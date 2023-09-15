洪馬內先訪中再赴美，柬埔寨新政府在中美之間維持平衡
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柬埔寨新首相洪馬內於9月14日抵達北京，正式開啟他為期3天的訪華行。觀察人士表示，柬中會談將聚焦經濟合作、雙邊關係也將因此進一步獲得深化，但洪馬內訪中後不久將啟程赴美顯示，金邊政府也將在未來致力擴大與華盛頓的經貿合作。
柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）已於9月14日抵達北京，開始展開他對中國為期3天的正式訪問。洪馬內在抵達之後隨即前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。
中國外交部發言人毛寧稍早在一份聲明中表示，洪馬內的訪中行是應中國國務院總理李強邀請，訪問期間將與中國國家主席習近平、李強及中國人大委員長趙樂際會晤。
毛寧補充說，這是洪馬內首相上任後的首次正式訪問，「體現了柬埔寨新政府對中柬兩國關係發展的高度重視」，而今年正值中柬建交65週年和「中柬友好年」，「中方期待通過此訪通盤謀劃今後一個時期中柬全面戰略合作...以高質量、高水平、高標準建設新時代中柬命運共同體」。
在此之前，中國外長王毅已於上月於柬國首都金邊會見洪馬內。洪馬內對王毅保證，柬埔寨新政府的一中政策不會出現變化、也不會干涉中國內政。
儘管中柬雙方尚未透露具體的會談議程，不過觀察人士表示，由於今年正值中國的「一帶一路」倡議十週年、柬埔寨又是「一帶一路」倡議的重要夥伴，因此經濟合作倡議必然將成為這次柬中雙方會談的焦點。
洪馬內訪中料觸及經濟、國防議題
柬埔寨獨立智庫「亞洲願景研究所」（AVI）執行總裁常.萬納瑞斯（Chheang Vannarith）告訴美國之音：「經濟合作會是議程重中之重，因為柬埔寨仍在致力於疫後復蘇，而中國透過貿易和投資，在幫助（柬埔寨）復甦上發揮著重要的推動作用。最近我們還簽署了中柬自由貿易協定，不過，要如何更有效地實施也將成為另一項關鍵議程。當然，中國是柬埔寨最大的投資國，但在產能及製造量能上卻沒這麼大，所以我認為柬埔寨希望看到更多來自中國的投資，來幫助柬埔寨增加產量。」
除了經濟議題之外，常.萬納瑞斯也表示，雙邊領導人也可能商討國防與社會文化合作。
常.萬納瑞斯說：「無庸置疑，中國是我國國防現代化的主要支持者，而洪馬內首相又曾經是陸軍參謀長，所以我認為他可能會要求中國，幫助加強柬埔寨武裝部隊的國防現代化和能力。此外，我認為中國致力於擴大（中柬）社會文化的合作，透過為柬埔寨學生提供獎學金，促進兩國人民之間的聯繫。所以我認為，這些都是柬埔寨試圖在（洪馬內）訪華行中，推動的雙邊關鍵合作。 」
柬埔寨官員先前表示，沿海城市西哈努克市的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）的翻新工作已接近完成，將增加防空中心、擴增雷達系統。由於雲壤海軍基地是由中國援助建設，美國官員懷疑這項設施將會專供中國軍方使用，但這個說法遭到金邊政府否認。
北京支持柬埔寨威權統治
柬埔寨「未來論壇」（Future Forum）智庫負責人烏威拉（Ou Virak）則說，在柬埔寨持續遭受西方及國際機構大加撻伐其人權問題之際，洪馬內的訪華行無疑凸顯北京對於柬埔寨的支持，更證明中國仍將堅決擁護柬埔寨的威權統治。
洪馬內是柬埔寨執政38年的所謂萬年首相洪森（Hun Sun）的長子，他於今年8月22日正式獲選為該國首相，延續家族王朝。
烏威拉告訴美國之音：「從柬埔寨國內政治來說，中國是柬埔寨在國際上最重要的政治後盾。從某種意義上，我認為中國允許執政黨在過渡期中繼續維持現狀，特別是在經濟上透過直接援助、撥款和貸款，以及眾多大型基礎設施項目上給予支持。所以，我認為洪馬內以更年輕及新一代的領導人之姿成為新首相的同時，他似乎將朝著與他父親同樣的戰略方向前進，這實際上也與觀察人士所預測的情況一致。」
柬埔寨智慧大學社會科學與國際關係學院助理院長兼講師孫金（Sun Kim） 也表達與烏威拉類似的看法，認為洪馬內訪華顯現了柬中關係的持續深化與穩固。
孫金告訴美國之音：「洪馬內訪問中國，首先是以柬埔寨首相的身份顯示或介紹自己，再來是與習近平主席和其他官員建立聯繫，第三當然則是（與中國）再次確認現有機制或關係，表明中國是柬埔寨獨一無二的最好盟友，這就是為什麼新首相會在訪問其他國家之前先行訪問中國。」
柬國民眾對中國負面情緒恐增
雖然柬中的關係隨著洪馬內的訪華行獲得加強，不過根據一項最新統計，前往柬埔寨的中國遊客不如預期，導致柬國觀光業承蒙損失。
《日經亞洲》指出，由於柬埔寨成為網路詐騙的避風港，今年前7個月造訪當地的300萬名觀光客中，僅有10%來自中國，但2019年同期入境人數達380萬人次，其中中國遊客佔比則近40%。
報導指出，在新冠疫情爆發前，中國是柬埔寨最大的國際遊客來源國，且為了吸引中國民眾，柬國還推出針對中國遊客定制服務的「China Ready」白皮書計劃，希望今年能吸引多達100萬中國旅客前往當地。
但柬國的詐騙事件頻傳，顯然影響中國人前往當地意願。在柬埔寨當地的中國旅遊業者楊明（Yang Ming，音譯）就說，現在幾乎沒有來自中國的旅遊團或自由行旅客抵達當地。
對此，「亞洲願景研究所」的常.萬納瑞斯表示，詐騙集團在柬埔寨的橫行早已讓當地政府相當頭痛，而在這些團伙背後金主幾乎都是中國人的情況下，層出不窮的詐欺犯罪案件，恐讓當地華裔社群遭受誤解，甚至進一步導致柬埔寨出現反華情緒。
常.萬納瑞斯說：「（柬埔寨的）國際犯罪案大多是中國公民犯下的，不過受害者也（多半）是中國國民。事實上，中國政府一直要求柬埔寨大力打擊所有的這些不法行徑， 因為這已經衝擊中國（在柬埔寨的）形象、也對柬埔寨華人社區造成負面觀感。這是一項嚴肅的課題，無庸置疑，柬埔寨人對中國人的看法，也會因為新來到柬埔寨的中國人（的行為）而受到影響。」
洪馬內致力擴大與美經貿合作
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html