開弓沒有回頭箭：賴佩霞的雙重國籍，就是郭台銘政治上的大包

郭台銘副手保密到家不是什麼好事，因為開弓沒有回頭箭。

副手「徵信」為什麼這麼重要——未必是找徵信社去調查，而是郭台銘認識賴佩霞多久？賴佩霞的公私領域有多少雷？她念的暨南大學法學博士是中國廣州的或台灣南投的？郭董追問了多少？或自認賴佩霞都沒問題？

光是賴佩霞的雙重國籍遭質疑後才說明，幕僚幾乎無知，郭台銘在政治上就不夠高明。

因為職業政客精如蔡英文、朱立倫都曾經踩雷。

2012年總統大選，蔡英文副手蘇嘉全被爆出「農舍爭議」，風波延燒一個多月，即使合法但嚴重衝擊蔡英文選情。當時，蘇嘉全儘管決定將農舍建物與土地，無條件捐給屏東縣長治鄉公所，事後仍遭監察院彈劾，蔡英文選情也受到波及，馬英九、吳敦義以取得過半支持、勝逾80萬票成功連任。

2016年，朱立倫副手王如玄陷「軍宅案」，綠委段宜康向台北國稅局舉報王買賣軍宅涉逃漏稅，王從態度曖昧到坦承，她一共買賣過12戶軍宅，賣出9戶，表態願將其中7戶的獲利1380萬元捐出，試圖止血，但已顛覆王的女權、社運人士形象。

那一次朱立倫在「換柱」後再遭重擊，選前幾乎篤定落敗。

我的疑惑：賴佩霞擁雙重國籍何時告訴郭台銘？或賴佩霞認為這不是問題，無關人格瑕疵，也不用說？

如果郭台銘懂政治，介紹賴佩霞出場前，先放風聲、供各界檢驗，作為政治防身，有何損失？直接提名賴佩霞，讓雙重國籍案成為焦點、待解決的難題，難道是郭台銘的巧思？沒有犯下政治上的錯誤？

從這次事件可以發現，放消息、試水溫被視為政治上的「必要之惡」，不是沒有道理的。賴佩霞的雙重國籍，就是郭台銘政治上的包，我不忍說他刻意推賴佩霞出來，是玩假的、製造下台階，但是外界大概看清，若不夠政治、自信、認真，只想要投入大把鈔票，就是一場災難。

是的，我們都認為賴佩霞是一張好牌，都要一起捍衛你參與政治、救國救民的雄心，但郭董，你真的認識賴佩霞嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航