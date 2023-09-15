馬斯克稱「台灣類似中國的夏威夷」挨批無知：原本獨立的島嶼被一個大型陸地鄰國吞併了

文： 文灝

特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）近日在一段採訪當中表示統一台灣是中國的「根本」問題。 他認為對於北京來說，台灣與中國的關係無異於夏威夷州與美國的關係。 他說如果武統發生，美國將很難保護台灣。

這段採訪片段在前身為推特的社交媒體平台X（原Twitter）上走紅後，專家學者們紛紛批評馬斯克幫助北京做宣傳，不考慮台灣民眾的意志和利益。

馬斯克這段備受爭議的評論來自於Podcast節目「All-in Podcast」週二（9月12日）發布的專訪當中。 在被主持人問道他如何看待中國問題和美中關係的時候，馬斯克表示他幾年來多次造訪中國，並和中國多個層面的高級領導人有過不少交流，所以他「很了解中國」。

「這裡最根本的問題是台灣，」馬斯克說。 「從他們的角度來說，這可能很像夏威夷之類的，（台灣）是中國不可分割的一部分，但被人為分離，主要是因為美國特別地阻止了任何方式的統一努力和武力（統一）。」

.⁦@elonmusk, on ⁦@theallinpod⁩: 「I think I understand China well…」



Then proceeds to compare Taiwan to Hawaii: 「an integral part of China that is arbitrarily not part of China」



He’s repeating CCP talking points with no mention of US interests. pic.twitter.com/93V6lCOuVR — Michael Sobolik (@michaelsobolik) September 13, 2023

他還補充說，在不遠的未來，中國在台海地區的軍事力量會遠超美國，這讓美國保護台灣變得格外困難。

「如果我們從字面意思上理解中國的政策的話，也許我們也應當這麼理解，那中國會用武力將台灣融入中國，」 馬斯克說。 「他們就是這麼說的，如果沒有外交解決方式，那麼就會有武力解決方式。」

台灣外交部長吳釗燮在X上對這段評論做出了回應，指責馬斯克站在中國和俄羅斯等威權政府一邊：「我希望馬斯克也能請求中共對民眾開放X，也許，他覺得封殺這個平台是好的，就像關閉星鏈服務以破壞烏克蘭對俄羅斯的反擊一樣。聽著，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被售賣！」

Hope @elonmusk can also ask the #CCP to open @X to its people. Perhaps he thinks banning it is a good policy, like turning off @Starlink to thwart #Ukraine’s counterstrike against #Russia. Listen up, #Taiwan is not part of the #PRC & certainly not for sale! JW https://t.co/HEhyTYYXFp — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) September 13, 2023

馬斯克將台灣與夏威夷作比較引來了不少美國專家的批評。

美國網路政治雜誌《聯邦黨人》專欄作家海倫・雷利（Helen Raleigh）在X上寫道：「他的評論顯示出他既不了解中國歷史，也不了解美國歷史。」

夏威夷當地的君主政權在19世紀末被美國人領導的反叛力量 推翻 ，隨後夏威夷成為了美國的領土。 1959年，夏威夷正式成為美國的一個州。 北京雖然宣稱對台灣擁有主權，但中華人民共和國政府從未實際控制過台灣。

喬治・華盛頓大學法學院教授郭丹青（Donald Clarke）認為馬斯克的這番言論其實無意中損害了中國的形象。 他寫道：「在討好中國的嘗試上，馬斯克犯了一個嚴重的錯誤，把台灣比作夏威夷。那我們就順著他的意思來吧：原本獨立的島嶼被一個大型陸地鄰國吞併了。」

In trying to suck up to China, Musk makes a serious mistake in comparing Taiwan to Hawaii. Let’s run with it: originally independent island(s) annexed by large mainland neighbor. https://t.co/g6TjDGbgJo — Donald Clarke (@donaldcclarke) September 13, 2023

這不是馬斯克首次公開復述北京的外交政策，特別是在台灣問題上。 他在去（2022）年和《金融時報》的採訪中表示，台灣問題可以通過北京將台灣設立為一個特別行政區來解決。

哈德遜中心高級研究員瑞貝卡・亨里奇（Rebeccah Heinrichs）評論說：「馬斯克讚美中國，從不對中共和其對美國的敵對活動說一個批評的字。現在他又扮演（鼓吹）中國對民主台灣擁有主權的大喇叭。」

一些專家發現，馬斯克總是從中國的角度看待台灣問題，而忽視台灣本身的利益。

印度專欄作家，目前擔任台灣外交部研究員的畢諳典（Aadil Brar）指出：「埃隆當然不會提及超過2000萬的台灣人民。馬斯克是在重複北京的論點。」

馬斯克在中國有著規模不小的商業利益，那裡是他的公司特斯拉最大的市場之一。 特斯拉還在上海設有一家超級工廠，並在新疆開設展廳。 馬斯克今年5月訪問中國時受到了熱烈歡迎，獲得時任中國外交部長秦剛的接見。

《彭博社》專欄作家馬修・伊格雷西亞斯（Matthew Yglesias）寫道：「這是可以理解的，一家大型汽車製造公司的擁有者如此急迫地避免說或做任何會激怒中國領導人的事，但是，如果這個傢伙還同時擁有推特，這就是個問題。」

自從去年收購了推特後，馬斯克對這一平台做出了一系列有益中國與俄羅斯對外宣傳的政策，例如移除對於中俄官媒推文可見度的限制，以及移除中俄官媒帳號的標籤。 中俄官媒工作人員此前曾多次公開抱怨推特的限制政策違背言論自由。

本文經美國之音授權刊登，原文見： 推特上的中國：馬斯克稱台灣類似中國的夏威夷遭批評

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航