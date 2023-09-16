《台灣犯罪故事：出軌》：改編自南迴搞軌案，「出軌」的兩種意涵與社會底層的悲歌

文：Dear Han

有些悲劇的釀成，是發現自己終究走投無路。

《台灣犯罪故事》是我自己相當期待的一部單元劇作品，不光是因為取材自台灣真實事件，更因為在類型上，不管是動機或者是警察追緝嫌犯、從既有線索抽絲剝繭的過程，都是我自己會感興趣的題材。其實我自己很喜歡看像是《台灣啟示錄》這類型的節目，也因此，其實像是第一單元的《出軌》，改編自南迴搞軌案，我也是從節目中更加深入了解這起案件的。

不過畢竟是戲劇作品，在故事上我覺得把重心更強調在「犯案動機」這件事情，甚至可以說更悲劇性的去處理貧富差距、以及社會底層的悲歌。除此之外，我覺得像是「出軌」的兩種意涵，包含林學慶等人釀成的火車出軌案件，另外就是邱文青一度從眾多線索中所猜疑的——趙彥傑的婚姻出軌。

不論是否對這起事件略有印象的觀眾，我想光是從戲劇當中的表現就大抵猜測得出來，林冬山的死亡、以及這起火車出軌事件，都並非想像中的只是意外，這也是于晨朗跟邱文青在發現林冬山在近半年有加保行為的這件事情時，懷疑就已經種下種子。

而我覺得特別值得關注的是——在這樣的大前提之下，去看林學慶跟林學文這對兄弟的一些情緒反應，可以發現其中不只是悲傷，還蘊藏著很多複雜的情緒在其中，而可以發現的是，他們雖然在這起事件中擔任協助的角色，一切也是聽從父親的規劃安排，但良心的拉扯跟譴責在於，明知道這樣是不對的、明知道這樣會失去自己的父親，可是對於龐大的債務跟社會底層無法翻身的絕望感，他們似乎也無能為力的，只能服從。

尤其是薛仕凌，我很喜歡在林學慶這個角色的設計上，還有一點點對於弟弟的吃味這件事情。從片段的回憶當中可以發現，林冬山很大程度把希望跟寄託放在更會讀書的林學文身上，於是對於林學慶相對冷落、且可能也把大多數的資源都放在弟弟身上了。在此之前，他是認命的，或許也想著作為哥哥，如果能讓更有能力的弟弟能夠脫離這樣的生活，那麼他也就甘於接受這樣的生活——卻不料，弟弟把這一切視為壓力，甚至沒有把林學慶夢寐以求得到的，好好珍惜。

這一段其實有讓我想到《花甲少年轉大人》當中的花明跟花亮，只是在《出軌》當中，卻導致了一連串的悲劇。

Photo Credit: Disney+

而邱文青這個角色，在整起事件當中，不光調查組的身份讓她得以協助辦案，更因為自己丈夫趙彥傑就是火車出軌事件的受害者，讓她對於這起事件的真相更加執著，甚至以身犯險去搜集相關證據跟資料。就某種程度上來說，其實可以發現不論是于晨朗跟邱文青，或許因為職業的關係，在很前期的階段就對林學慶、林學文兄弟產生懷疑，只是有太多未解之謎——像是林學慶的行蹤、林學文後來逃跑的原因、外傷不多卻失血過多的林冬山死因，又或者是一個很根本的問題是，這對兄弟真的會為了保險金的理賠，而讓自己的父親罹難嗎？甚至，在自己就在車上的前提，他們真的能夠冒得了這個風險動手嗎？

很多相對不合常理的橋段，成為故事當中主要解謎的關鍵點，而在邱文青身上，不光是工作上的使命感，對於自己也是受害者家屬這件事情，也自然對於這起案件有多一分的謹慎跟糾結。而在趙彥傑昏迷的同時，不論邱文青發現了離婚協議書、發現諸多疑似出軌的證據等等，都讓邱文青有一種孤掌難鳴的感覺——她多想要直接拿著這些證據當面詢問趙彥傑，想要從他口中得到一個真相；可是卻又覺得，人已經陷入昏迷了，自己還應該能有什麼情緒？責怪、質疑、憎恨，好像都在生死面前顯得雲淡風輕了。

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被壓在抽屜底層的離婚協議書，加上與趙彥傑曾經討論過生小孩的話題，這些在婚姻中感覺像是出了些問題的線索，都在後來于晨朗跟邱文青的戲份當中得到解答，不意外的，兩人曾經是相愛的關係，且因為某些原因而讓兩人分開，而對邱文青來說，是一段念念不忘的過去，這也因此影響了他對趙彥傑的態度，即便他想要孩子，可是邱文青總覺得，自己還沒有準備好。

縱使我覺得于晨朗跟邱文青這一組的關係相較於整個主線來說，會很明顯相對有點老套且常見，甚至我覺得可能為了維持戲劇的節奏感，以及把重心強化在火車出軌案件上的調查，而讓這一對的關係處理我自己是覺得有一點瑣碎感。但不得不說，當故事走到最後，邱文青發現趙彥傑並不是真的出軌、而是在幫助另外一個可憐的女人時，她終於明白了自己真正的心意，雖然晚了，可是她意識清自己的感情了，關於現在、關於過去。

我蠻喜歡林予晞在最後釋然且為母則強般的堅毅，以及堅定自己選擇的微笑，搭配灑進來的陽光，暖色系的色調，讓故事的最後有一種希望的感覺。

鳳小岳這次飾演的于晨朗，坦白說我覺得稍微在角色上顯得可惜了一點，感覺在情緒張力跟內心糾結上，沒有像薛仕凌或者林予晞有那麼多的發揮空間，比較著重在辦案面這一點，但又因為有著加害者家庭、受害者家屬等多條支線，導致我覺得就「檢察官」這樣的辦案主要視角來說，戲份上又顯得相對被稀釋了。其實我覺得在篇幅允許的前提，這個角色可以有更多自己的觀點跟體悟。

不過整體來說，我自己蠻喜歡《出軌》的耶！不得不説在薛仕凌的表演之下，為這部作品加了很多分。作為《台灣犯罪故事》打頭陣的第一部，的確有讓我增加對這套作品的信心。