按規定只能建6層樓卻「長成」10樓高，越南河內迷你公寓大火56死
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越南媒體報導，這棟迷你公寓位於狹小巷弄內且土地面積僅200平方公尺，按規定只能興建6層樓，最後卻「長成」10樓高，除一樓停車場外，每一層有5間住戶。事故發生時，消防車只能停在400公尺外布水線灌救。
（中央社）越南河內市一棟迷你公寓12日深夜發生火警釀56死。類似迷你公寓在越南大城市很常見，由於價格便宜，便於藍領、中下階層購買，卻因監管不到位，往往也存在消防安全疑慮。
越南公安部今天（14日）已命令全國各職能單位檢查迷你公寓；河內市政府則要求糾正全市的公寓，尤其是迷你公寓各種違反消防法規的行為。目前沒有數據顯示越南全國有多少這樣的迷你公寓。
越南媒體報導，這棟迷你公寓位於狹小巷弄內且土地面積僅200平方公尺，按規定只能興建6層樓，最後卻「長成」10樓高，除一樓停車場外，每一層有5間住戶。事故發生時，消防車只能停在400公尺外布水線灌救。
火災發生在12日晚間11時許，當時這棟迷你公寓的45戶居民共約150人幾乎都已入睡，在一樓停車場傳出爆炸聲後，火苗隨即竄出，儘管部分居民試著從屋內外滅火，但爆炸聲陸續傳出，不到10分鐘火舌竄至每層樓。
記者14日回現場查看，這棟迷你公寓坐落於2公尺寬的小巷內，公寓一樓的唯一出入口寬約2公尺，而疑似起火點的一樓為停車場，靠著兩邊牆壁停放上百輛機車、電動車全燒成廢鐵，牆上、天花板被大火、濃煙燻成焦黑。
14日公寓門前擺了一張桌子，桌面放著鮮花、水果、瓶裝水以及香爐、紙錢，許多民眾陸續來上香、悼念。與此同時，大批公安、便衣也在現場看守，掌握媒體的採訪情況。
住在這棟迷你公寓旁的阮氏芳花（Nguyen Thi Phuong Hoa）向中央社表示，事故發生當晚，她聽到外面有人喊叫，一出門看到地上都是水線，自己也加入救災行列：「公寓竄出大量濃煙與烈火，非常恐怖，天啊！」
阮氏芳花回憶起事故當下不禁掉淚：「我一直大喊與呼叫，告訴消防隊公寓裡還有很多人，然後一邊繼續打電話報警。」當時整個社區都斷電，視線極差，但一直聽到有人跳下來哀嚎。
越南媒體報導，這棟大火事故的迷你公寓確定整棟樓只有1張產權證，住在其中的45戶並未擁有個別產權。經確認，這棟僅1個出入口，且未設置逃生梯的迷你公寓有通過消防安檢。
業內人士分析迷你公寓的操作手法，建商在興建前會先為整棟建物申請一張建築執照，待通過消防安檢後，再將大樓分隔成好幾個小公寓出售或出租。迷你公寓因為價格低廉，受到中下階層與外地來的上班族青睞。
附近居民陳氏水（Tran Thi Thuy）表示，公寓開發商應該慎重行事，這關乎眾人的生命安全，也盼政府嚴格檢查迷你公寓的消防安全。「這棟大樓只有正面1個出口，其餘三面緊鄰住宅，陽台都是鐵窗，很難逃生。」
越南民眾阮喬娥（Nguyen Kieu Nga）看到新聞後特地前來拍照上傳臉書（Facebook）呼籲大家重視防火安全。她說，事故喚起大家對消防安全的意識，有家長在臉書說要讓小孩去上類似課程，並呼籲不要設置鐵窗。
阮喬娥指出，他們全家也住在公寓裡，已經在思考購買氧氣面罩還有繩梯，這樣火災發生時才可以保命；她也藉機機會教育，告訴小孩火災發生時要冷靜，並為孩子增進相關逃生知識。
統計指出，這起迷你公寓火警共造成56人死亡、37人受傷，創下21年來傷亡人數最多的一場火警，僅次於2002年發生在胡志明市國際貿易中心（ITC）的火警，當時有60人死亡、70人受傷。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html