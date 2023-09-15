美參院財委會通過美台避免雙重課稅法案，立法難度高顯現台灣特殊性
我們想讓你知道的是
台美積極推動避免雙重課稅，美國參議院財委會昨天通過的減免稅收法案及參院外委會7月通過的台灣租稅協定法案都是以此為目標。但由於台灣的特殊性，讓立法出現2種不同路徑，顯見立法難度。
美參院財委會通過避免雙重課稅，強化台美夥伴關係
（中央社）美國參議院財政委員會昨（14）日全票通過美台避免雙重課稅法案。法案提案人、參院財委會主席魏登（Ron Wyden）表示，法案強化美台夥伴關係。由於法案採取修改美國國內稅法方式，將能快速完成。
參院財委會昨天召開會議，討論「美台快速雙重稅收減免法案」（Description Of The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）法案概念性文件，並以27票贊成、0票反對，全數同意通過。法案完整內容會再對外公布。
法案由魏登與共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo），連同眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、民主黨籍首席議員尼爾（Richard E. Neal）在參眾兩院同步提出。
魏登昨天在會議上表示，這項法案提案背後動力來自於美國參議院跨黨派全力支持加強與台灣的經濟夥伴關係。美台的特殊關係需要採取特殊的避免雙重課稅方法，「很新穎，更重要的是速度很快」。
魏登指出，台灣是重要的貿易夥伴，與美國有共同價值觀，並同樣是面臨威脅日益增長的民主國家，北京在區域的活動可能導致全球貿易、投資和金融的混亂，隨著海峽兩岸緊張局勢加劇，美國國會必須努力協助穩定該區域並防止衝突，建立與台灣的經濟關係是這項工作的重要組成部分。
克雷波指出，深化與台灣及其充滿活力的民主關係符合美國最佳利益。台灣是美國的重要貿易夥伴，但因為台灣的特殊地位使其無法透過傳統稅收協定處理雙重課稅問題。台灣的特殊地位需要特殊的解決方案，透過直接修改稅法，為跨境經營的美台勞工與企業提供類似條約的福祉，這項法案將協助各類勞工與企業在美台取得成功。
參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）昨天也出席會議表達將投贊成票，支持法案通過。他說，「儘管我深切擔憂僅靠這項立法是不夠的」，鑑於台灣地位，與台灣簽訂條約是不可能的，但可以且應該堅持美台締結一項具有約束力的稅收協定，並得到國會批准，這也可以增強台灣的合法性。
參院外交委員會在7月13日以口頭表決方式通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美台洽簽租稅協定，以處理雙重課稅問題，促進貿易投資。
對於參院財委會昨天表決通過這項法案概念性文件，駐美代表蕭美琴表示，感謝參議院兩黨議員積極立法，協助解決台美雙重課稅問題。駐美代表處將持續與美參眾兩院議員以及行政部門溝通，盼相關立法程序能儘速完成，以進一步活絡台美間雙向跨境投資。
「美台快速雙重稅收減免法案」預計在現有的美國國內稅收法（Internal Revenue Code）中增加新章節，內容將分為4大主要類別，包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理，以及包括雙重國籍居民在內的台灣合格居民認定。法案將要求完全互惠，因此只有台灣向在台灣納稅的美國民眾提供同樣福利時，法案才會生效。
台灣特殊性，美台避免雙重課稅立法見難度
（中央社）台美積極推動避免雙重課稅，美國參議院財委會昨天通過的減免稅收法案及參院外委會7月通過的台灣租稅協定法案都是以此為目標。但由於台灣的特殊性，讓立法出現2種不同路徑，顯見立法難度。
根據美國憲法，貿易與關稅規範屬國會權限。法律明確規定，與外國政府的經貿談判與稅收互惠，必須經國會授權後，行政部門才得與外國政府洽談。雙方若簽署條約，最終也需獲得國會同意。
參院外委會7月通過的「台灣租稅協定法案」就是以此為基礎，希望以立法方式明確授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。
法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。
法案表示，台美若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。
外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）當時在審議工作會議上說，由於台灣獨特的地位，美國與台灣無法簽訂稅收條約，但這項立法已盡可能接近，通過具備稅收條約的主要特點，為協定奠定基礎。
外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）則說：「法案不只能強化美台關係，授權行政部門與台灣洽談租稅協定，亦能鼓勵其他國家提升與台灣的經濟關係。」
透過租稅協定授權方式洽簽避免雙重課稅，確實能給予台灣較為正式的法律地位與完整性，但透過授權洽談協定，曠日費時，對已經被雙重課稅數十年的台美企業與個人來說，緩不濟急。
相較於外委會法案需要長時間協商，參院財委會昨天通過的「美台快速雙重稅收減免法案」概念性文件則是採取修法途徑，讓雙重課稅問題得以快速解決。
昨天通過的「主席版本法案」，是由參院財委會主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo），連同眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、民主黨籍首席議員尼爾（Richard E. Neal）共同擬定並提出。
Tags：
珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供