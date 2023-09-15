日職阪神虎睽違18年再封王，球迷高舉「那個」標語盼到優勝，大阪駐處籲台遊客避免前往心齋橋

佐藤輝明轟關鍵2分砲，阪神虎睽違18年央聯封王

（中央社）日本職棒中央聯盟的阪神虎隊昨（14）日靠著佐藤輝明連2天敲出關鍵全壘打，終場以4比3擊退巨人隊，自2005年之後睽違18年再度奪下央聯優勝，為隊史第6次，且是隊史最快封王。

阪神虎隊前天靠著佐藤輝明轟出滿貫全壘打，以4比0擊敗讀賣巨人隊，中央聯盟封王魔術數字降到M1，昨天阪神只要贏球就能自力封王。阪神虎隊昨天持續在甲子園球場迎戰巨人隊，雙方前5局都沒有分數進帳，阪神在4局下一度攻占滿壘，但無功而返。

不過阪神在6局下再度展開攻勢，近本光司、森下翔太接連敲出安打後，大山悠輔再擊出高飛犧牲打，攻下第1分，接著佐藤輝明更是一棒轟出2分全壘打，為個人本季第20轟，取得3比0領先。

巨人隊的岡本和真在7局上回敬一發陽春砲，阪神及巨人之後再各得1分，9局上巨人再靠著坂本勇人開轟追回1分。不過終場阪神仍以4比3擊敗巨人隊，奪下11連勝，並順利奪下央聯冠軍，改寫2003年9月15日的最快封王紀錄。

阪神此役先發投手派出才木浩人登板，用87球投滿7局，僅被敲出3支安打，投1次保送、5次三振，失掉1分演出優質先發，奪下勝投。

以往只要阪神虎隊奪冠，民眾會聚集到大阪市鬧區等地慶賀狂歡，不過2003年阪神虎隊拿到聯盟冠軍時，曾發生超過5000人從戎橋上跳入道頓堀川的騷動，造成1人死亡、數人受傷，因此昨天大阪府警方在大阪市鬧區部署約1300名警力戒備。

日職阪神虎再封王，球迷高舉「那個」標語盼到優勝

（中央社）日本職棒阪神虎隊昨晚對決巨人隊，睽違18年後再奪中央聯盟冠軍。甲子園球場昨晚有許多球迷高舉「那個」標語，其實是指優勝，不直說而以「那個」代稱，是為了不要給選手過多壓力，後來演變成阪神球迷之間的暗語。

阪神虎在今年9月取得11連勝，是1982年以來暌違41年的創舉，昨晚更進一步拿下隊史第6座中央聯盟冠軍，不僅是2005年以來再次在央聯封王，也是史上最速封王。

1985年10月16日晚上，阪神虎取得中央聯盟總冠軍後，大批興奮球迷前往道頓崛慶祝，有球迷把附近肯德基餐廳外的肯德基爺爺丟進河中，後來阪神虎戰績長年陷入低迷，到2001年甚至連續10次墊底，被球迷戲稱是「肯德基爺爺的詛咒」。

當年阪神虎時隔21年拿下聯賽冠軍，興奮球迷開始尋找酷似球員的民眾扔下河，但獲勝最關鍵的洋將貝斯（Randy Bass）卻是個外國人，球迷於是盯上了無辜的肯德基爺爺雕像，導致肯德基爺爺沉入河底，不見天日整整24年，直到2009年3月10日，大阪府市建設局整頓河床時才被發現。

經過修復後，這尊肯德基爺爺目前陳設在肯德基位於大阪市福島區的關西辦公室，但一般大眾無法訪問。

阪神虎封王後，日本肯德基張貼肯德基爺爺在甲子園球場前面被高高舉起的照片，慶賀的人們手裡拿著炸雞，但發文戲稱「在現實生活中，請不要舉起肯德基爺爺」。

昨晚在甲子園球場，可看到許多球迷舉著「那個」的標語，其實意思就是指「優勝」。不直接說優勝，而是以那個代稱，是為了不要給選手過多壓力。最初是教練岡田彰布開始這麼做，他2010年在記者會上不說要球隊拿下優勝，而是要拿下「那個」，結果演變成阪神球迷之間的暗語。

阪神虎昨晚終於再次封王，岡田受訪表示，他從沒有想過「那個」會變得如此受到歡迎，被廣為使用，「但我今晚想要暫時封印它，要和大家一起享受優勝」。

大阪府警方事前早已繃緊神經，出動上千名警力，準備應付即將到來的狂歡球迷。阪神虎在比賽中取得優勢後，警方就開始在道頓崛的橋欄杆附近增加部署，避免過度激動的球迷跳進道頓崛川。

過去阪神虎若優勝，行政與警察當局就會採取警戒態勢，以免球迷「暴徒化」，出現跳河或破壞餐廳看板等過激行為。

日本肯德基發文「在現實生活中，請不要舉起肯德基爺爺」：

阪神虎「那個」，總教練：尚未想出「日本一」暗語

（中央社）日本職棒阪神虎隊昨晚對決巨人隊，睽違18年後再奪中央聯盟冠軍。該隊本季口號是要達成「那個」，其實這是「優勝」的暗語。賽後，阪神虎隊監督（總教練）岡田彰布說，接下來還有高潮系列賽（Climax Series），還沒想出奪「日本一」的暗語。

阪神虎隊昨晚對決巨人隊，甲子園球場昨晚有許多球迷高舉「那個」標語。ARE的發音在日文的意思是指「那個」，阪神虎隊本季的口號ARE，其實是球團為了不給選手過多壓力，特別創出的語詞，後來演變成阪神球迷之間的暗語。

日本《朝日新聞》報導，阪神虎球團營業部每年秋天左右會開始思考下一季的標語，這標語將反映監督希望將阪神虎隊變成什麼樣的球隊。有一位營業部主管表示，會選出一些具特徵性的語詞，當然其中也有「那個」一詞。

有些人認為，標語用「那個」的話，未免太不莊重了，但有人認為，這是監督想說的話，有特色，對球隊來說，目標奪冠是理所當然的，而且「那個」一詞很淺顯易懂。

雖然還有另一個方案，但是監督岡田彰布支持用「ARE」一詞，等公布的日子到來時，岡田突然說，想將「ARE」一詞變成「A.R.E.」，讓3個字母各具有其意思。

有知情人士表示，岡田接納很懂語言的妻子岡田陽子的建議，就這3個英文字母思考其具有的意思。