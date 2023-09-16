超思進口蛋爭議陳吉仲喊告犯眾怒，網路負面聲量創下年度高峰

今年初因為禽流感、氣候變化、雞隻飼料成本上漲等原因，台灣爆發缺蛋荒，蛋價更一度漲到歷史新高，為補足民生缺口，農委會從今年3月開始執行專案進口雞蛋計畫。

不過，8月底開始，在野黨質疑其中一家進口蛋貿易商「超思」資本額僅新台幣50萬元，卻在農業部專案進口雞蛋措施中拿下1.75億元補貼，進口8814萬顆蛋，佔總體進口量約六成。

面對爭議延燒，農委會主委陳吉仲數度親上火線回應，強調當時有5、60家貿易商都有興趣參與專案進口雞蛋，但農業部開出四項條件，要求應有媒合出口國非疫農場或相關經驗、可提供出口國官方開立檢疫衛生文件、到岸價報價合理、3月底前可訂首筆訂單，最終符合條件公司僅九家。

另面對國民黨台北市議員徐巧芯指控，超思進口的蛋可能致癌，陳更指，若再有不實指控將提告。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月1日至9月3日之間的網路輿情聲量數據，結果發現，今年年初雞蛋漲價又缺蛋，使陳吉仲及農業部的負面聲量飆增，從2、3月開始頻頻創造負面聲量高峰，一度達到單日超過5100則負面聲量，隨後陳吉仲雖偶爾因新聞事件獲得輿論關注，但受關注度都不如年初缺蛋時「熱烈」。

超思進口雞蛋事件，網友都在討論什麼？

直到8月底，先有媒體報導指出專案進口雞蛋已超過1.4億顆，其中政府補貼價差近5.7億，隨後在野黨連日引述報導質疑相關議題，抨擊補貼超思進口雞蛋有圖利疑慮，負面聲量開始醞釀。

而在陳吉仲9月2日首度提出，不排除對「不實訊息」提告，當天負面聲量衝上超過6千則，隔天更繼續增加來到10687則巔峰，是年初負面聲量高峰的將近兩倍，顯示陳吉仲「不忍了喊告」，以及背書超思，強調其資金調度實力堅強，絕非一人公司等，直接引發網友眾怒。

總體而言，在超思進口蛋爭議中，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量，前者佔84％，後者只有16％，網路好感度（P／N值）僅0.18，就算是在爭議性高的政治人物當中，其好感度低落的程度也是相當罕見。

Photo Credit: TPOC

綜觀最近一周以來，網路上有關陳吉仲與農業部的相關留言，透過風向分析調查發現，陳吉仲喊告一事引發網友熱議。

其中，有高達21％相關留言都認為「陳吉仲要提告就快點告」佔比最高，13％留言質疑「為什麼超思是一人公司？」，12％網友諷刺表示「支持陳吉仲提告」，還有9％網友認為「不該再讓民進黨繼續執政」，9％網友批評「垃圾政府」等相關詞彙，8％網友指出「政府只會告人」等語，8％留言質疑政府「圖利」特定廠商，還有7％點出「農業部一直亂撒幣、亂補助」，6％網友質疑專案進口雞蛋流程有「不公開透明」的疑慮，6％網友援引疫苗採購爭議來諷刺指，合約資料恐怕也要「保密30年」。

Photo Credit: TPOC

此次專案進口雞蛋爭議延燒數日，在野黨紛紛質疑，為什麼超思公司作為「一人公司」，資本額只有50萬元，卻可以違反常理地拿下巨額標案，更有立委參選人質疑超思進口的巴西雞蛋曾被檢出氯黴素超標，若食用恐致癌。

儘管衛福部食藥署澄清，截至8月底巴西進口雞蛋檢驗75批，有一批檢出在蛋雞身上不得使用的抗生素，共83.8公噸退運銷毀，未流入國內市場，仍引發國人恐慌。

農業部大撒幣的議題向來就是媒體關注焦點，此次農業部推動專案進口雞蛋，被批評「撒幣從國外進口高價雞蛋」，更讓外界質疑的是貿易商的資格限制，有圖利特定廠商疑慮，難怪會被眾多網友嘲諷說「綠友友們」吃香喝辣，升官發財請走此路。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：陳吉仲喊告犯眾怒！超思進口蛋爭議讓他負面聲量創年度高峰

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航