10年跨海爭訟兩蔣日記抵台，國史館規劃10月底出版第一批蔣中正日記、今年底出版蔣經國日記

（中央社）國史館今天表示，兩蔣日記原件及許多兩蔣時代的資料文件，歷經10年的跨海爭訟，終於讓這批總統文物回到台灣。規劃10月底與民國歷史文化學社出版第一批蔣中正日記、今年底出版蔣經國日記。

國史館14日晚間發布新聞稿表示，14日上午5時30分兩蔣日記原件及許多兩蔣時代的資料文件計59箱返抵桃園機場，經由國史館人員點收後在中午12時18分順利回到國史館，歷經10年的跨海爭訟，終於讓這批總統文物回到台灣。

國史館表示，兩蔣文物包括蔣介石1917年至1972年的日記以及蔣經國1937年至1979年的日記正本，此外，有日記鈔本與影印本、家書、手稿、函電、隨扈日記、總統親批文件及外交電文與微縮膠卷等，不但是國家珍貴財產，也是研究中華民國史與台灣史極重要且不可或缺的史料之一。

國史館指出，由於這批珍貴文物涵蓋非總統任職期間，所有權爭議有待釐清，且蔣家繼承人眾多，文物所有權之爭自2013年開始由美國加州法院審理，2015年國史館主張中華民國法院（法律）更適合審理此案，美國法院即裁定暫停美國訴訟，將訴訟移回台灣。

國史館表示，歷經2020年台灣臺北地方法院判決及2022年高等法院判決：兩蔣總統任職總統期間文物與相關政府機關檔案資料及蔣方智怡捐贈微縮膠卷屬國有財產，判歸中華民國所有，並由國史館管理，非總統任期文物由蔣家家屬「公同共有」（指未分割前的遺產）。

國史館說，訟案再由美國加州法院繼續審理，隨著蔣家家屬陸續捐贈文物權利給國史館，美國加州法院於2023年7月11日最終判決，所有寄存在史丹佛大學的兩蔣文物全部歸國史館所有，史丹佛大學須在命令生效後60天內（即9月11日）將文物交還國史館運回台灣。

國史館表示，9月11日，文物如期離開史丹佛大學，9月13日離開舊金山機場，飄洋過海，今天14日清晨安全抵達國門，中午順利返抵國史館，完成歷史性任務。

國史館指出，訴訟標的有關非任職總統期間文物原屬全體繼承人所有，國史館由衷感謝蔣家遺孀蔣方智怡及蔡惠媚（含家人）與蔣孝章在國史館前館長呂芳上、吳密察任內無償捐贈文物權利；丘如雪、蔣孝嚴（含家人）及蔣友梅在現任館長陳儀深任內無償捐贈文物權利，終能使兩蔣文物完整保存在國史館。

國史館表示，身為總統副總統文物主管機關，接管這批文物後將依法公告目錄清單，並規劃今年10月底與民國歷史文化學社出版第一批蔣中正日記（1948-1954年），預計今年底出版蔣經國日記（1970-1979），並陸續將文物數位化，儘速開放各界研究應用，滿足各界殷殷企盼。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航