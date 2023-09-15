普亭與金正恩會晤究竟談了些什麼？專家：國際制裁已為他們建立了一道「防火牆」
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在金正恩與普亭會晤之前，俄羅斯代表團曾於七月訪北韓。金正恩向俄羅斯國防部長紹伊古展示了包括「火星」洲際彈道導彈在內的北韓導彈。專家表示，莫斯科可能熱衷於北韓的武器，因為它們與俄製武器系統兼容，其中俄羅斯尤其渴望得到火炮和炮彈，因為在前線，火炮是「俄羅斯崇拜之神」。
文：黃曉恩（Tessa Wong，BBC亞洲數位記者）、具酉娜（Yuna Ku）在首爾補充報導
在與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就可能的武器交易進行會談後，北韓領導人金正恩繼續在俄羅斯進行備受外界關注的訪問。
金正恩周三（9月13日）乘私人裝甲列車抵達俄羅斯遠東的阿穆爾州，與普亭在東方航天發射場會面。
普亭後來表示，他與金正恩討論了軍事合作的「可能性」，並暗示其將幫助平壤發展衛星。
美國表示，俄羅斯正試圖向北韓購買武器以支持其對烏克蘭的戰爭。華盛頓還警告，莫斯科向平壤衛星計劃提供任何幫助都將違反聯合國安理會的決議。
普亭還接受了金正恩的邀請訪問北韓。很少有國家元首訪問過這個封閉的國家。
北韓和俄羅斯都處於制裁之下，兩國與西方的關係處於歷史最低點。雙方的高級官員也參與了周三的會晤。
在這次為期兩天的高調訪問中，金正恩乘專列來到俄羅斯遠東地區，受到普亭的熱情接待。俄羅斯官方媒體的畫面顯示，兩位領導人在握手時露出微笑，隨後普亭親自陪同金正恩參觀了東方航天發射場。
普亭提及蘇聯和北韓之間的歷史關係，用俄羅斯諺語「一個老朋友勝過兩個新朋友」來歡迎金正恩到訪。
據俄羅斯媒體報導，當被問及俄羅斯是否會幫助北韓建造衛星時，普亭表示：「這就是我們來到東方航天發射場的原因」。
當被問及是否會與金正恩討論武器交易時，普亭表示他們將「討論所有話題」。
與此同時，金正恩似乎對普亭在烏克蘭發動的戰爭表示支持。
「俄羅斯已經開始了一場對抗西方霸權勢力的神聖鬥爭，以保衛其主權和安全。」他對普亭說。
「我們將始終支持普亭總統和俄羅斯領導層的決定……我們將共同反對帝國主義。」
預計金正恩稍後將參訪俄羅斯軍艦和幾家工廠，並於回程在遠東城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）停留。目前還不知道他將在俄羅斯待多久。
平壤曾誓言要開發一顆間諜衛星來增強其軍事偵察能力。但今年早些時候，北韓兩次嘗試發射間諜衛星均以失敗告終。
美國認為，北韓的衛星計劃也旨在提高其彈道導彈能力，因為技術相似。
周三，美國國務院發言人馬修・米勒（Matthew Miller）在回答記者提問時承認，俄羅斯在衛星技術方面的幫助將積極改善北韓的導彈計劃，這的確令人擔憂。
他表示，「這非常令人不安，可能違反聯合國安理會多項決議」，而俄羅斯自己過去也曾投票支持這些決議。
普亭周三似乎承認了這一點，稱俄韓軍事合作「存在一定的限制」。
美國還警告稱，它將「在必要時毫不猶豫地採取行動追究責任」，對此，克里姆林宮回應稱，對其而言重要的是俄羅斯和北韓的利益，「而不是來自華盛頓的警告」。
此次會晤標誌著金正恩自2019年以來首次外訪。他上一次出國是北韓與時任美國總統川普（Donald Trump）的核裁軍談判破裂後，他與普亭會面。
許多人原以為金正恩此次會前往符拉迪沃斯托克，因為普亭之前在那裡參加了一個經濟論壇，但其專列卻緩慢向北駛向東方基地。周三上午，當金正恩接近目的地時，北韓向其東海岸附近海域發射了兩枚短程導彈，這是北韓在進行一系列違背聯合國決議的導彈試射後的最新之舉。
在金正恩與普亭會晤之前，俄羅斯代表團曾於七月訪北韓。金正恩向俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）展示了包括「火星」洲際彈道導彈在內的北韓導彈。
專家表示，莫斯科可能熱衷於北韓的武器，因為它們與俄製武器系統兼容。
衝突研究中心（Conflict Studies Research Centre）研究俄羅斯軍事的專家瓦列里・阿基門科（Valery Akimenko）說，俄羅斯尤其渴望得到火炮和炮彈，因為在前線，火炮是「俄羅斯崇拜之神」。
朝鮮大學院大學（University of North Korean Studies）教授金東燁（音譯，Kim Dong-yup）表示，平壤可能會提供這些武器和子彈，「甚至更老型號的導彈」。
峨山政策硏究院（Asan Institute for Policy Studies）研究員梁旭（Yang Uk）表示，北韓也有可能提供短程彈道導彈等新型武器，如所謂的「超大型」火箭炮KN-25。
一些分析人士認為，北韓可能儲備了大量武器，因為自1953年韓戰停戰以來，該國未再打過一場戰爭。但也有人認為，鑒於北韓相對匱乏的資源，它也可能不願交出太多武器。
但觀察人士表示，北韓的武器只會在短期內助力俄羅斯在戰場的表現。他們指出，莫斯科的彈藥已嚴重耗盡，只能依靠更舊、更不可靠的炮彈庫存。
阿基門科指出，在俄羅斯加足馬力生產的同時，北韓的武器可以「作為權宜之計」。
然而，鑒於俄羅斯消耗其武器供應的速度之快，協議在戰略上不會產生太大影響。他補充道：「這會導致更多烏克蘭人死亡，但不會導致烏克蘭死亡。」
作為回報，外界認為金正恩會要求俄羅斯為其貧困的國家提供糧食援助。
北韓政權長期以來一直在制裁下艱難掙扎，在新冠疫情期間因邊境封鎖再遭嚴重打擊，直到最近才開始放寬旅行限制。
除了糧食援助，平壤還可能要求俄羅斯提供更先進的潛艇和彈道導彈技術。但一些觀察人士認為，普亭可能會對此有所保留。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html