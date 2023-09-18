2023/09/18,
生活

雙北捷運步行熱量地圖：文湖線從頭走到尾，能消耗6.5杯珍奶的卡路里

雙北捷運步行熱量地圖：文湖線從頭走到尾，能消耗6.5杯珍奶的卡路里

我們想讓你知道的是

沒時間運動嗎，試著提早一站下車，從捷運站走路回家也是不錯的運動。我們整理雙北捷運站步行地圖，帶大家看看走一站捷運站，能消耗多少卡路里。

現在都市人生活忙碌，往往難以騰空時間做運動，走路（步行）有可能是最簡單的運動。如果想多走點路，大家可以選擇在通勤時，提早一或兩個捷運站下車，從捷運站步行回家。《關鍵評論網》整理了雙北捷運步行熱量地圖，來算算看你如果提早一個捷運站下車走路，可以消耗多少卡路里。

依據衛生福利部國民健康署提供步行消耗熱量的指引，指出70公斤成人（約為台灣男性平均體重），若以每小時4公里的速度步行，30分鐘約可消耗122.5大卡。而台灣女性平均體重約為58.4公斤，所以我們可以用60公斤成人來計算，以同樣速度步行的話，30分鐘約可消耗105大卡。

按照以上的走路速度與熱量消耗為計算基準，再利用Google Map計算各捷運站之間的最短步行距離，我們分別計算出各捷運站間60公斤和70公斤成人走路消耗熱量地圖。

60公斤成人走路消耗熱量地圖（女性參考）

雙北捷運熱量地圖（60kg）

70公斤成人走路消耗熱量地圖（男性參考）

雙北捷運熱量地圖（70kg）

比較各捷運站間的步行消耗熱量，文湖線辛亥站走到麟光站距離最遠，全長共4.7公里。70公斤成人走完至少可消耗288大卡，60公斤成人可消耗247大卡。而這段路部分是山路，會經歷上坡下坡，所以實際上走這些路段可能會消耗更多卡路里。

第二長是文湖線從松山機場站走到大直站、板南線從江子翠站走到龍山寺站、松山新店線從七張站走到小碧潭站，距離都是約3.9公里。70公斤成人走完可消耗239大卡，60公斤成人可消耗205大卡。

雙北捷運路線走路熱量排名

那如果嘗試從捷運線的頭站走到尾站，能消耗多少卡路里呢？根據以上的計算，文湖線全程的消耗量最高。70公斤成人若走完文湖線全程，可消耗1932大卡，相等於約6.5杯500cc珍珠奶茶（約300大卡）的熱量。60公斤成人若走完文湖線全程，則能消耗1656大卡，相等於5.5杯珍珠奶茶的熱量。

雙北捷運路線全線走完熱量（珍奶）

註：

  1. 60公斤熱量消耗公式為：捷運站間距離（公里）* 52.5（大卡）；70公斤成人熱量消耗公式為：捷運站間距離（公里）* 61.25（大卡）。整數後四捨五入。
  2. 本文熱量消耗計算忽略人體基礎代謝率和其他日常活動消耗的熱量，路程中上下坡的影響也不計入。

資料來源：Google Map衛福部國民健康署

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核稿編輯：林奕甫


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