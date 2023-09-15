歐盟宣布對中國電動車啟動反補貼調查：歐洲政壇普遍支持、業界跳腳，北京促對話磋商

歐盟宣布對中國電動車啟動反補貼調查

（中央社）歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在發表年度咨文時宣布，將對中國進口的電動車展開反補貼調查。她同時提到歐洲風電產業正遭受挑戰，提醒勿重蹈中國太陽能產業以不公平競爭擊倒歐洲產業的教訓。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩13日在歐洲議會（European Parliament）發表年度咨文（State of the European Union），提出她在本屆任期剩下不到一年的未來施政方針。

她表示，歐盟將持續協助產業朝向綠能轉型，並提到風力發電產業「是歐洲的成功故事，但它正面臨多重挑戰」。她宣布將推出一套「歐洲風力方案」（European Wind Power package），包括加速開發許可、改善招標系統、穩定供應鏈等。

馮德萊恩說，從風力到鋼鐵，從電池到電動車，歐盟的企圖心很明白：「未來歐洲的潔淨能源產業必須是歐洲製造。」

她接著提到歐洲產業太常因為海外競爭者獲大量國家補貼而被排擠，「我們不能忘記中國如何透過不公平貿易衝擊我們的太陽能產業，許多年輕的企業被中國競爭者的巨大補貼而逐出市場，領先的企業被迫申請破產。」

因此她強調必須警覺於未來類似的挑戰，以電動車為例，這是綠能經濟的關鍵產業，但全球市場正被廉價的中國電動車「淹沒」，他們在大量國家補貼下人為的壓低價格，「這正在扭曲我們的市場」。

「所以我今天在此宣布，執委會將啟動一項針對來自中國的電動車的反補貼調查。」她說完這話後，在場議員響起如雷掌聲，也為過去一個月多來外界對她會否啟動調查的揣測畫下句點。

馮德萊恩在咨文提到中國7次，包括舉中國對鎵、鍺實施出口管制為例，說明她所提出的經濟安全政策重要性。這也會是她在未來不到一年的任期內持續推動的重心。

歐盟啟動反補貼中國電動車調查，歐洲政壇普遍支持

（中央社）歐洲聯盟執行委員會13日宣布將對從中國進口的電動車展開反補貼調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商，以下是各界反應。

《路透社》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩表示：「全球市場現在充斥著更便宜的電動車。巨額國家補貼人為地壓低了它們的價格。」

馮德萊恩指出：「所以我今天可以宣布，歐盟執委會將對來自中國的電動車發起反補貼調查。歐洲對競爭持開放態度，而不是向下沉淪。」

法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）則說：「我們不會讓自己的市場被過度補貼的電動車淹沒，威脅我們的企業，就像發生在太陽能板那樣。」

法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）提及：「我歡迎歐盟執委會主席馮德萊恩對中國企業受益的補貼發起調查。如果這些補貼不符合國際貿易規則，歐洲需要能夠做出回應，以保持競爭力和捍衛自身經濟利益。」

英國貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）指稱：「我認為，這凸顯了所有國家在電動車供應鏈方面都面臨困難。目前我們需要確保自身汽車行業的生存與繁榮。」

義大利副總理兼運輸部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示：「聯盟黨（The League）多年來一直在譴責這種風險，歐洲現在才醒悟：他們是心煩意亂、無能還是同謀？」

德國汽車工業協會（VDA）指出：「德國汽車工業協會致力於自由、公平和基於規則的貿易，無論是從第三國出口還是進口……損失必須可以有因果地量化，必須考量社群利益。來自中國的強烈反彈也必須列入考量。」

Photo Credit: GettyImages

歐盟對中國電動車反補貼調查，歐洲業界跳腳

（中央社）歐盟執委會主席馮德萊恩13日宣布對中國外銷的電動車展開反補貼調查，讓歐洲業界跳腳。業內專家稱根本之道應是強化歐洲車商競爭力，而非招來中方報復引發貿易戰。

馮德萊恩13日在歐洲議會發表歐盟年度咨文時說：「全球市場如今被廉價中國電動車淹沒，中國電動車的價格因人為的龐大政府補貼而壓低，讓我們的市場扭曲。」

政治新聞網Politico.eu指出，中國已掌控6成全球電動車用電池生產，歐盟對中國電動車啟動調查無疑將冒極大風險。單是今年，全球的電動車銷量就預估將增加三分之一，達將近1400萬輛、產值5600億美元。

積極想打壓中國電動車者應屬法國。法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今年6月接受Politico專訪時就表態樂見啟動調查，稱中國對電動車的補貼若不符世貿組織（WTO）規則，歐洲就必須反擊。

但歐洲汽車業則為針對中國的調查憂心忡忡，尤其是在中國擁有龐大市場的德國汽車商；汽車業的遊說人士坦言，就商業觀點來看，這招致中方報復的風險不低。

歐盟中國商會（CCCEU）更在社群媒體X（以前的推特Twitter）貼文，對向中國電動車啟動反補貼調查表達「強烈憂心與反對」。

按歐盟執委會發言人的說法，啟動反補貼調查是歐盟執委會本身所主動發起，而非回應業界申訴。如此形同是歐盟執委會做出的政治選擇，政治風險相對更高。

Politico.eu認為，馮德萊恩對中國電動車啟動調查確有爭議空間，因為德國汽車大廠在中國國內汽車市場占比頗高，在中國的產能也很龐大。直到近期福斯汽車（Volkswagen）在中國銷量仍穩居第一，BMW與賓士則穩坐中國的高檔汽車市場。這也代表中方若報復，德國車企受的傷會比其他歐洲車企更重。