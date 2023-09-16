超思進口蛋爭議陳吉仲喊告犯眾怒，網路負面聲量創下年度高峰
我們想讓你知道的是
在超思進口蛋爭議中，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量，前者佔84％，後者只有16％，網路好感度（P／N值）僅0.18，就算是在爭議性高的政治人物當中，其好感度低落的程度也是相當罕見。
今年初因為禽流感、氣候變化、雞隻飼料成本上漲等原因，台灣爆發缺蛋荒，蛋價更一度漲到歷史新高，為補足民生缺口，農委會從今年3月開始執行專案進口雞蛋計畫。
不過，8月底開始，在野黨質疑其中一家進口蛋貿易商「超思」資本額僅新台幣50萬元，卻在農業部專案進口雞蛋措施中拿下1.75億元補貼，進口8814萬顆蛋，佔總體進口量約六成。
面對爭議延燒，農委會主委陳吉仲數度親上火線回應，強調當時有5、60家貿易商都有興趣參與專案進口雞蛋，但農業部開出四項條件，要求應有媒合出口國非疫農場或相關經驗、可提供出口國官方開立檢疫衛生文件、到岸價報價合理、3月底前可訂首筆訂單，最終符合條件公司僅九家。
另面對國民黨台北市議員徐巧芯指控，超思進口的蛋可能致癌，陳更指，若再有不實指控將提告。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月1日至9月3日之間的網路輿情聲量數據，結果發現，今年年初雞蛋漲價又缺蛋，使陳吉仲及農業部的負面聲量飆增，從2、3月開始頻頻創造負面聲量高峰，一度達到單日超過5100則負面聲量，隨後陳吉仲雖偶爾因新聞事件獲得輿論關注，但受關注度都不如年初缺蛋時「熱烈」。
超思進口雞蛋事件，網友都在討論什麼？
直到8月底，先有媒體報導指出專案進口雞蛋已超過1.4億顆，其中政府補貼價差近5.7億，隨後在野黨連日引述報導質疑相關議題，抨擊補貼超思進口雞蛋有圖利疑慮，負面聲量開始醞釀。
而在陳吉仲9月2日首度提出，不排除對「不實訊息」提告，當天負面聲量衝上超過6千則，隔天更繼續增加來到10687則巔峰，是年初負面聲量高峰的將近兩倍，顯示陳吉仲「不忍了喊告」，以及背書超思，強調其資金調度實力堅強，絕非一人公司等，直接引發網友眾怒。
總體而言，在超思進口蛋爭議中，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量，前者佔84％，後者只有16％，網路好感度（P／N值）僅0.18，就算是在爭議性高的政治人物當中，其好感度低落的程度也是相當罕見。
綜觀最近一周以來，網路上有關陳吉仲與農業部的相關留言，透過風向分析調查發現，陳吉仲喊告一事引發網友熱議。
其中，有高達21％相關留言都認為「陳吉仲要提告就快點告」佔比最高，13％留言質疑「為什麼超思是一人公司？」，12％網友諷刺表示「支持陳吉仲提告」，還有9％網友認為「不該再讓民進黨繼續執政」，9％網友批評「垃圾政府」等相關詞彙，8％網友指出「政府只會告人」等語，8％留言質疑政府「圖利」特定廠商，還有7％點出「農業部一直亂撒幣、亂補助」，6％網友質疑專案進口雞蛋流程有「不公開透明」的疑慮，6％網友援引疫苗採購爭議來諷刺指，合約資料恐怕也要「保密30年」。
此次專案進口雞蛋爭議延燒數日，在野黨紛紛質疑，為什麼超思公司作為「一人公司」，資本額只有50萬元，卻可以違反常理地拿下巨額標案，更有立委參選人質疑超思進口的巴西雞蛋曾被檢出氯黴素超標，若食用恐致癌。
儘管衛福部食藥署澄清，截至8月底巴西進口雞蛋檢驗75批，有一批檢出在蛋雞身上不得使用的抗生素，共83.8公噸退運銷毀，未流入國內市場，仍引發國人恐慌。
農業部大撒幣的議題向來就是媒體關注焦點，此次農業部推動專案進口雞蛋，被批評「撒幣從國外進口高價雞蛋」，更讓外界質疑的是貿易商的資格限制，有圖利特定廠商疑慮，難怪會被眾多網友嘲諷說「綠友友們」吃香喝辣，升官發財請走此路。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：陳吉仲喊告犯眾怒！超思進口蛋爭議讓他負面聲量創年度高峰
延伸閱讀
- 國民黨再質疑巴西進口蛋，防檢署：於非疫區期間准入巴西雞蛋，且未助超思提前作業
- 做雞蛋進口「有關係」很重要，與資本額大小無關！卜蜂董座鄭武樾：當初能找到蛋源就「阿彌陀佛」
- 【圖表】為什麼台灣蛋雞愈養愈多還會缺蛋？關於蛋荒你應該知道的事
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約