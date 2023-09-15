亞利桑那廠挑戰連連，轉向以日本為生產基地？台積電澄清：美日德3廠本質上不能互相比較
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劉德音說，亞利桑那州晶圓廠是台積電第一次嘗試在海外建造超大晶圓廠，台積電從3年前開始這項專案，這是一個學習的過程，這也是美國第一個如此大規模的晶圓廠。他表示，任何在新地點開展的新項目，都會有一些學習曲線，在過去5個月中，台積電進步非常大，他相信這將是一個非常成功專案，尤其台積電還得到州政府、市政府和當地社區大力支持。
（中央社）兩名業界消息人士表示，台積電正積極擴大海外布局之際，美國亞利桑那州的新晶圓廠難題不斷影響投產進度，目前台積電以日本為生產基地的看法是愈趨樂觀了。
《路透社》報導，消息人士表示，全球最大的晶圓代工廠台積電在亞利桑那州建廠進度遭受挫折，在當地招募人才不易，想將台灣技術勞工引進亞利桑那州，又遭遇當地工會的阻撓。
消息人士說，目前台積電對於在日本發展的信心持續增強。在日本九州島的晶片製造中心，台積電有座耗資86億美元的晶圓廠正在興建中，有望於2024年開始生產製程成熟的晶片。
消息人士稱，台積電雖渴望確保在日本的首座晶圓廠進展加速，但也考慮擴充產能，以及在日本興建第2座晶圓廠，此廠也可能包括生產更先進的晶片。
在亞利桑那州，台積電計劃生產先進晶片，但技術工人短缺下，迫使台積電將生產時程推遲了一年直至2025年。
科技調研機構以賽亞（Isaiah Research）分析師陳逸萍表示：「台積電與日本政府之間的關係是互惠互利的。」
她又說，對台積電而言，日本的優勢包括晶片設備和材料供應商網絡、工作文化相似，以及地理上的鄰近性。
日本經濟產業省一位高層官員表示：「就我們來看，台積電對於在日本的投資確實抱持積極態度。」經濟產業省已向台積電的首座日本廠提供高達4760億日圓（約新台幣1051億元）的補助資金。
美國廠受挫轉向日本？台積電：美日德3廠本質不同
（中央社）外媒報導，台積電亞利桑那廠挑戰連連，讓台積電對日本設廠更樂觀。對此台積電晚間指出，亞利桑那州晶圓廠、日本熊本興建中晶圓廠，以及將在德國建造的晶圓廠，三者在廠區地理位置、建置規劃和規模不一樣，本質上不能互相比較。
路透引述業界消息人士報導，台積電正積極擴大海外布局，美國亞利桑那州新晶圓廠難題不斷影響投產進度，目前台積電以日本為生產基地的看法更趨樂觀。
消息人士說，台積電對於在日本發展的信心持續增強，台積電雖渴望確保在日本的首座晶圓廠進展加速，但也考慮擴充產能，以及在日本興建第2座晶圓廠，可能包括生產更先進晶片。
對於上述報導，台積電晚間接受記者詢問回覆表示，台積電拓展全球製造版圖，是基於客戶需求、市場商機、營運效率、政府支持水準和成本經濟等多方面考量，目前台積電投資地區，都是為了支援客戶需求，並應對半導體技術長期需求的結構性成長。
台積電強調，亞利桑那州晶圓廠、在熊本興建中的晶圓廠，以及將在德國建造的晶圓廠，三者在廠區地理位置、建置規劃和規模上都不一樣，從本質來看，三者是不能被互相比較的。
台積電指出，亞利桑那州半導體晶圓廠專案，代表美國半導體產業的重要里程碑，建成時，亞利桑那州半導體晶圓廠將成為美國最先進的半導體製造設施，這是台積電在美國第一個如此大規模的投資，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。
台積電引述董事長劉德音日前在台灣國際半導體展發言內容，劉德音指出，對台積電在任何地方的拓展都沒有擔憂。
劉德音說，亞利桑那州晶圓廠是台積電第一次嘗試在海外建造超大晶圓廠，台積電從3年前開始這項專案，這是一個學習的過程，這也是美國第一個如此大規模的晶圓廠。
他表示，任何在新地點開展的新項目，都會有一些學習曲線，在過去5個月中，台積電進步非常大，他相信這將是一個非常成功專案，尤其台積電還得到州政府、市政府和當地社區大力支持。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
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員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
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