臆測是在為網羅林書豪做準備。

林書豪晚間在Instagram自曝加盟新北國王消息後，國王球團隨後發布新聞稿表示，傍晚與華裔球員林書豪達成共識，新賽季將降臨新北市，披上禁衛軍戰袍，成為新北國王的一份子。

國王隊當家球星楊敬敏因婚外情離隊，衝擊球隊戰力，如今國王隊成功簽下林書豪，戰力大為進補，將成為富邦勇士尋求4連霸的最大阻礙。

新北國王總經理毛加恩透過球隊新聞稿表示：「過去這麼多年看著林書豪發揮難以想像的影響力，心中充滿敬佩，能讓書豪在新球季選擇加入新北國王，也一圓與書緯一同奮戰的夢想，我感到十分的榮幸。」

毛加恩表示，相信對所有粉絲來說，林書豪的加入不只是給國王球迷最好的禮物，也是繼續在亞洲籃壇發揮他的影響力，激勵年輕世代的孩子們，勇敢追逐夢想，「謝謝書豪，讓我們一起挑戰全新的未來」。

林書豪成為自由球員後，是多支球隊鎖定補強的目標，國王隊執行長陳信生表示：「這段時間，新北國王團隊盡全力與林書豪團隊溝通、討論，我們甚至不確定這支年輕的球隊，是否能成為林書豪這樣世界級球星考慮加入的團隊。」

陳信生透露：「這段時間書豪幾乎是以他的方式，重新認識整個新北國王，從教練團、球員、管理層甚至營運行銷團隊，在漫長的考慮過程中，林書豪最終認同了新北國王，包含王家人經營這支球隊的核心理念，選擇前進新北市，可以說我們通過了這場極為仔細的考驗。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航