我從沒想到在有生之年，竟然會目睹傑尼斯王國的崩壞
我們想讓你知道的是
時代一直在變，我從沒想到在我有生之年，竟然會目睹傑尼斯王國的崩壞。毀壞是為了更好的開始，如果能朝好的方向前進，那就往前走吧，只是我想到我那個聽著〈夏の王様〉的喧鬧的夏天不會再回來了，我可能要習慣，到了這個年紀，好像什麼事忽然結束，也不能覺得感傷了。
昨天看到一則新聞，因為傑尼斯性侵案延燒，日本麥當勞宣布不再與木村拓哉續約（補充：不是針對木村拓哉個人，而是整個傑尼斯事務所），緊接著又有更多知名企業，包括日本航空、日產汽車、朝日啤酒等十幾家也磨刀霍霍準備切割，宣布與傑尼斯事務所停止合作。
我突然有種感覺，那個曾經龐大的傑尼斯帝國，可能就要瓦解了。在看到東山紀之致歉，那樣憔悴的臉龐，又被挖出許多不堪的秘辛，傑尼斯時代大概真的就要過去了吧。
我想起第一次聽SMAP的歌曲是〈SHAKE〉，年輕俊美的木村拓哉眨著眼睛唱著：
シェイクシェイク ブギーな胸騒ぎ
SHAKE SHAKE BOGGIE 心忐忑不安
チョーベリベリ最高ヒッピハッピシェイク
超VERY VERY最棒的Hip Happy SHAKE
這首歌很長一段時間，都是我戀愛時候的心情，在與男友（現在是老公了）要見面的時候，我會輕輕哼著〈SHAKE〉的旋律。
然後我還很喜歡〈夜空ノムコウ〉，這首歌簡直就是神曲，木村的帥氣的吉他與口哨聲，給在高三拼甄試的我很大的慰藉，我總是一邊算著三角函數，一邊聽這首歌。那是個沒有MP3的時代，CD都被我聽到全都是刮痕，我還是聽完之後，按下repeat，再聽一次，再按下repeat，再聽一次。
あれからぼくたちは 何かを信じてこれたかなぁ…
從那以後我們 還有什麼值得相信的呢…
夜空のむこうには 明日がもう待っている
在夜空的另一端 明天已經在等待著我們
和我一樣年紀的人，傑尼斯大概都佔有自己青春歲月的一個位置。木村拓哉不用說絕對是日劇之王，經典不只是一部而是好多部，我到現在都還想著《HERO》裡的那件橘色羽絨衣，校園瘋神榜的V6，岡田准一年輕時帥酷的唱跳，誰知道後來竟是戲精，還拿到日本奧斯卡影帝，《永遠的0》真的太精彩了！
說到戲精，二宮和也也是影帝層級，我也好喜歡嵐啊！至今最愛的清單裡，還有著他們剛出道的〈A･RA･SHI〉。但我最喜歡他們的〈Ａ day in our life〉，當年看《木更津貓眼》這部日劇時，片尾曲一響起，我都會起雞皮疙瘩。
也喜歡松本潤，其實我真的很愛他演的道明寺（第二愛的是泰國Bright演的）真的演活了任性孩子氣，但又霸道可愛的富家子弟，讓人討厭不起來，話說松本潤是不要跟當年的杉菜井上真央結婚了？
當然還有KinKi Kids，剛升大學的那個夏天，我反覆放著〈夏の王様〉，那時候的手機的鈴聲還是midi單音，我把〈硝子の少年〉的副歌編進鈴聲裡，只要誰打來，手機就會響著副歌旋律。
Stay with me硝子の少年時代の
Stay with me玻璃少年時代的碎片
破片が胸へと突き刺さる
深深刺進我的胸口
隨著時間流逝，退團解散的不少，這都是無可避免，好像只能豁然接受。而木村拓哉近幾年還是把自己保養得很好，其他人也是，岡田准一甚至還去參加了世界巴西柔術的比賽，讓我一直有種可以跟著傑尼斯一起勇敢老去也不至於太哀傷的感覺。
我並不算是認真的傑尼斯粉，但最近看到這樣的新聞，還是很感傷。但與其說是感傷，又有點像是人過中年，什麼事都看透，什麼事都覺得會發生那樣唏噓的感慨。
傑尼斯作為日本最龐大的娛樂王國，不僅僅只是賣偶像而已，靠著傑尼斯娛樂體系的周邊產業，更是成為一種經濟規模。但更珍貴的，是傑尼斯帶給人的精神層面的快樂以及那樣勵志的精神。然而難過的是，以前聽到的醜聞都不是空穴來風，這些偶像不僅經過公司嚴格集中管理，每天都要密集訓練上課、有禁愛令、沒有自由、甚至還可能被性侵很長一段時間。
光鮮亮麗的背後，竟然如此不堪。
時代一直在變，我從沒想到在我有生之年，竟然會目睹傑尼斯王國的崩壞。朋友跟我說，傑尼斯倒了或許也不是壞事，至少會扭轉日本藝能界的一些壞掉的生態，或是跟著改變世界演藝圈的不堪潛規則。讓藝人的處境有所改善，變得更好。
毀壞是為了更好的開始，如果能朝好的方向前進，那就往前走吧，只是我想到我那個聽著〈夏の王様〉的喧鬧的夏天不會再回來了，我可能要習慣，到了這個年紀，好像什麼事忽然結束，也不能覺得感傷了。
今天這個入秋的下午，我把SMAP轉到最大聲，在那熱熱鬧鬧演唱會歌聲之中，再次回味19歲那年的夏天，我天真地想著只要歌還在，我的夏天就Never end.
シェイクシェイク ブギーな胸騒ぎ
チョーベリベリ最高ヒッピハッピシェイク
シューシュー星が流れてく あしたからハレルヤ
ふたりならヤレルヤ
本文經Lijune・綠君麻麻授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
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- 傑尼斯創辦人喜多川遭控長年性侵旗下藝人，事務所終於鬆口：雖然難證實並非覺得沒問題
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
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使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
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本文係由國泰世華銀行邀約