美媒：中國大規模「醫藥反腐」降低醫療費用，有助習近平實現「共同富裕」承諾

美媒：中國藉醫藥反腐降醫療費用，實現共同富裕

（中央社）中國8月初展開大規模的醫藥反腐，引發分歧評價。美媒引述專家指出，醫藥反腐是降低醫療費用的一種方式，因為高昂的醫療費用讓中國民眾不敢消費。且醫藥反腐更有助於中共總書記習近平實現「共同富裕」的承諾。

《華爾街日報中文網》14日報導，根據其取得的中國政府資訊，在中共紀檢人員展開醫藥反腐風暴下，今年到目前為止，已有超過190名醫院黨委書記、正副院長被查落馬，他們既有現任者，也有已退休者。

雖然中國當局以往也曾打擊過醫藥行業的腐敗，但今年行動的力度尤其大，堪比近年來對網路巨頭及校外培訓產業的整頓力度，而這些整頓已改變了中國經濟的大片領域。據中國官媒報導，今年以來被查的醫院高層主管人數，已是去年全年的2倍多。

報導指出，中國這場針對醫藥界的整肅行動，正值經濟陷入成長放緩的新時代，中國領導層正想方設法促進民眾增加消費。

報導引述耶魯大學衛生政策和經濟學副教授陳希指出，打擊腐敗是降低醫療費用的一種方式。而醫療費用是引發中國家庭焦慮的根源之一，這種焦慮讓民眾更傾向儲蓄而不敢消費。

哈佛大學教授、中國衛生政策專家葉志敏（Winnie Yip）更直指，中國領導人明白，如果民眾負擔不起醫療費用，社會穩定就會受到威脅。

其他醫療專家認為，醫療反腐行動也有助於習近平實現「共同富裕」的承諾。這一口號被廣泛認為是致力於「引導中國走向平等主義」，而這種精神理念在毛澤東領導的中共統治初期數十年間曾經深入人心。

然而專家指出，在中國，由於監管不力，加上資金不足的醫院面臨財務壓力，醫師和管理者不得不透過收賄增加個人收入並為醫院創收，進而導致腐敗盛行，包括患者有時要向醫生支付「紅包」這種非正式費用，以換取更快或更高品質的治療。

此外，藥品銷售的高利潤也助長了賄賂行為，藥商經常要向醫師支付回扣，以說服醫師多開它們的藥。

另一方面，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情加重了中國醫院的財務壓力，醫院不得不優先考慮防疫而非創收。根據中國國家衛健委數據，2020年中國43.5％的三級（最高等級）公立醫院處於虧損狀態，比重是2019年的2倍多。

陳希表示，中國醫藥腐敗的根源在於醫院從政府獲得的支持不足，催生了醫院增加收入、過度治療及過度診斷的強烈動機。但目前的整頓行動並沒有針對這些問題。

陳希和其他一些專家都指出，影響深遠的醫藥反腐雖然解決了一些問題，但也可能帶來其它問題。這些新生問題包括打擊所有醫務工作者的士氣，且加深醫師與患者間的不信任。

葉志敏說，如果中國不針對醫療系統進行提高醫師待遇等結構性改革，醫藥反腐帶來的任何節省開支的成果，最終都將化為烏有。醫院和醫生不能收回扣，就會想其他辦法賺錢，醫療成本就會繼續居高不下。

中國醫療反腐過頭，基層寒心

澳洲廣播公司（ABC）9月1日報導，中國自7月展開醫藥反腐，多個醫療界高層落馬，基層醫護原本期待整頓如今卻感到心寒，因舉凡認真工作沒有任何權力的也都被查，「這樣就有點變味了」。

報導指出，人在北京的楊醫師說：「沒有目的性地整頓這個行業，讓基層的人感到寒心。」雖然醫療反腐是解決高層的醫療腐敗，並可使基層醫生收入增加，但現在醫療反腐甚至無差別查認真工作的醫生，太矯枉過正。

新南威爾斯大學（UNSW）社會政策研究中心教授李秉勤說，中國醫療反腐必然使得從業人員收入減少，因醫生收入包括固定基本工資、績效工資和津貼，反腐主要針對非固定收入如藥品、設備等。

李秉勤表示，如果非固定收入比例高，可能導致醫生收入驟減。

另外，楊醫師表示，由於反腐使得醫院若干外科醫生感到失落和沮喪，他們寧可少做少錯。

像是8月初，湖南省湘雅三醫院某科主任，因9名醫務人員聯名舉報而停診。

紐約城市大學政治學教授夏明分析，疾風暴雨針對醫療業的專項行動是一劑猛藥，勢必導致行業內部催生鼓勵告密，引發人人自危的寒蟬效應。

他說，中國繼金融業、房地產、教育培訓等多個行業的整肅導致蕭條後，醫療業進入低谷也是必然的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航