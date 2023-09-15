美媒：中國大規模「醫藥反腐」降低醫療費用，有助習近平實現「共同富裕」承諾
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專家指出，在中國，由於監管不力，加上資金不足的醫院面臨財務壓力，醫師和管理者不得不透過收賄增加個人收入並為醫院創收，進而導致腐敗盛行，包括患者有時要向醫生支付「紅包」這種非正式費用，以換取更快或更高品質的治療。
美媒：中國藉醫藥反腐降醫療費用，實現共同富裕
（中央社）中國8月初展開大規模的醫藥反腐，引發分歧評價。美媒引述專家指出，醫藥反腐是降低醫療費用的一種方式，因為高昂的醫療費用讓中國民眾不敢消費。且醫藥反腐更有助於中共總書記習近平實現「共同富裕」的承諾。
《華爾街日報中文網》14日報導，根據其取得的中國政府資訊，在中共紀檢人員展開醫藥反腐風暴下，今年到目前為止，已有超過190名醫院黨委書記、正副院長被查落馬，他們既有現任者，也有已退休者。
雖然中國當局以往也曾打擊過醫藥行業的腐敗，但今年行動的力度尤其大，堪比近年來對網路巨頭及校外培訓產業的整頓力度，而這些整頓已改變了中國經濟的大片領域。據中國官媒報導，今年以來被查的醫院高層主管人數，已是去年全年的2倍多。
報導指出，中國這場針對醫藥界的整肅行動，正值經濟陷入成長放緩的新時代，中國領導層正想方設法促進民眾增加消費。
報導引述耶魯大學衛生政策和經濟學副教授陳希指出，打擊腐敗是降低醫療費用的一種方式。而醫療費用是引發中國家庭焦慮的根源之一，這種焦慮讓民眾更傾向儲蓄而不敢消費。
哈佛大學教授、中國衛生政策專家葉志敏（Winnie Yip）更直指，中國領導人明白，如果民眾負擔不起醫療費用，社會穩定就會受到威脅。
其他醫療專家認為，醫療反腐行動也有助於習近平實現「共同富裕」的承諾。這一口號被廣泛認為是致力於「引導中國走向平等主義」，而這種精神理念在毛澤東領導的中共統治初期數十年間曾經深入人心。
然而專家指出，在中國，由於監管不力，加上資金不足的醫院面臨財務壓力，醫師和管理者不得不透過收賄增加個人收入並為醫院創收，進而導致腐敗盛行，包括患者有時要向醫生支付「紅包」這種非正式費用，以換取更快或更高品質的治療。
此外，藥品銷售的高利潤也助長了賄賂行為，藥商經常要向醫師支付回扣，以說服醫師多開它們的藥。
另一方面，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情加重了中國醫院的財務壓力，醫院不得不優先考慮防疫而非創收。根據中國國家衛健委數據，2020年中國43.5％的三級（最高等級）公立醫院處於虧損狀態，比重是2019年的2倍多。
陳希表示，中國醫藥腐敗的根源在於醫院從政府獲得的支持不足，催生了醫院增加收入、過度治療及過度診斷的強烈動機。但目前的整頓行動並沒有針對這些問題。
陳希和其他一些專家都指出，影響深遠的醫藥反腐雖然解決了一些問題，但也可能帶來其它問題。這些新生問題包括打擊所有醫務工作者的士氣，且加深醫師與患者間的不信任。
葉志敏說，如果中國不針對醫療系統進行提高醫師待遇等結構性改革，醫藥反腐帶來的任何節省開支的成果，最終都將化為烏有。醫院和醫生不能收回扣，就會想其他辦法賺錢，醫療成本就會繼續居高不下。
中國醫療反腐過頭，基層寒心
澳洲廣播公司（ABC）9月1日報導，中國自7月展開醫藥反腐，多個醫療界高層落馬，基層醫護原本期待整頓如今卻感到心寒，因舉凡認真工作沒有任何權力的也都被查，「這樣就有點變味了」。
報導指出，人在北京的楊醫師說：「沒有目的性地整頓這個行業，讓基層的人感到寒心。」雖然醫療反腐是解決高層的醫療腐敗，並可使基層醫生收入增加，但現在醫療反腐甚至無差別查認真工作的醫生，太矯枉過正。
新南威爾斯大學（UNSW）社會政策研究中心教授李秉勤說，中國醫療反腐必然使得從業人員收入減少，因醫生收入包括固定基本工資、績效工資和津貼，反腐主要針對非固定收入如藥品、設備等。
李秉勤表示，如果非固定收入比例高，可能導致醫生收入驟減。
另外，楊醫師表示，由於反腐使得醫院若干外科醫生感到失落和沮喪，他們寧可少做少錯。
像是8月初，湖南省湘雅三醫院某科主任，因9名醫務人員聯名舉報而停診。
紐約城市大學政治學教授夏明分析，疾風暴雨針對醫療業的專項行動是一劑猛藥，勢必導致行業內部催生鼓勵告密，引發人人自危的寒蟬效應。
他說，中國繼金融業、房地產、教育培訓等多個行業的整肅導致蕭條後，醫療業進入低谷也是必然的。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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