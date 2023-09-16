2023/09/16,
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台中高鐵站附近石虎疑遭路殺，是否屬於石虎熱點或逸散個體仍待調查

台中高鐵站附近石虎疑遭路殺，是否屬於石虎熱點或逸散個體仍待調查
台中民眾昨騎經高鐵站附近，發現路邊有疑似石虎遺體，特地掉頭回來察看並通報 | Photo Credit: 環境資訊中心 / 林姓民眾提供

我們想讓你知道的是

台中的《石虎保育委員會設置辦法》直到今年3月才三讀通過，而且至今尚未召開會議。台中市政府農業局官員受訪表示，委員會8月甫籌組完成，預計最快10月召開第一次會議。會議內容將根據石虎近年調查資料，檢討並改善現有保育策略。

環境資訊中心記者 劉庭莉報導

高鐵台中站附近9月10日有民眾發現石虎疑遭路殺，經台灣石虎保育協會確認，是約5公斤重的成年公石虎，死因須待農業部生多所解剖釐清。這是該路段首次通報石虎蹤跡，台中市政府農業局官員於11日受訪表示，該區為石虎熱點或逸散個體未知，仍待繫放調查分析活動範圍，若明年經費充足就執行。

高鐵台中站首次通報石虎路殺，死因仍待解剖釐清

台中林姓民眾9月10日上午騎自行車經烏日區高鐵路二段時，發現路邊有疑似石虎屍體，隨即在臉書發文請大家幫忙確認，並通報市府1999聯繫相關單位，台灣石虎保育協會接獲通報後派人到場處理。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷表示，確認是一隻成年公石虎，體重約5公斤，初步發現口鼻流血，沒有明顯拖咬痕跡，懷疑是遭車輛撞擊死亡，已送往農業部生物多樣性研究所，詳細死因須進一步檢查後釐清。劉威廷提到，2022年筏子溪流域的西屯也發現一隻石虎被路殺，這次是今年筏子溪流域的第一隻，也是高鐵台中站附近首次發現。

台中市農業局官員說明，該路殺地點為首次通報石虎疑似路殺的路段，是否屬於石虎熱點或逸散個體仍待調查。

人車往來頻繁的高鐵台中站，竟然有保育類野生動物石虎出沒，劉威廷說明，大肚溪（烏溪）原本就是石虎的棲地，路殺地點距離大肚溪和筏子溪不遠，出現石虎蹤跡並不奇怪。農業部林業及自然保育署台中分署2022年進行調查，就發現大肚溪支流筏子溪，從上游大雅到下游的烏日，都有石虎穩定活動紀錄。

石虎保育委員會時隔三年成立，最快10月開會

為了保育石虎，2020年《台中市石虎保育自治條例》三讀通過，成為第二個擁有石虎保育自治條例的縣市。自治條例規定，石虎活動廊道、棲地區域，應調查後經石虎委員會審議，公告為石虎熱區；未來在該區域興辦1公頃或1公里以上公共工程，應於規劃階段諮詢石虎委員會，採取環境友善工法。

然而，關鍵的條文《石虎保育委員會設置辦法》直到今年3月才三讀通過，而且至今尚未召開會議。

台中市政府農業局官員受訪表示，委員會8月甫籌組完成，預計最快10月召開第一次會議。會議內容將根據石虎近年調查資料，檢討並改善現有保育策略。

據官員透露，台中市石虎繫放調查多在大安溪流域，明年若經費充足，有望將研究擴展至筏子溪流域，會再與台灣石虎保育協會討論，進一步分析石虎活動範圍。他也提到，正在與農業部林業及自然保育署台中分署討論國土綠網計畫，串連筏子溪與大肚山棲地。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：高鐵站附近石虎疑遭路殺 中市石虎保育委員會最快10月開會

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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