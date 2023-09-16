郭台銘公布副手為賴佩霞震撼各界，學者分析：短期是好棋，長期難逆轉
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台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，藝人的好處是形象正面、會表演和表達，對選舉相當重要，國外也有不少演員參政的案例，不過從賴佩霞在記者會的發言內容來看，「情感上有做足，但實際上每一個段落與政策相關評論的邏輯連結仍然是不足的」。
參加2024台灣總統大選的鴻海創辦人郭台銘，9月14日宣佈委任資深藝人賴佩霞為競選伙伴，讓其成為投身台灣大選的首位演藝圈人士，消息一出，震撼各界。
賴佩霞在Netflix數月前播出的熱門台劇《人選之人－造浪者》中飾演總統候選人林月真，並在劇情尾聲當選。
台灣網友紛紛留言稱， 「郭董（郭台銘）想體會人生如戲」、「第二季改以真人秀的形式開播」、「政治新聞瞬間成為娛樂新聞」，也有人指「佩霞當正的我才會投」、「請大家不要用演員這個身份來標注她」。
現年60歲的賴佩霞除了是演員，也是心理學學者和作家。專家分析指，郭台銘選她為副手是「好棋」，其知名度及親和力短期內有助提升郭的聲勢，但長遠而言選情難以逆轉。
72歲的郭台銘8月28日宣佈獨立參選，他至今在各項民調中均落後另外三名候選人，包括民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲及國民黨的侯友宜。
「萬中選一」
郭台銘是首位宣佈副手人選的總統參選人，他在記者會上表示，賴佩霞是他選擇競選搭檔時的唯一人選，也是「萬中選一」的最佳人選。
他說，賴佩霞不僅是《人選之人》裡的林月真，也是女性運動提倡者與推動者，更是追求和平的「身心靈工作者」，並有豐富學經歷，對政治領域毫不陌生。
他表示，將依賴佩霞的女性視角，為台灣打造更公平對等的兩性文化；借重賴佩霞對身心靈（身體、心理與靈性結合）研究專業能力，為台灣打造充滿愛、慈悲的平和社會；藉由賴佩霞的溝通技巧，凝聚台灣社會的集體共識，「讓台灣不再充滿內耗與衝突，而是走向團結，因此更加茁壯」。
賴佩霞則表示，其任務是落實郭台銘「整合在野」的心願，指自己研究了40年心理學，專長是溝通協調，「我要先做的是內部溝通、媒體溝通、在野黨溝通，最重要的是和全國民眾溝通」。
她坦言，在9月前並不清楚政治走向，收到郭台銘邀請後上網查資料，「真的很難想像，怎麼會有人這麼不討喜？明明善良，聰明絕頂，能幹有實力又有錢，怎麼會把民調弄成這麼低」。她說，如今郭台銘已經不是鴻海董事長，「我在這懇請郭董，請你先跟以前的競爭對手喝喝咖啡吧（避免樹敵太多）」。
她提到另一個參選理由，是自2016年蔡英文政府推出「一例一休」政策（即每周一天例假日和一天休息日），看到原本生意興隆的老店一家一家休業。她說作為心理學學者，「知道為了身心健康，必須關心台灣的經濟，經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振」。
值得留意的是，賴佩霞17歲曾隨母親移居美國一年並擁有美國國籍，外界質疑她不符合《總統副總統選舉罷免法》「具有外國國籍者不得登記」為候選人的規定。她透過經紀人發聲明回應指，會盡快安排進行放棄美國國籍程序，「今天就會聯絡相關律師協助」。
分析：短期是好棋，長期難逆轉
根據民主文教基金會13日發佈的民調結果，民進黨參選人賴清德的支持度約33%居首，民眾黨主席柯文哲約20%居次，國民黨參選人侯友宜約16%排第三，獨立參選人郭台銘約10%墊底。
美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對《BBC中文》說，以賴佩霞為副手是一步「好棋」，演員參政有新鮮感，相信短期內會為郭台銘加分，但長遠而言選情難逆轉。
「賴佩霞是政治素人，她在《人選之人》表現好，但觀眾以年輕人居多，而年輕人支持的不是郭台銘——主帥已經決定了大部分的基本受眾，賴只是副手，如果賴真能拉抬郭，人民就可以合理提問：為什麼不是賴正郭副？」
新加坡國立大學政治學系副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎告訴《BBC中文》，賴佩霞在《人選之人》的演出有知名度，會讓民眾更關注郭台銘的選舉活動及政見，但也要看郭賴二人如何平衡。
「一般來說，副手沒有特別重要的正式角色，所以賴的專長是否能派上用場，就要看郭願意給她多少空間。副手和正候選人之間的關係有時候不好拿捏。副手要給正候選人加分，但又不能過度吸引注意力，使焦點從正候選人身上轉移。」
台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，藝人的好處是形象正面、會表演和表達，對選舉相當重要，國外也有不少演員參政的案例，不過從賴佩霞在記者會的發言內容來看，「情感上有做足，但實際上每一個段落與政策相關評論的邏輯連結仍然是不足的」。
陳方隅又質疑，郭台銘向來以「霸氣總裁」著稱，賴佩霞在郭的團隊裡會有多少影響力，可以左右政策制定過程，都是未知數。
賴佩霞是誰？
賴佩霞1963年6月8日生於台北市，16歲開始在餐廳自彈自唱表演，18歲成為歌手出道，1984年發行首張專輯，此後參與多部電視劇、電影及舞台劇演出。
就在宣佈擔任郭台銘副手的同一天，她憑Netflix劇集《人選之人》入圍第58屆金鐘獎女配角獎。該劇月前開播後大受歡迎，當中有關政治圈性騷擾的情節引爆了台灣#MeToo運動。
除了演藝事業，她也長期研究心理學，擁有暨南大學國際關係碩士學位、美國哈佛大學甘乃迪政府學院菁英領導及暨南大學法學博士學位，在陽明交通大學兼任教授，擅長領域包括研究非暴力溝通丶談判與協商丶公共領導及國際關係等。
其著作包括《回家》、《我要心動一輩子》、《想跟你好好說話》、《轉念的力量》等，她是女性雜誌《魅麗雜誌》發行人，並曾擔任企業培訓師、心理諮詢師。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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