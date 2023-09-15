洪馬內先訪中再赴美，柬埔寨新政府在中美之間維持平衡

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）已於9月14日抵達北京，開始展開他對中國為期3天的正式訪問。洪馬內在抵達之後隨即前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。

中國外交部發言人毛寧稍早在一份聲明中表示，洪馬內的訪中行是應中國國務院總理李強邀請，訪問期間將與中國國家主席習近平、李強及中國人大委員長趙樂際會晤。

毛寧補充說，這是洪馬內首相上任後的首次正式訪問，「體現了柬埔寨新政府對中柬兩國關係發展的高度重視」，而今年正值中柬建交65週年和「中柬友好年」，「中方期待通過此訪通盤謀劃今後一個時期中柬全面戰略合作...以高質量、高水平、高標準建設新時代中柬命運共同體」。

在此之前，中國外長王毅已於上月於柬國首都金邊會見洪馬內。洪馬內對王毅保證，柬埔寨新政府的一中政策不會出現變化、也不會干涉中國內政。

儘管中柬雙方尚未透露具體的會談議程，不過觀察人士表示，由於今年正值中國的「一帶一路」倡議十週年、柬埔寨又是「一帶一路」倡議的重要夥伴，因此經濟合作倡議必然將成為這次柬中雙方會談的焦點。

洪馬內訪中料觸及經濟、國防議題

柬埔寨獨立智庫「亞洲願景研究所」（AVI）執行總裁常.萬納瑞斯（Chheang Vannarith）告訴美國之音：「經濟合作會是議程重中之重，因為柬埔寨仍在致力於疫後復蘇，而中國透過貿易和投資，在幫助（柬埔寨）復甦上發揮著重要的推動作用。最近我們還簽署了中柬自由貿易協定，不過，要如何更有效地實施也將成為另一項關鍵議程。當然，中國是柬埔寨最大的投資國，但在產能及製造量能上卻沒這麼大，所以我認為柬埔寨希望看到更多來自中國的投資，來幫助柬埔寨增加產量。」

除了經濟議題之外，常.萬納瑞斯也表示，雙邊領導人也可能商討國防與社會文化合作。

常.萬納瑞斯說：「無庸置疑，中國是我國國防現代化的主要支持者，而洪馬內首相又曾經是陸軍參謀長，所以我認為他可能會要求中國，幫助加強柬埔寨武裝部隊的國防現代化和能力。此外，我認為中國致力於擴大（中柬）社會文化的合作，透過為柬埔寨學生提供獎學金，促進兩國人民之間的聯繫。所以我認為，這些都是柬埔寨試圖在（洪馬內）訪華行中，推動的雙邊關鍵合作。 」

柬埔寨官員先前表示，沿海城市西哈努克市的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）的翻新工作已接近完成，將增加防空中心、擴增雷達系統。由於雲壤海軍基地是由中國援助建設，美國官員懷疑這項設施將會專供中國軍方使用，但這個說法遭到金邊政府否認。

Photo Credit: GettyImages 柬埔寨前總理洪森及洪馬內。照片攝於2009年

北京支持柬埔寨威權統治

柬埔寨「未來論壇」（Future Forum）智庫負責人烏威拉（Ou Virak）則說，在柬埔寨持續遭受西方及國際機構大加撻伐其人權問題之際，洪馬內的訪華行無疑凸顯北京對於柬埔寨的支持，更證明中國仍將堅決擁護柬埔寨的威權統治。

洪馬內是柬埔寨執政38年的所謂萬年首相洪森（Hun Sun）的長子，他於今年8月22日正式獲選為該國首相，延續家族王朝。

烏威拉告訴美國之音：「從柬埔寨國內政治來說，中國是柬埔寨在國際上最重要的政治後盾。從某種意義上，我認為中國允許執政黨在過渡期中繼續維持現狀，特別是在經濟上透過直接援助、撥款和貸款，以及眾多大型基礎設施項目上給予支持。所以，我認為洪馬內以更年輕及新一代的領導人之姿成為新首相的同時，他似乎將朝著與他父親同樣的戰略方向前進，這實際上也與觀察人士所預測的情況一致。」

柬埔寨智慧大學社會科學與國際關係學院助理院長兼講師孫金（Sun Kim） 也表達與烏威拉類似的看法，認為洪馬內訪華顯現了柬中關係的持續深化與穩固。

孫金告訴美國之音：「洪馬內訪問中國，首先是以柬埔寨首相的身份顯示或介紹自己，再來是與習近平主席和其他官員建立聯繫，第三當然則是（與中國）再次確認現有機制或關係，表明中國是柬埔寨獨一無二的最好盟友，這就是為什麼新首相會在訪問其他國家之前先行訪問中國。」

柬國民眾對中國負面情緒恐增

雖然柬中的關係隨著洪馬內的訪華行獲得加強，不過根據一項最新統計，前往柬埔寨的中國遊客不如預期，導致柬國觀光業承蒙損失。

《日經亞洲》指出，由於柬埔寨成為網路詐騙的避風港，今年前7個月造訪當地的300萬名觀光客中，僅有10%來自中國，但2019年同期入境人數達380萬人次，其中中國遊客佔比則近40%。

報導指出，在新冠疫情爆發前，中國是柬埔寨最大的國際遊客來源國，且為了吸引中國民眾，柬國還推出針對中國遊客定制服務的「China Ready」白皮書計劃，希望今年能吸引多達100萬中國旅客前往當地。

但柬國的詐騙事件頻傳，顯然影響中國人前往當地意願。在柬埔寨當地的中國旅遊業者楊明（Yang Ming，音譯）就說，現在幾乎沒有來自中國的旅遊團或自由行旅客抵達當地。

對此，「亞洲願景研究所」的常.萬納瑞斯表示，詐騙集團在柬埔寨的橫行早已讓當地政府相當頭痛，而在這些團伙背後金主幾乎都是中國人的情況下，層出不窮的詐欺犯罪案件，恐讓當地華裔社群遭受誤解，甚至進一步導致柬埔寨出現反華情緒。

常.萬納瑞斯說：「（柬埔寨的）國際犯罪案大多是中國公民犯下的，不過受害者也（多半）是中國國民。事實上，中國政府一直要求柬埔寨大力打擊所有的這些不法行徑， 因為這已經衝擊中國（在柬埔寨的）形象、也對柬埔寨華人社區造成負面觀感。這是一項嚴肅的課題，無庸置疑，柬埔寨人對中國人的看法，也會因為新來到柬埔寨的中國人（的行為）而受到影響。」

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洪馬內致力擴大與美經貿合作