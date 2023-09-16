《台灣犯罪故事：出軌》：改編自南迴搞軌案，「出軌」的兩種意涵與社會底層的悲歌

我們想讓你知道的是
《台灣犯罪故事》第一單元的《出軌》，改編自南迴搞軌案，我也是從節目中更加深入了解這起案件的。不過畢竟是戲劇作品，在故事上我覺得把重心更強調在「犯案動機」這件事情，甚至可以說更悲劇性的去處理貧富差距、以及社會底層的悲歌。
文：Dear Han
有些悲劇的釀成，是發現自己終究走投無路。
《台灣犯罪故事》是我自己相當期待的一部單元劇作品，不光是因為取材自台灣真實事件，更因為在類型上，不管是動機或者是警察追緝嫌犯、從既有線索抽絲剝繭的過程，都是我自己會感興趣的題材。其實我自己很喜歡看像是《台灣啟示錄》這類型的節目，也因此，其實像是第一單元的《出軌》，改編自南迴搞軌案，我也是從節目中更加深入了解這起案件的。
不過畢竟是戲劇作品，在故事上我覺得把重心更強調在「犯案動機」這件事情，甚至可以說更悲劇性的去處理貧富差距、以及社會底層的悲歌。除此之外，我覺得像是「出軌」的兩種意涵，包含林學慶等人釀成的火車出軌案件，另外就是邱文青一度從眾多線索中所猜疑的——趙彥傑的婚姻出軌。
不論是否對這起事件略有印象的觀眾，我想光是從戲劇當中的表現就大抵猜測得出來，林冬山的死亡、以及這起火車出軌事件，都並非想像中的只是意外，這也是于晨朗跟邱文青在發現林冬山在近半年有加保行為的這件事情時，懷疑就已經種下種子。
而我覺得特別值得關注的是——在這樣的大前提之下，去看林學慶跟林學文這對兄弟的一些情緒反應，可以發現其中不只是悲傷，還蘊藏著很多複雜的情緒在其中，而可以發現的是，他們雖然在這起事件中擔任協助的角色，一切也是聽從父親的規劃安排，但良心的拉扯跟譴責在於，明知道這樣是不對的、明知道這樣會失去自己的父親，可是對於龐大的債務跟社會底層無法翻身的絕望感，他們似乎也無能為力的，只能服從。
尤其是薛仕凌，我很喜歡在林學慶這個角色的設計上，還有一點點對於弟弟的吃味這件事情。從片段的回憶當中可以發現，林冬山很大程度把希望跟寄託放在更會讀書的林學文身上，於是對於林學慶相對冷落、且可能也把大多數的資源都放在弟弟身上了。在此之前，他是認命的，或許也想著作為哥哥，如果能讓更有能力的弟弟能夠脫離這樣的生活，那麼他也就甘於接受這樣的生活——卻不料，弟弟把這一切視為壓力，甚至沒有把林學慶夢寐以求得到的，好好珍惜。
這一段其實有讓我想到《花甲少年轉大人》當中的花明跟花亮，只是在《出軌》當中，卻導致了一連串的悲劇。
而邱文青這個角色，在整起事件當中，不光調查組的身份讓她得以協助辦案，更因為自己丈夫趙彥傑就是火車出軌事件的受害者，讓她對於這起事件的真相更加執著，甚至以身犯險去搜集相關證據跟資料。就某種程度上來說，其實可以發現不論是于晨朗跟邱文青，或許因為職業的關係，在很前期的階段就對林學慶、林學文兄弟產生懷疑，只是有太多未解之謎——像是林學慶的行蹤、林學文後來逃跑的原因、外傷不多卻失血過多的林冬山死因，又或者是一個很根本的問題是，這對兄弟真的會為了保險金的理賠，而讓自己的父親罹難嗎？甚至，在自己就在車上的前提，他們真的能夠冒得了這個風險動手嗎？
很多相對不合常理的橋段，成為故事當中主要解謎的關鍵點，而在邱文青身上，不光是工作上的使命感，對於自己也是受害者家屬這件事情，也自然對於這起案件有多一分的謹慎跟糾結。而在趙彥傑昏迷的同時，不論邱文青發現了離婚協議書、發現諸多疑似出軌的證據等等，都讓邱文青有一種孤掌難鳴的感覺——她多想要直接拿著這些證據當面詢問趙彥傑，想要從他口中得到一個真相；可是卻又覺得，人已經陷入昏迷了，自己還應該能有什麼情緒？責怪、質疑、憎恨，好像都在生死面前顯得雲淡風輕了。
被壓在抽屜底層的離婚協議書，加上與趙彥傑曾經討論過生小孩的話題，這些在婚姻中感覺像是出了些問題的線索，都在後來于晨朗跟邱文青的戲份當中得到解答，不意外的，兩人曾經是相愛的關係，且因為某些原因而讓兩人分開，而對邱文青來說，是一段念念不忘的過去，這也因此影響了他對趙彥傑的態度，即便他想要孩子，可是邱文青總覺得，自己還沒有準備好。
縱使我覺得于晨朗跟邱文青這一組的關係相較於整個主線來說，會很明顯相對有點老套且常見，甚至我覺得可能為了維持戲劇的節奏感，以及把重心強化在火車出軌案件上的調查，而讓這一對的關係處理我自己是覺得有一點瑣碎感。但不得不說，當故事走到最後，邱文青發現趙彥傑並不是真的出軌、而是在幫助另外一個可憐的女人時，她終於明白了自己真正的心意，雖然晚了，可是她意識清自己的感情了，關於現在、關於過去。
我蠻喜歡林予晞在最後釋然且為母則強般的堅毅，以及堅定自己選擇的微笑，搭配灑進來的陽光，暖色系的色調，讓故事的最後有一種希望的感覺。
鳳小岳這次飾演的于晨朗，坦白說我覺得稍微在角色上顯得可惜了一點，感覺在情緒張力跟內心糾結上，沒有像薛仕凌或者林予晞有那麼多的發揮空間，比較著重在辦案面這一點，但又因為有著加害者家庭、受害者家屬等多條支線，導致我覺得就「檢察官」這樣的辦案主要視角來說，戲份上又顯得相對被稀釋了。其實我覺得在篇幅允許的前提，這個角色可以有更多自己的觀點跟體悟。
不過整體來說，我自己蠻喜歡《出軌》的耶！不得不説在薛仕凌的表演之下，為這部作品加了很多分。作為《台灣犯罪故事》打頭陣的第一部，的確有讓我增加對這套作品的信心。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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