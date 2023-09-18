雙北捷運步行熱量地圖：文湖線從頭走到尾，能消耗6.5杯珍奶的卡路里
我們想讓你知道的是
沒時間運動嗎，試著提早一站下車，從捷運站走路回家也是不錯的運動。我們整理雙北捷運站步行地圖，帶大家看看走一站捷運站，能消耗多少卡路里。
現在都市人生活忙碌，往往難以騰空時間做運動，走路（步行）有可能是最簡單的運動。如果想多走點路，大家可以選擇在通勤時，提早一或兩個捷運站下車，從捷運站步行回家。《關鍵評論網》整理了雙北捷運步行熱量地圖，來算算看你如果提早一個捷運站下車走路，可以消耗多少卡路里。
依據衛生福利部國民健康署提供步行消耗熱量的指引，指出70公斤成人（約為台灣男性平均體重），若以每小時4公里的速度步行，30分鐘約可消耗122.5大卡。而台灣女性平均體重約為58.4公斤，所以我們可以用60公斤成人來計算，以同樣速度步行的話，30分鐘約可消耗105大卡。
按照以上的走路速度與熱量消耗為計算基準，再利用Google Map計算各捷運站之間的最短步行距離，我們分別計算出各捷運站間60公斤和70公斤成人走路消耗熱量地圖。
60公斤成人走路消耗熱量地圖（女性參考）
70公斤成人走路消耗熱量地圖（男性參考）
比較各捷運站間的步行消耗熱量，文湖線辛亥站走到麟光站距離最遠，全長共4.7公里。70公斤成人走完至少可消耗288大卡，60公斤成人可消耗247大卡。而這段路部分是山路，會經歷上坡下坡，所以實際上走這些路段可能會消耗更多卡路里。
第二長是文湖線從松山機場站走到大直站、板南線從江子翠站走到龍山寺站、松山新店線從七張站走到小碧潭站，距離都是約3.9公里。70公斤成人走完可消耗239大卡，60公斤成人可消耗205大卡。
那如果嘗試從捷運線的頭站走到尾站，能消耗多少卡路里呢？根據以上的計算，文湖線全程的消耗量最高。70公斤成人若走完文湖線全程，可消耗1932大卡，相等於約6.5杯500cc珍珠奶茶（約300大卡）的熱量。60公斤成人若走完文湖線全程，則能消耗1656大卡，相等於5.5杯珍珠奶茶的熱量。
註：
- 60公斤熱量消耗公式為：捷運站間距離（公里）* 52.5（大卡）；70公斤成人熱量消耗公式為：捷運站間距離（公里）* 61.25（大卡）。整數後四捨五入。
- 本文熱量消耗計算忽略人體基礎代謝率和其他日常活動消耗的熱量，路程中上下坡的影響也不計入。
資料來源：Google Map、衛福部國民健康署
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核稿編輯：林奕甫
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html