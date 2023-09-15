按規定只能建6層樓卻「長成」10樓高，越南河內迷你公寓大火56死

（中央社）越南河內市一棟迷你公寓12日深夜發生火警釀56死。類似迷你公寓在越南大城市很常見，由於價格便宜，便於藍領、中下階層購買，卻因監管不到位，往往也存在消防安全疑慮。

越南公安部今天（14日）已命令全國各職能單位檢查迷你公寓；河內市政府則要求糾正全市的公寓，尤其是迷你公寓各種違反消防法規的行為。目前沒有數據顯示越南全國有多少這樣的迷你公寓。

越南媒體報導，這棟迷你公寓位於狹小巷弄內且土地面積僅200平方公尺，按規定只能興建6層樓，最後卻「長成」10樓高，除一樓停車場外，每一層有5間住戶。事故發生時，消防車只能停在400公尺外布水線灌救。

Photo Credit：中央社 越南河內市一棟迷你公寓發生大火，導致56人死亡、37人受傷。這類迷你公寓存在違建、消防安全監管不到位等問題，越南公安部已要求檢查全國迷你公寓。圖為事故現場被大火燒成焦黑的鐵窗。

火災發生在12日晚間11時許，當時這棟迷你公寓的45戶居民共約150人幾乎都已入睡，在一樓停車場傳出爆炸聲後，火苗隨即竄出，儘管部分居民試著從屋內外滅火，但爆炸聲陸續傳出，不到10分鐘火舌竄至每層樓。

Photo Credit：中央社 發生死亡火警的迷你公寓位於越南河內市的狹小巷弄內，寬度僅約2公尺，一般自小客車無法進出。火警發生時，消防車只能停在400公尺外並布水線灌救。

記者14日回現場查看，這棟迷你公寓坐落於2公尺寬的小巷內，公寓一樓的唯一出入口寬約2公尺，而疑似起火點的一樓為停車場，靠著兩邊牆壁停放上百輛機車、電動車全燒成廢鐵，牆上、天花板被大火、濃煙燻成焦黑。

14日公寓門前擺了一張桌子，桌面放著鮮花、水果、瓶裝水以及香爐、紙錢，許多民眾陸續來上香、悼念。與此同時，大批公安、便衣也在現場看守，掌握媒體的採訪情況。

Photo Credit：中央社 越南河內市12日深夜，一棟10層樓高、約150人居住的迷你公寓遭烈火吞噬釀56死、37傷。民眾14日陸續前往這棟大樓上香，照片右方的鐵門就是這棟迷你公寓的唯一出入口。

住在這棟迷你公寓旁的阮氏芳花（Nguyen Thi Phuong Hoa）向中央社表示，事故發生當晚，她聽到外面有人喊叫，一出門看到地上都是水線，自己也加入救災行列：「公寓竄出大量濃煙與烈火，非常恐怖，天啊！」

阮氏芳花回憶起事故當下不禁掉淚：「我一直大喊與呼叫，告訴消防隊公寓裡還有很多人，然後一邊繼續打電話報警。」當時整個社區都斷電，視線極差，但一直聽到有人跳下來哀嚎。

越南媒體報導，這棟大火事故的迷你公寓確定整棟樓只有1張產權證，住在其中的45戶並未擁有個別產權。經確認，這棟僅1個出入口，且未設置逃生梯的迷你公寓有通過消防安檢。

業內人士分析迷你公寓的操作手法，建商在興建前會先為整棟建物申請一張建築執照，待通過消防安檢後，再將大樓分隔成好幾個小公寓出售或出租。迷你公寓因為價格低廉，受到中下階層與外地來的上班族青睞。

附近居民陳氏水（Tran Thi Thuy）表示，公寓開發商應該慎重行事，這關乎眾人的生命安全，也盼政府嚴格檢查迷你公寓的消防安全。「這棟大樓只有正面1個出口，其餘三面緊鄰住宅，陽台都是鐵窗，很難逃生。」

Photo Credit：中央社 越南河內市一棟迷你公寓12日深夜發生火警致56死、37傷。記者前往現場查看，未見大樓側面任何窗戶可供逃生，僅留下細長的排氣孔，因為逃生不易釀成整起悲劇。

越南民眾阮喬娥（Nguyen Kieu Nga）看到新聞後特地前來拍照上傳臉書（Facebook）呼籲大家重視防火安全。她說，事故喚起大家對消防安全的意識，有家長在臉書說要讓小孩去上類似課程，並呼籲不要設置鐵窗。

阮喬娥指出，他們全家也住在公寓裡，已經在思考購買氧氣面罩還有繩梯，這樣火災發生時才可以保命；她也藉機機會教育，告訴小孩火災發生時要冷靜，並為孩子增進相關逃生知識。

統計指出，這起迷你公寓火警共造成56人死亡、37人受傷，創下21年來傷亡人數最多的一場火警，僅次於2002年發生在胡志明市國際貿易中心（ITC）的火警，當時有60人死亡、70人受傷。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒