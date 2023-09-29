中秋烤肉「電烤盤」挑選攻略：加熱管的配置差別在哪？如何降低油煙的產生？
我們想讓你知道的是
一般來說，如果是選擇方形電烤盤，於2至3人使用的場合可以選擇烤盤寬度約20至30公分左右的商品，至於4至5個人的聚會可以選擇40公分或以上的大型烤盤。不過在挑選電烤盤的時候，也需注意底下加熱管的配置，尤其烤盤面積較大，需注意加熱管分布是否平均，避免發生加熱不均勻的狀況。
文：Zero圈圈
無論是中秋節邀請朋友到家裡聚餐烤肉，還是想要自己一個人大口品嚐燒肉的美味，電烤盤省去了準備炭火和烤肉架的麻煩，只需要插上電源就可以輕鬆開始。隨著技術進步，電烤盤的功能也越來越豐富，例如搭配不同的烤盤可以製作章魚燒、鬆餅等點心，還有部分款式能夠火烤兩用，煮火鍋也沒有問題。該如何挑選到合適的電烤盤呢？在室內烤肉需要注意什麼？電烤盤有無油煙的款式嗎？以下介紹電烤盤的3大挑選方向。
電烤盤買越大越好嗎？該買哪種類型的商品？
中秋節前夕各大賣場都推出了各式各樣的電烤盤商品促銷，而在挑選的時候，使用者可以先思考電烤盤的使用習慣。例如，有多人聚會的場合建議挑選烤盤較大的款式，優點在於可以一次處理多項食材，缺點則是收納不易，可能只有在聚會時才會使用到。而在以日常使用為主的情境下，或許可以將電烤盤的使用變化為挑選方向，例如搭配不同烤盤可以製作章魚燒、鬆餅、煮火鍋、甚至是搭配鍋蓋可以有蒸的功能等，在平常也可以當作一般料理家電。
一般來說，如果是選擇方形電烤盤，於2至3人使用的場合可以選擇烤盤寬度約20至30公分左右的商品，至於4至5個人的聚會可以選擇40公分或以上的大型烤盤。不過在挑選電烤盤的時候，也需注意底下加熱管的配置，尤其烤盤面積較大，需注意加熱管分布是否平均，避免發生加熱不均勻的狀況。
電烤盤使用可以完全無油煙嗎？該如何挑選？
電烤盤可以在室內使用，因此需格外注意油煙、油脂噴濺的問題。然而，事實上，電烤盤在使用時很難達到完全的無煙燒烤，或是完全沒有油煙噴濺，因此在使用時建議保持空間通風，或者是搭配空氣清淨機、抽油煙機等家電輔助。
雖然如此，使用者仍然可以選擇「無油煙電烤盤」盡可能降低油煙的產生，有部分商品也會在烤盤周遭裝設小型抽風機，相比其他款式更能夠有效處理燒烤時的油煙。至於沒有搭配抽風機的無煙電烤盤商品，可能會設置例如溝槽、傾斜烤盤等，讓燒烤時的油脂滴落到集油槽中，避免油脂觸碰到高溫的加熱管產生大量的煙霧，同時減少油脂攝取。
考量清洗方便度 可選擇烤盤可拆卸款式
電烤盤的清潔方便程度也是挑選的重要方向，如果清潔太麻煩也容易導致使用頻率降低。如今多數電烤盤機種在烤盤的部分都能夠拆卸水洗，不僅是方便清潔，也是避免油漬累積在烤盤和主機的夾縫處。
另外，有部分電烤盤會搭配例如章魚燒烤盤、火鍋燒烤合一烤盤等，雖然在使用上有較多變化，但是也需考量清洗是否方便。至於主機的部分則是需要注意清潔方法，加熱的結構不一定能直接沖水清洗，因此使用者可以參閱說明書，瞭解是否可以用布擦拭清潔，或者是直接挑選全機可拆開的款式，將加熱的零件拆下後全機清洗。
電烤盤使用時應保持通風、使用獨立插座
電烤盤使用時容易產生油煙，因此在室內使用時應保持空間通風，或者是搭配空氣清淨機等家電輔助。而因為燒烤時容易油脂噴濺，因此使用時需注意安全，避免燙傷，也可以在周遭鋪上容易清洗的桌墊或報紙，方便後續整理。
最後，需注意電烤盤為高功率電器，需使用獨立插座，若要搭配延長線也不建議和其他電器共用。無論是中秋節想要在室內烤肉，還是想要替日常生活增加新的料理家電，電烤盤隨插即用，不需要準備炭火就可以享有烤肉的美味，不過仍然需注意使用安全，避免意外發生。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023中秋烤肉電烤盤挑選攻略：電烤盤怎麼挑？挑選3大方向、使用注意事項介紹
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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