中秋烤肉「電烤盤」挑選攻略：加熱管的配置差別在哪？如何降低油煙的產生？

文：Zero圈圈

無論是中秋節邀請朋友到家裡聚餐烤肉，還是想要自己一個人大口品嚐燒肉的美味，電烤盤省去了準備炭火和烤肉架的麻煩，只需要插上電源就可以輕鬆開始。隨著技術進步，電烤盤的功能也越來越豐富，例如搭配不同的烤盤可以製作章魚燒、鬆餅等點心，還有部分款式能夠火烤兩用，煮火鍋也沒有問題。該如何挑選到合適的電烤盤呢？在室內烤肉需要注意什麼？電烤盤有無油煙的款式嗎？以下介紹電烤盤的3大挑選方向。

電烤盤買越大越好嗎？該買哪種類型的商品？

中秋節前夕各大賣場都推出了各式各樣的電烤盤商品促銷，而在挑選的時候，使用者可以先思考電烤盤的使用習慣。例如，有多人聚會的場合建議挑選烤盤較大的款式，優點在於可以一次處理多項食材，缺點則是收納不易，可能只有在聚會時才會使用到。而在以日常使用為主的情境下，或許可以將電烤盤的使用變化為挑選方向，例如搭配不同烤盤可以製作章魚燒、鬆餅、煮火鍋、甚至是搭配鍋蓋可以有蒸的功能等，在平常也可以當作一般料理家電。

一般來說，如果是選擇方形電烤盤，於2至3人使用的場合可以選擇烤盤寬度約20至30公分左右的商品，至於4至5個人的聚會可以選擇40公分或以上的大型烤盤。不過在挑選電烤盤的時候，也需注意底下加熱管的配置，尤其烤盤面積較大，需注意加熱管分布是否平均，避免發生加熱不均勻的狀況。

電烤盤使用可以完全無油煙嗎？該如何挑選？

電烤盤可以在室內使用，因此需格外注意油煙、油脂噴濺的問題。然而，事實上，電烤盤在使用時很難達到完全的無煙燒烤，或是完全沒有油煙噴濺，因此在使用時建議保持空間通風，或者是搭配空氣清淨機、抽油煙機等家電輔助。

雖然如此，使用者仍然可以選擇「無油煙電烤盤」盡可能降低油煙的產生，有部分商品也會在烤盤周遭裝設小型抽風機，相比其他款式更能夠有效處理燒烤時的油煙。至於沒有搭配抽風機的無煙電烤盤商品，可能會設置例如溝槽、傾斜烤盤等，讓燒烤時的油脂滴落到集油槽中，避免油脂觸碰到高溫的加熱管產生大量的煙霧，同時減少油脂攝取。

Photo Credit: Toffy 授權方式 烤肉的時候常常因為油脂或醬料滴到下方的炭火產生煙霧，因此有部分無煙燒烤電烤盤會設置瀝油孔、集油槽等，減少油脂和加熱管的接觸，藉此降低油煙產生。

考量清洗方便度 可選擇烤盤可拆卸款式

電烤盤的清潔方便程度也是挑選的重要方向，如果清潔太麻煩也容易導致使用頻率降低。如今多數電烤盤機種在烤盤的部分都能夠拆卸水洗，不僅是方便清潔，也是避免油漬累積在烤盤和主機的夾縫處。

另外，有部分電烤盤會搭配例如章魚燒烤盤、火鍋燒烤合一烤盤等，雖然在使用上有較多變化，但是也需考量清洗是否方便。至於主機的部分則是需要注意清潔方法，加熱的結構不一定能直接沖水清洗，因此使用者可以參閱說明書，瞭解是否可以用布擦拭清潔，或者是直接挑選全機可拆開的款式，將加熱的零件拆下後全機清洗。

電烤盤使用時應保持通風、使用獨立插座

電烤盤使用時容易產生油煙，因此在室內使用時應保持空間通風，或者是搭配空氣清淨機等家電輔助。而因為燒烤時容易油脂噴濺，因此使用時需注意安全，避免燙傷，也可以在周遭鋪上容易清洗的桌墊或報紙，方便後續整理。

最後，需注意電烤盤為高功率電器，需使用獨立插座，若要搭配延長線也不建議和其他電器共用。無論是中秋節想要在室內烤肉，還是想要替日常生活增加新的料理家電，電烤盤隨插即用，不需要準備炭火就可以享有烤肉的美味，不過仍然需注意使用安全，避免意外發生。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2023中秋烤肉電烤盤挑選攻略：電烤盤怎麼挑？挑選3大方向、使用注意事項介紹

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀