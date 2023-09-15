2023/09/15,
軍事

《華爾街日報》：埃及人權問題沒進展，拜登政府擬將17.5億外國軍事融資轉給台灣

《華爾街日報》：埃及人權問題沒進展，拜登政府擬將17.5億外國軍事融資轉給台灣
2023台北國際航太暨國防工業展14日起登場，國防部13日在展前記者會中表示，國防館多項軍品為首次公開展示，包括偵蒐戰術輪車（中）等，展現國防自主研製成果。Photo Credit: 中央社

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拜登政府上個月首度根據通常保留用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。官員表示，美國預計近期向台灣提供高達3.2億美元軍事援助。

（中央社）《華爾街日報》報導，美國官員表示，由於埃及未能在人權和其他議題上取得進展，美國計劃將分配給埃及的部分外國軍事融資轉向台灣。

官員說，拜登（Joe Biden）政府已通知國會，將扣留以釋放政治犯為條件的8500萬美元援助，而部分議員還在推動要扣住供給埃及的另一筆2.35億美元有條件援助。與此同時，民主黨人對埃及應為其人權紀錄接受懲罰的呼聲日益高漲。

與埃及人權紀錄相關的有條件援助只占美國每年13億美元軍援總額的一小部分，但美國暫停援助的時機，正值華府和開羅當局因人權問題和對烏克蘭的支持而關係緊張，此外也凸顯了美國對全球其他地區的安全重點出現變化。

數名美國官員表示，拜登政府計劃將其中5500萬美元（約新台幣17.5億元）的援助資金轉向台灣，3000萬美元轉向黎巴嫩。在美中關係日益緊張之際，華府一直在尋求加強與台灣的軍事夥伴關係，而自貝魯特（Beirut）港口2020年發生致命爆炸以來，黎巴嫩一直深陷政治和經濟危機。

康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）在聲明中說：「過去兩年，拜登政府以埃及侵犯人權為由，拒絕向埃及提供部分軍事援助，這點值得讚揚。」

埃及駐華盛頓大使館尚未回覆置評要求。

墨菲和其他幾名民主黨議員呼籲扣下援助埃及的另一筆2.35億美元，然而有許多共和黨人主張繼續向埃及提供援助，稱這種至關重要的戰略夥伴關係，不容危及。

與此同時，由於擔心台海發生潛在武裝衝突，美國政府已採取行動，強化台灣的國防力量。

根據國會通知，重新分配的援助目的在於加強台灣的自衛能力，包括空中和海岸防禦系統、無人機、彈道飛彈防禦和網路防禦；美國也可能協助提供防護裝備、小中重型武器系統、戰術通訊和彈藥等。

白宮、國務院和國防部皆未立即回應置評請求。

拜登政府上個月首度根據通常保留用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。官員表示，美國預計近期向台灣提供高達3.2億美元軍事援助。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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