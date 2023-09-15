脫北潮再起5：從地獄北韓逃到地獄中國，脫北者差點死於非法器官買賣
我們想讓你知道的是
過去在北韓接受20多年洗腦教育，又曾在軍隊工作的崔瑜真原本不打算逃到韓國，「總會有種叛國的感覺」，但買下他的殘疾男子在一年後過世，婆婆以「看到你就想到兒子」為由要求她離開，沒想到她卻被放高利貸的黑道抓走，還打算直接把她賣給非法器官販賣業者。
文：廖禹揚（中央社記者）
早年脫北者多是「為了填飽肚子」鋌而走險逃出家園。但近年出現「菁英階層」脫北潮，反映經濟因素不是驅策脫北的唯一動力，而是更深層對北韓體制及對領袖忠誠的「質變」，也無疑是對金正恩政權的一記警鐘。
「我本來以為到了中國就能放心生活，但沒想到在中國也不被當人看」。崔瑜真在2013年的一個寒冷秋夜偷渡過鴨綠江，被賣掉之後又遭高利貸人士綁走，差點死於非法器官買賣，她再也不想回到那時候。
崔瑜真身為北韓政府幹部的女兒，出身並不差，但在父親突然因病過世後一切風雲變色，為政府籌措資金而傾家蕩產的崔家不僅沒拿到當初政府承諾給的房子，也無法繼續住在原本棲身的小小警衛室，崔瑜真與母親走投無路之下選擇吞藥輕生。
「我那時吞了150顆、媽媽吞100顆，所以我先失去意識」。崔瑜真說，母親當時看到女兒倒下便感到後悔，最終叫來鄰居將2人送醫救回。清醒後的崔瑜真在藥物的後勁下跑到政府機關前抗議，卻被當作瘋子毆打，衝動之下在當晚就跟著中間人偷渡過鴨綠江，逃往中國。
「我那時候打算被抓到就自殺，所以還帶著藥跟刀」。崔瑜真回憶，她當時與中間人慢慢越過鴨綠江，一般只要走10分鐘的路程卻花了一小時，「那時我被經過的自行車聲音嚇到，哭著在心裡祈求上天救救我」，「本來以為到了中國就能放心生活，沒想到在中國我們也不被當作人看待」。
在北韓時，崔瑜真能得到的外部世界資訊並不多，「只是聽說去中國可以吃飽、也能存錢」。
她說，沒經歷過就會想，至少不像在北韓一樣會餓死，「其實我們在北韓也沒有人權、不受尊重，到了中國的人也只在乎能不能吃飽，即使像畜牲一樣被對待，也只能咬著牙忍下去」。
除非在中國有親戚可依靠，一般入境中國的脫北者都難逃被販賣到農村的命運，當時才20歲出頭的崔瑜真也不例外，「我在中國遇到的第一個人口販子說，『今天有一隻不錯的羊進來了』，我甚至都不知道在說自己」。
不幸中的大幸是，買下崔瑜真的是個殘疾男子，被限制行動約半年後，她便取得那家人的信任，可以自由行動，也有手機，而且沒有生孩子的壓力。「我那時認識的一個妹妹說，她還未成年就生了孩子，但還是被關了5年才有自由」。
崔瑜真指出，這也是為什麼許多脫北女性都會在中國生子，「因為只有這樣才能得到自由，才能活下去、才能穩定下來」。
過去在北韓接受20多年洗腦教育，又曾在軍隊工作的崔瑜真原本不打算逃到韓國，「總會有種叛國的感覺」，但買下他的殘疾男子在一年後過世，婆婆以「看到你就想到兒子」為由要求她離開，沒想到她卻被放高利貸的黑道抓走，還打算直接把她賣給非法器官販賣業者。
「我想著橫豎也是死，比起挨刀被奪取器官，跳樓可能還有一線生機」。
只穿著短袖、短褲與拖鞋的崔瑜真就這樣從4層樓高的公寓跳下，所幸只扭傷腳，「我跑到附近的超市求救，但被趕了出來，只能躲到玉米田裡，一動也不敢動地躺了3天」，出來後才發現，放高利貸的人以為她攔計程車逃跑所以早就離開，讓她在田裡多藏了2天的，只是極度恐懼之下的幻聽。
成功逃回家的崔瑜真最後在愧疚的婆婆協助下來到韓國。「我絕對不想回到那時候，也不想再夢見這些事」，崔瑜真說，之所以選擇一再受訪、重述當年的經歷，是因為「想到我是為誰那麼辛苦，必須冒著生命危險逃離北韓，還有仍在中國、跟我當時一樣不知道怎麼離開的人，無法來韓國跟我一起生活的母親」。
「這種狀況如果不改善，不只是我的家人，我周遭認識的人都會一直處在危險中」。崔瑜真含淚說，「如果我說出來，可以為其他人帶來一點幫助，如果我們一直伸出手，總有一天會有人願意傾聽我們的故事，雖然世界不可能一瞬間改變，我還是希望總有一天能實現」。
「我認為全世界比起北韓這個國家，更要認知到『金正恩』這3個字」。崔瑜真說，「壞的不是北韓這個國家，而是金正恩這個人」。
比起對北韓的制裁，她希望國際社會能加強對金正恩這個人問責，「讓金正恩被孤立，他才會感受到嚴重性」。
她也提到，若中國與俄羅斯持續支持北韓，無論國際社會採取什麼方式，都無法對現狀造成多大的變化，尤其是不承認脫北者難民身分、抓捕脫北者送回北韓的中國政府，「他們不可能不知道脫北者被送回去會面臨的處境，我實在無法理解他們（中國）為何選擇與北韓合作，持續把人送回北韓」。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html