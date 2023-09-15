馬斯克稱「台灣類似中國的夏威夷」挨批無知：原本獨立的島嶼被一個大型陸地鄰國吞併了
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「這裡最根本的問題是台灣，」馬斯克說。「從他們的角度來說，這可能很像夏威夷之類的，（台灣）是中國不可分割的一部分，但被人為分離，主要是因為美國特別地阻止了任何方式的統一努力和武力（統一）。」
文：文灝
特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）近日在一段採訪當中表示統一台灣是中國的「根本」問題。他認為對於北京來說，台灣與中國的關係無異於夏威夷州與美國的關係。他說如果武統發生，美國將很難保護台灣。
這段採訪片段在前身為推特的社交媒體平台X（原Twitter）上走紅後，專家學者們紛紛批評馬斯克幫助北京做宣傳，不考慮台灣民眾的意志和利益。
馬斯克這段備受爭議的評論來自於Podcast節目「All-in Podcast」週二（9月12日）發布的專訪當中。在被主持人問道他如何看待中國問題和美中關係的時候，馬斯克表示他幾年來多次造訪中國，並和中國多個層面的高級領導人有過不少交流，所以他「很了解中國」。
「這裡最根本的問題是台灣，」馬斯克說。「從他們的角度來說，這可能很像夏威夷之類的，（台灣）是中國不可分割的一部分，但被人為分離，主要是因為美國特別地阻止了任何方式的統一努力和武力（統一）。」
他還補充說，在不遠的未來，中國在台海地區的軍事力量會遠超美國，這讓美國保護台灣變得格外困難。
「如果我們從字面意思上理解中國的政策的話，也許我們也應當這麼理解，那中國會用武力將台灣融入中國，」 馬斯克說。「他們就是這麼說的，如果沒有外交解決方式，那麼就會有武力解決方式。」
台灣外交部長吳釗燮在X上對這段評論做出了回應，指責馬斯克站在中國和俄羅斯等威權政府一邊：「我希望馬斯克也能請求中共對民眾開放X，也許，他覺得封殺這個平台是好的，就像關閉星鏈服務以破壞烏克蘭對俄羅斯的反擊一樣。聽著，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被售賣！」
馬斯克將台灣與夏威夷作比較引來了不少美國專家的批評。
美國網路政治雜誌《聯邦黨人》專欄作家海倫・雷利（Helen Raleigh）在X上寫道：「他的評論顯示出他既不了解中國歷史，也不了解美國歷史。」
夏威夷當地的君主政權在19世紀末被美國人領導的反叛力量推翻，隨後夏威夷成為了美國的領土。1959年，夏威夷正式成為美國的一個州。北京雖然宣稱對台灣擁有主權，但中華人民共和國政府從未實際控制過台灣。
喬治・華盛頓大學法學院教授郭丹青（Donald Clarke）認為馬斯克的這番言論其實無意中損害了中國的形象。他寫道：「在討好中國的嘗試上，馬斯克犯了一個嚴重的錯誤，把台灣比作夏威夷。那我們就順著他的意思來吧：原本獨立的島嶼被一個大型陸地鄰國吞併了。」
這不是馬斯克首次公開復述北京的外交政策，特別是在台灣問題上。他在去（2022）年和《金融時報》的採訪中表示，台灣問題可以通過北京將台灣設立為一個特別行政區來解決。
哈德遜中心高級研究員瑞貝卡・亨里奇（Rebeccah Heinrichs）評論說：「馬斯克讚美中國，從不對中共和其對美國的敵對活動說一個批評的字。現在他又扮演（鼓吹）中國對民主台灣擁有主權的大喇叭。」
一些專家發現，馬斯克總是從中國的角度看待台灣問題，而忽視台灣本身的利益。
印度專欄作家，目前擔任台灣外交部研究員的畢諳典（Aadil Brar）指出：「埃隆當然不會提及超過2000萬的台灣人民。馬斯克是在重複北京的論點。」
馬斯克在中國有著規模不小的商業利益，那裡是他的公司特斯拉最大的市場之一。特斯拉還在上海設有一家超級工廠，並在新疆開設展廳。馬斯克今年5月訪問中國時受到了熱烈歡迎，獲得時任中國外交部長秦剛的接見。
《彭博社》專欄作家馬修・伊格雷西亞斯（Matthew Yglesias）寫道：「這是可以理解的，一家大型汽車製造公司的擁有者如此急迫地避免說或做任何會激怒中國領導人的事，但是，如果這個傢伙還同時擁有推特，這就是個問題。」
自從去年收購了推特後，馬斯克對這一平台做出了一系列有益中國與俄羅斯對外宣傳的政策，例如移除對於中俄官媒推文可見度的限制，以及移除中俄官媒帳號的標籤。中俄官媒工作人員此前曾多次公開抱怨推特的限制政策違背言論自由。
本文經美國之音授權刊登，原文見：推特上的中國：馬斯克稱台灣類似中國的夏威夷遭批評
延伸閱讀
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- 美媒：台灣與中國都對馬斯克抱有疑心，怕「星鏈」為對方所用
- 鯰魚與盜火者：比爾蓋茲和馬斯克為何在中國受到「超規格接待」？
- 北約情報官員示警：馬斯克與甲骨文創辦人和中國商業利益龐雜，疑間接涉入對台軍事行動
- 《華爾街日報》報導「馬斯克需要中國，中國需要他」，但未來呢？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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