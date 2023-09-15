林書豪加盟PLG新北國王，與弟弟林書緯同隊直呼夢想成真，毛加恩：給球迷最好禮物

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林書豪成為休賽季期間最大咖的自由球員，他的高人氣和實力，讓不少球隊都想爭取他加盟，過去曾期待與弟弟林書緯同隊的他，總算在來台第2個球季實現願望。林書豪昨天在IG發文，經過幾個月的深思熟慮與禱告，下一個賽季決定為新北國王隊效力，「這是夢想成真」。
林書豪加盟PLG新北國王，與弟弟林書緯同隊直呼夢想成真
（中央社）台裔球星林書豪過去就曾期待與弟弟林書緯同隊，他昨（14）日在個人IG分享最新動向，下一個賽季決定為PLG新北國王隊效力，確定與林書緯當隊友，讓他直呼夢想成真。
林書豪今（2023）年初加盟台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，掀起「林來瘋2.0」，他首季出賽19場，繳出場均26.32分、8.47籃板、8.89助攻成績，獲得助攻王獎項，而他在球季期間曾連3場締造大三元紀錄，且連續7週榮獲單週MVP殊榮，率領鋼鐵人擺脫墊底，差點就能闖進季後賽。
林書豪成為休賽季期間最大咖的自由球員，他的高人氣和實力，讓不少球隊都想爭取他加盟，過去曾期待與弟弟林書緯同隊的他，總算在來台第2個球季實現願望。
林書豪昨天在IG發文，經過幾個月的深思熟慮與禱告，下一個賽季決定為新北國王隊效力，「這是夢想成真」。
林書豪除了附上他與弟弟林書緯身穿國王隊戰袍的照片外，還特別標註林書緯的社群帳號，他透露，弟弟和他一輩子都夢想著，能夠作為隊友一起踏上球場，「感謝新北國王隊給我這個機會以及對我的信任」。
林書豪也不忘感謝前東家鋼鐵人，他表示：「謝謝你們給了我一段在我的籃球選手生涯中，可說是最美好的時光和回憶之一，我會永遠珍惜這段我們一起度過，也許不長、但卻非常難忘也驚奇的時光。希望在上個賽季，我有帶給你們如同我從你們身上獲得的影響力與感受。」
林書豪加盟PLG新北國王，毛加恩：給球迷最好禮物
（中央社）台裔球星林書豪新賽季確定落腳PLG新北國王，將與弟弟林書緯當隊友，國王隊總經理毛加恩表示，林書豪加入，不只是給國王球迷最好的禮物，也將繼續在亞洲籃壇發揮影響力。
新北國王上季闖進季後賽，最終不敵台北富邦勇士，拿下亞軍，國王隊在休季期間結束外籍生聶歐瑪合約，意味著清出1個外籍生或華裔球員空間，且7月選秀會上也未補進其他外籍生，外界當時就在臆測是在為網羅林書豪做準備。
林書豪晚間在Instagram自曝加盟新北國王消息後，國王球團隨後發布新聞稿表示，傍晚與華裔球員林書豪達成共識，新賽季將降臨新北市，披上禁衛軍戰袍，成為新北國王的一份子。
國王隊當家球星楊敬敏因婚外情離隊，衝擊球隊戰力，如今國王隊成功簽下林書豪，戰力大為進補，將成為富邦勇士尋求4連霸的最大阻礙。
新北國王總經理毛加恩透過球隊新聞稿表示：「過去這麼多年看著林書豪發揮難以想像的影響力，心中充滿敬佩，能讓書豪在新球季選擇加入新北國王，也一圓與書緯一同奮戰的夢想，我感到十分的榮幸。」
毛加恩表示，相信對所有粉絲來說，林書豪的加入不只是給國王球迷最好的禮物，也是繼續在亞洲籃壇發揮他的影響力，激勵年輕世代的孩子們，勇敢追逐夢想，「謝謝書豪，讓我們一起挑戰全新的未來」。
林書豪成為自由球員後，是多支球隊鎖定補強的目標，國王隊執行長陳信生表示：「這段時間，新北國王團隊盡全力與林書豪團隊溝通、討論，我們甚至不確定這支年輕的球隊，是否能成為林書豪這樣世界級球星考慮加入的團隊。」
陳信生透露：「這段時間書豪幾乎是以他的方式，重新認識整個新北國王，從教練團、球員、管理層甚至營運行銷團隊，在漫長的考慮過程中，林書豪最終認同了新北國王，包含王家人經營這支球隊的核心理念，選擇前進新北市，可以說我們通過了這場極為仔細的考驗。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
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在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
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在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
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國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
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綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
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小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約