利比亞洪災罹難恐達2萬人，隨時有數十具遺體沖入大海，世界氣象組織：預警應變皆失靈，死傷大多原可避免

利比亞洪患罹難恐達2萬人，官員：隨時有遺體沖入大海

（中央社）利比亞東部政府內政部發言人說，有3800多人在襲擊濱海城市德納的毀滅性洪患中罹難，救護單位估計恐多達2萬人死亡，民航官員則說隨時有數十具遺體被沖進海裡。

中尉哈拉濟（Tarek al-Kharraz）13日對《法新社》說，地中海城市德納（Derna）迄今已記錄到3840人罹難，包括已下葬的3190人。罹難者中至少有400名外籍人士，他們多半來自鄰國蘇丹和埃及。

《美聯社》報導，利比亞東部救護車服務中心發言人則表示，德納市至少已有5100人喪命，東部其他地方另有約100人罹難，受傷人數超過7000人。

《路透社》報導，德納市長蓋希（Abdulmenam Al-Ghaithi）13日向阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）表示，從大水沖毀的區域數量來看，德納市在災難性洪患後的罹難人數估計高達1.8萬到2萬人。

英國《衛報》（The Guardian）報導，國際援助正緩慢抵達這座飽受重創的港市。人們想要知道，當風暴丹尼爾（Storm Daniel）9日晚間襲擊利比亞北部沿岸時，這些人可能是如何遇難。

利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）等官方救援機構宣布有1萬人下落不明，貝達市（Al-Bayda）醫療中心負責人馬齊克（Abdul Rahim Maziq）估計死亡人數恐高達2萬人。

這場風暴導致許多家戶無人倖免、全數罹難，災區街道上遺體四散，飲用水短缺，部分村落地處偏遠，市政當局需要時間來清點罹難人數。

然而，受災規模似乎遠比官員初步預測還要慘重。利比亞東部民航局局長契奇歐華特（Hichem Abu Chkiouat）表示，「隨時有幾十具遺體被沖進海裡」，還說重建工作可能得花上數以十億計美元。

預警應變皆失靈，UN：利比亞洪災死傷大多原可避免

利比亞東部洪患災情慘重，死亡人數恐達2萬人。聯合國（UN）轄下世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）14日表示，倘若預警系統和緊急應變機制運作得當，利比亞龐大的罹難人數大多原本可以避免。

《法新社》報導，世界氣象組織指出，利比亞的協調機制若能運作得更好，死亡人數應該會大幅減少。

世界氣象組織並預警，其他飽受衝突蹂躪的國家，其預警系統也面臨類似的危險缺陷。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在瑞士日內瓦告訴媒體記者，利比亞的預警系統若運作得當，「緊急應變單位就可以進行人員疏散，大多數的死傷就可以避免」。

利比亞東部週末爆發海嘯規模的突發性洪災，至少已奪走4000條人命，還有成千上萬人失蹤，恐怕凶多吉少。

塔拉斯表示，缺乏天氣預報和相關資訊傳播，以及缺乏針對預警展開行動，是造成利比亞這次洪災死傷慘重的一大原因。

利比亞洪災死傷嚴重，外交部宣布捐100萬美元賑災

利比亞東部因洪災死傷慘重，外交部14日宣布，基於人道精神，將捐款100萬美元協助災民安頓及各項復原重建工作。

外交部發布新聞稿指出，利比亞東部因受到颶風侵襲，暴雨引發山洪爆發並沖潰水壩，洪災造成重大災情，死傷慘重。外交部在利比亞洪災發生後第一時間，即指示兼轄利比亞的駐約旦代表處向該國駐約旦大使館表達台灣政府及人民的哀悼及慰問，並表達提供協助的意願。

外交部表示，台利兩國雖然無邦交，目前也未互設代表處，但由於災情持續擴大，傷亡人數攀升，基於人溺己溺的人道關懷精神，外交部將透過適當方式捐款100萬美元予利比亞政府，協助災民安頓及各項復原重建工作，也期盼災民早日重整家園，恢復正常生活。

利比亞東部受到丹尼爾颶風侵襲，於9月10日至11日間在山區降下歷史紀錄雨量，引發洪災，造成包括德納及班加西（Bengazi）等城市嚴重洪災。過去幾日來，傷亡人數持續增加，根據利比亞政府統計，截至今日死亡人數已超過5300人，失蹤人數也逾萬人。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航