亞利桑那廠挑戰連連，轉向以日本為生產基地？台積電澄清：美日德3廠本質上不能互相比較

（中央社）兩名業界消息人士表示，台積電正積極擴大海外布局之際，美國亞利桑那州的新晶圓廠難題不斷影響投產進度，目前台積電以日本為生產基地的看法是愈趨樂觀了。

《路透社》報導，消息人士表示，全球最大的晶圓代工廠台積電在亞利桑那州建廠進度遭受挫折，在當地招募人才不易，想將台灣技術勞工引進亞利桑那州，又遭遇當地工會的阻撓。

消息人士說，目前台積電對於在日本發展的信心持續增強。在日本九州島的晶片製造中心，台積電有座耗資86億美元的晶圓廠正在興建中，有望於2024年開始生產製程成熟的晶片。

消息人士稱，台積電雖渴望確保在日本的首座晶圓廠進展加速，但也考慮擴充產能，以及在日本興建第2座晶圓廠，此廠也可能包括生產更先進的晶片。

在亞利桑那州，台積電計劃生產先進晶片，但技術工人短缺下，迫使台積電將生產時程推遲了一年直至2025年。

科技調研機構以賽亞（Isaiah Research）分析師陳逸萍表示：「台積電與日本政府之間的關係是互惠互利的。」

她又說，對台積電而言，日本的優勢包括晶片設備和材料供應商網絡、工作文化相似，以及地理上的鄰近性。

日本經濟產業省一位高層官員表示：「就我們來看，台積電對於在日本的投資確實抱持積極態度。」經濟產業省已向台積電的首座日本廠提供高達4760億日圓（約新台幣1051億元）的補助資金。

美國廠受挫轉向日本？台積電：美日德3廠本質不同

（中央社）外媒報導，台積電亞利桑那廠挑戰連連，讓台積電對日本設廠更樂觀。對此台積電晚間指出，亞利桑那州晶圓廠、日本熊本興建中晶圓廠，以及將在德國建造的晶圓廠，三者在廠區地理位置、建置規劃和規模不一樣，本質上不能互相比較。

路透引述業界消息人士報導，台積電正積極擴大海外布局，美國亞利桑那州新晶圓廠難題不斷影響投產進度，目前台積電以日本為生產基地的看法更趨樂觀。

消息人士說，台積電對於在日本發展的信心持續增強，台積電雖渴望確保在日本的首座晶圓廠進展加速，但也考慮擴充產能，以及在日本興建第2座晶圓廠，可能包括生產更先進晶片。

對於上述報導，台積電晚間接受記者詢問回覆表示，台積電拓展全球製造版圖，是基於客戶需求、市場商機、營運效率、政府支持水準和成本經濟等多方面考量，目前台積電投資地區，都是為了支援客戶需求，並應對半導體技術長期需求的結構性成長。

台積電強調，亞利桑那州晶圓廠、在熊本興建中的晶圓廠，以及將在德國建造的晶圓廠，三者在廠區地理位置、建置規劃和規模上都不一樣，從本質來看，三者是不能被互相比較的。

台積電指出，亞利桑那州半導體晶圓廠專案，代表美國半導體產業的重要里程碑，建成時，亞利桑那州半導體晶圓廠將成為美國最先進的半導體製造設施，這是台積電在美國第一個如此大規模的投資，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電引述董事長劉德音日前在台灣國際半導體展發言內容，劉德音指出，對台積電在任何地方的拓展都沒有擔憂。

劉德音說，亞利桑那州晶圓廠是台積電第一次嘗試在海外建造超大晶圓廠，台積電從3年前開始這項專案，這是一個學習的過程，這也是美國第一個如此大規模的晶圓廠。

他表示，任何在新地點開展的新項目，都會有一些學習曲線，在過去5個月中，台積電進步非常大，他相信這將是一個非常成功專案，尤其台積電還得到州政府、市政府和當地社區大力支持。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺