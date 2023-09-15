台鐵逾99％駕駛連署中秋國慶不加班，行政院同意相關訴求，工會：看到白紙黑字才算

台鐵逾99％駕駛表態中秋國慶不加班，連署書送出

（中央社）台鐵超過99％駕駛表態中秋節及國慶日不加班，全國火車駕駛產業工會昨（14）日下午送出連署書，交給台鐵局長杜微，盼政府針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理。

國營台鐵公司明（2024）年元旦掛牌，與公司化相關的10多項子法多半還未公布，駕駛更擔心權益受損，火車駕駛產業工會一直傳達希望備勤津貼能法制化，遲未獲得答案，醞釀中秋節及國慶日依法休假不加班，並發動連署，趕在連署最後期限送出。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華下午在台鐵企業工會理事長陳世杰陪同下，將駕駛不加班連署書親自送交給杜微，請求政府針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，維護台鐵員工職業價值與專業的認同。

台鐵企業工會協助火車駕駛產業工會發布新聞稿，台鐵公司化迫在眉睫，先前的承諾一項都沒有兌現，子法談判中避談行車安全，把員工當猴子耍。

火車駕駛產業工會統計，已逾9成9司機員表態不出勤，沒連署司機員全台不到10人，台鐵中秋節疏運恐開不出幾班列車。

火車駕駛產業工會說明，停駛列車不是最主要的目的，只是用這樣激烈的手段讓政府正視工會的需求，子法談了1年多，柔性談判也夠長了，不要再說工會用這種手段來威脅人民與政府，是政府漠視了。

陳世杰接受《中央社》記者訪問表示，行政院昨天開會，已同意有關駕駛備勤津貼法制化，公文下週才會送達，公文送達後會視實際情況再由火車駕駛產業工會決定後續處理。

Photo Credit: 台鐵企業工會提供 via 中央社 國營台鐵公司民國113年元旦將掛牌，全國火車駕駛 產業工會持續傳達備勤津貼法制化訴求，但遲未獲答 案，近期醞釀中秋節及國慶日依法休假不加班並發動 連署，工會理事長黃隆華（左）14日趕在最後期限將 連署書送交台鐵局長杜微（中）。右為台鐵企業工會 理事長陳世杰。

台鐵司機員連署中秋不加班，鄭文燦協調盼雙贏

（中央社）全國火車駕駛產業工會日前發出動員令，要連署在中秋節不上班。行政院副院長鄭文燦昨天邀集交通部、台鐵局、台鐵工會共同協商，期盼能在維護勞方權益與穩定公共運輸交通的前提下達成雙贏。

全國火車駕駛產業工會不滿台鐵公司化子法在員工權益的部分內容，日前發出動員令，要在9月29日中秋節及10月10日國慶日不加班。

政院官員回應《中央社》記者詢問時表示，行政院昨天午間已邀集交通部及台鐵局與台鐵工會代表就相關議題交換意見，期盼能釋出最大善意，持續與台鐵工會積極且友善溝通，並在維護勞方權益與穩定公共運輸交通的前提下，達成社會與台鐵員工雙贏的成果。

政院人士指出，昨天午間會議由鄭文燦邀集交通部長王國材等人，以及工會代表與會，氣氛尚稱融洽，也給予工會訴求正面回應，期待能獲取雙贏結果。

台鐵駕駛員訴求獲同意，工會：看到白紙黑字才算

（中央社）不滿爭取的權益無回應，台鐵超過99％駕駛表態中秋節及國慶日不加班，全國火車駕駛產業工會昨天下午送出連署書。交通部說，行政院已同意工會相關訴求，台鐵企業工會則認為看到白紙黑字才算。

國營台鐵公司明年元旦掛牌，與公司化相關的10多項子法多半還未公布，駕駛更擔心權益受損，全國火車駕駛產業工會一直傳達希望備勤津貼能法制化，遲未獲得答案，醞釀中秋節及國慶日依法休假不加班，7日動員連署，要在29日的中秋節及10月10日的國慶日不加班，昨天送出連署書，有1400多名駕駛響應，比率超過99％。

行政院昨天下午邀集交通部、台鐵及台鐵的工會協商，盼在維護勞方權益與穩定公共運輸交通前提下，達成雙贏。

交通部長王國材接受媒體聯訪表示，行政院同意台鐵自主備勤津貼法制化，另外113年福利精進措施維持包括結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金等，由台鐵營業基金支應。

不過，台鐵的福利精進措施，主要是台鐵原本員工相關福利比起一般公務員差一大截，在工會爭取下，行政院在109年2月同意比照一般公務員，試辦5年，由台鐵營業基金支付。

台鐵企業工會回應，口頭說的都不算數，要看到白紙黑字才清楚行政院的具體承諾是什麼，下週會在收到公文後，再與交通部討論。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航