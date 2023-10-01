在萬物連結、數據至上的時代，「高感性能力」和「保護自己」比過去任何時候都重要

世界一直在辯論著機器人會搶走所有人類的工作，就連老師的工作，也從過去的鐵飯碗變成現在極度不穩定的打零工，到底未來講求數據和人工智慧的時代、機器人可以創造機器人，現有的工作有八成會在十年內消失，教育和社會應該如何走下去呢？

解讀教育4.0

教育4.0的想法是從工業4.0來的，歷經了1.0的蒸氣動力、2.0的電力動力，到3.0的電腦化資訊處理，直到4.0的AI人工智慧的機器學習與高度自動化。工業4.0融入最重要的部分是物聯網，由中心電腦（人腦或手機）控制所有家電、生活、工廠，甚至是個人習慣。

大部分的學者在討論教育4.0都著重在數據及心智大智慧，例如線上教學裡，每位學生都透過穿戴設備顯示出各自的心跳速度、透過眼動追蹤器記錄眼球是在學習內容上或是分心娛樂上移動、透過裝有顯示腦波的耳罩式耳機顯示大腦的哪一部分（爬蟲腦、情緒腦、或理性腦）正在運作。

我們試著想像一個情節，這一天早上八點開始上數學課，在老師還沒開始上課之前，腦波系統已經偵測到學生阿明的爬蟲腦在運作、血糖低、且心跳加速，於是系統判斷阿明餓了，腦波系統傳輸一個訊息給學校的全自動物聯網合作社，合作社的麵包機與咖啡機馬上準備好熱騰騰的早餐，機器人就送到教室給阿明。

數學課進行到解題階段時，認知系統透過學生解題的步驟自動判斷學生對某概念的認知是在哪一個階段，例如在解三角函數問題時，小華無法使用x和y來列出聯立方程式，系統判斷小華的代數觀念需要加強，於是系統自動連結到代數的概念說明和解題方法的影片，讓小華馬上進行10分鐘先備知識的加強。

全班的運算過程都會進入認知系統進行分析和判斷，系統有所有針對三角函數的概念錯誤類型的大數據資料庫（包括角度轉換錯誤、聯立方程式不會分解、函數運算性質概念錯誤等），當系統判斷學生是哪一類型的認知不足，則自動派送相關概念的教學影片，讓學生進行補救教學。

認知系統將全班每位學生的運算情形與大數據資料庫比對，並針對需要補強的概念性問題各自加強，每位學生收到系統診斷後屬於自己的影片和習題，真正透過人工智慧與大數據做到適性教學。