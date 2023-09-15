校方巧思贈送國一新生「13樣禮物」，為何反而被「嫌到流涎」？

文：Boky Chen（陳伯麒）

利用共識與質感，讓品牌送出新意與心意

昨天有篇「國中新生禮」的貼文，在社群上引發許多討論。

大多數人都是在說「這禮物我看到直接丟掉！」，但其實這例子，我覺得剛好很適合說明策展企劃中的「符號設計」。

簡單來說，學校幫國一新生準備了一份禮物，而這禮物，其實是13樣「雜物」。這些雜物包含：彩色標籤、橡皮筋、牙籤、棉花棒、吸管等等。

然後他們用夾鏈袋把這13樣小物裝起來，並附上一張粉紅色的影印紙，上面寫有每個小物代表的寓意。像是「橡皮筋是要提醒你保持彈性」，或「牙籤要提醒你，挑出別人的長處」（？）。

雖然這看起來很荒謬，但這其實是源自簡媜老師的一本《老師的十二樣見面禮》。

可以感覺得出來，學校有試圖想讓這份禮物別具新意，所以因應13歲新生入學，特別把12樣見面禮，再多加上1個學校信物，湊成13樣禮物。

但為什麼最後的結果卻無法盡如人意呢？

1. 禮物的寓意最好要以「共識」為基礎​

不管是在策展或活動中設計信物，或幫品牌規劃禮盒與贈品時，我們都會希望送出的東西可以表現新意與心意，所以常會為禮物附加解釋。

但關鍵就在這個寓意，它不能是「只有你自己這樣覺得」。

舉例來說，大家對橡皮筋的印象，確實是充滿彈性，所以用橡皮筋象徵做人要有彈性，我覺得還是說得過去的。但像是「牙籤」，在不了解出處的情況下，大家對牙籤的印象，可能是：細小、清潔、吃水果（？），所以當你要把它解釋成「挑出別人的長處」時，就很難引起共鳴，甚至會有人覺得你在瞎掰。

大部分的寓意與象徵，我覺得都要建立於群體共識、刻板印象、經典共鳴。像拼圖可以很容易理解為「集合才有意義」，這就是先有共識，才有寓意。

至於如何在生活中培養這種「洞察」，找出生活中潛藏的群體共識，我們之後再特別寫一篇來分享。

在這次新生禮的例子中，對於沒有讀過簡媜老師原文的人，對這些「雜物」是沒有共識的。或許，在信中先說明這些禮物的出處，反而會讓大家更容易買單這些寓意。

2. 質感直接決定你是精品或垃圾

第二個關鍵，我覺得反而更致命。這次新生禮會被大家說成「垃圾集合」，可能是因為，它真的看起來像垃圾。

人們對於物品的第一印象是非常強烈的，即使你為禮物賦予了無數寓意，但只要它看起來很廉價（或任何你想到的負面印象），那大家還來不及瞭解它，就會先否定它，就像人們相處先看外表是否乾淨整齊。

如果這次的13樣新生禮，改為精裝盒而非夾鏈袋，每樣物品都有個專屬凹槽，訊息寫在磅數高的卡片上，那搞不好大家的討論就會是：「這禮物別具新意！生活小物中就充滿值得學習的地方！」

當然我知道肯定受限預算、時程，但這就像你辛苦做了很多工作，最後簡報跟提案卻一團糟，那真的是非常非常可惜的事。

以上說的這兩點，有點類似符號學中的意符與意指，不敢說一定相同，但至少我個人是這樣理解。​

如果你是一位創意企劃，未來剛好要幫品牌規劃信物、禮物或周邊，請千萬要記得這兩點。

善用共識與質感，才能送出新意與心意。

本文經Boky Chen （陳伯麒）授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航