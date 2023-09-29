開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/29,
生活

中秋烤肉「電烤盤」挑選攻略：加熱管的配置差別在哪？如何降低油煙的產生？

中秋烤肉「電烤盤」挑選攻略：加熱管的配置差別在哪？如何降低油煙的產生？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一般來說，如果是選擇方形電烤盤，於2至3人使用的場合可以選擇烤盤寬度約20至30公分左右的商品，至於4至5個人的聚會可以選擇40公分或以上的大型烤盤。不過在挑選電烤盤的時候，也需注意底下加熱管的配置，尤其烤盤面積較大，需注意加熱管分布是否平均，避免發生加熱不均勻的狀況。

文：Zero圈圈

無論是中秋節邀請朋友到家裡聚餐烤肉，還是想要自己一個人大口品嚐燒肉的美味，電烤盤省去了準備炭火和烤肉架的麻煩，只需要插上電源就可以輕鬆開始。隨著技術進步，電烤盤的功能也越來越豐富，例如搭配不同的烤盤可以製作章魚燒、鬆餅等點心，還有部分款式能夠火烤兩用，煮火鍋也沒有問題。該如何挑選到合適的電烤盤呢？在室內烤肉需要注意什麼？電烤盤有無油煙的款式嗎？以下介紹電烤盤的3大挑選方向。

電烤盤買越大越好嗎？該買哪種類型的商品？

中秋節前夕各大賣場都推出了各式各樣的電烤盤商品促銷，而在挑選的時候，使用者可以先思考電烤盤的使用習慣。例如，有多人聚會的場合建議挑選烤盤較大的款式，優點在於可以一次處理多項食材，缺點則是收納不易，可能只有在聚會時才會使用到。而在以日常使用為主的情境下，或許可以將電烤盤的使用變化為挑選方向，例如搭配不同烤盤可以製作章魚燒、鬆餅、煮火鍋、甚至是搭配鍋蓋可以有蒸的功能等，在平常也可以當作一般料理家電。

一般來說，如果是選擇方形電烤盤，於2至3人使用的場合可以選擇烤盤寬度約20至30公分左右的商品，至於4至5個人的聚會可以選擇40公分或以上的大型烤盤。不過在挑選電烤盤的時候，也需注意底下加熱管的配置，尤其烤盤面積較大，需注意加熱管分布是否平均，避免發生加熱不均勻的狀況。

de99e17e-1c02-40ad-a0ec-1b03a3c95d19
Photo Credit: Kinyo
如果購買電烤盤的目的是多人聚會時使用，可以選擇烤盤面積較大的商品，能夠一次擺放較多的食材。不過體積較大的電烤盤在收納、清洗上都較不方便，比較難應用在日常料理。
b5a01967-9437-41d7-ac9b-b62d89f50b1c
Photo Credit: CHIMEI
如果購買電烤盤的目的以日常生活使用為主，可以選擇體積輕巧的款式，再搭配各種多功能烤盤。不過因為烤盤面積較小，在多人聚會的場合恐怕會難以應付。
faaaf679-58f3-4a53-b105-013e3143c4a1
Photo Credit: Kinyo
挑選大面積烤盤時需注意底下加熱管的配置，避免發生溫度不均的狀況。
56a4aca9-bc9e-42a6-88ba-8a5b825902d3
Photo Credit: 台灣愛麗思歐雅瑪
有部分商品可以左右控溫，分別製作不同的料理。

電烤盤使用可以完全無油煙嗎？該如何挑選？

電烤盤可以在室內使用，因此需格外注意油煙、油脂噴濺的問題。然而，事實上，電烤盤在使用時很難達到完全的無煙燒烤，或是完全沒有油煙噴濺，因此在使用時建議保持空間通風，或者是搭配空氣清淨機、抽油煙機等家電輔助。

雖然如此，使用者仍然可以選擇「無油煙電烤盤」盡可能降低油煙的產生，有部分商品也會在烤盤周遭裝設小型抽風機，相比其他款式更能夠有效處理燒烤時的油煙。至於沒有搭配抽風機的無煙電烤盤商品，可能會設置例如溝槽、傾斜烤盤等，讓燒烤時的油脂滴落到集油槽中，避免油脂觸碰到高溫的加熱管產生大量的煙霧，同時減少油脂攝取。

d151d6cb-2a45-445f-9394-cfcddc5627cf
Photo Credit: Toffy 授權方式
烤肉的時候常常因為油脂或醬料滴到下方的炭火產生煙霧，因此有部分無煙燒烤電烤盤會設置瀝油孔、集油槽等，減少油脂和加熱管的接觸，藉此降低油煙產生。
5dbbe1e8-4b41-4215-b8bf-fe553ee96afe
Photo Credit: 大家源
如果想要達到最接近無煙燒烤的效果，可以選擇配置小型抽風機的機種，油煙將會從抽風機吸入過濾。
bc59e64a-73da-4a5c-97bd-ba9f0d24b7c1
Photo Credit: Kinyo
有瀝油設計的烤盤除了可以降低煙霧產生以外，也可以減少油脂攝取。
ea893236-cea5-47ae-917c-4d9489e8aeba
Photo Credit: 象印
如果擔心油脂噴濺，可以選擇烤盤較深的機種，或是在燒烤時使用火力較小的模式。

考量清洗方便度 可選擇烤盤可拆卸款式

電烤盤的清潔方便程度也是挑選的重要方向，如果清潔太麻煩也容易導致使用頻率降低。如今多數電烤盤機種在烤盤的部分都能夠拆卸水洗，不僅是方便清潔，也是避免油漬累積在烤盤和主機的夾縫處。

另外，有部分電烤盤會搭配例如章魚燒烤盤、火鍋燒烤合一烤盤等，雖然在使用上有較多變化，但是也需考量清洗是否方便。至於主機的部分則是需要注意清潔方法，加熱的結構不一定能直接沖水清洗，因此使用者可以參閱說明書，瞭解是否可以用布擦拭清潔，或者是直接挑選全機可拆開的款式，將加熱的零件拆下後全機清洗。

ba68e0c5-d8ab-47f3-a6e7-02e30f2063bf
Photo Credit: 台灣愛麗思歐雅瑪
除了烤盤可拆卸以外，市面上也有全機都可開分離的機種，方便深入清潔主機。
c6d5e2c2-4c82-4d33-b7ce-6784f5db3f2c
Photo Credit: 象印
不只是可拆卸與否，烤盤的材質也會影響清潔方便度，可以選擇配有不沾塗層的商品，在燒烤時也可以避免食材沾黏。

電烤盤使用時應保持通風、使用獨立插座

電烤盤使用時容易產生油煙，因此在室內使用時應保持空間通風，或者是搭配空氣清淨機等家電輔助。而因為燒烤時容易油脂噴濺，因此使用時需注意安全，避免燙傷，也可以在周遭鋪上容易清洗的桌墊或報紙，方便後續整理。

最後，需注意電烤盤為高功率電器，需使用獨立插座，若要搭配延長線也不建議和其他電器共用。無論是中秋節想要在室內烤肉，還是想要替日常生活增加新的料理家電，電烤盤隨插即用，不需要準備炭火就可以享有烤肉的美味，不過仍然需注意使用安全，避免意外發生。

ced2b61e-20ab-4204-bd58-123f58fc3150
Photo Credit: 台電電力粉絲團

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023中秋烤肉電烤盤挑選攻略：電烤盤怎麼挑？挑選3大方向、使用注意事項介紹

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。