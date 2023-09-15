《台灣犯罪故事》引發金鐘獎巨大爭議，「合法合規但不公平」反而讓入圍者蒙上一層灰

文：徐佑德

就在昨（14）日上午，有著《人選之人－造浪者》女配角賴佩霞，確定成為郭台銘副總統人選、共同搭檔參選總統大選的爆炸性新聞之下，還蒙著爆炸粉塵的空氣中，第58屆金鐘獎在下午兩點，開始陸續揭露本年度的入圍項目，除了再次出現賴佩霞的名字，在迷你劇集的最佳女配角入圍人選之外，今年的金鐘58究竟透露出什麼樣的影視產業趨勢呢？

《模仿犯》、《人選之人－造浪者》不意外各自領跑 串流平台大獲全勝

作為今年上半年聲量最高、前後登上Netflix全球市場的台劇《模仿犯》與《人選之人－造浪者》，從劇本、製作、演員卡司到聲量、觀眾評價反饋都十分熱烈，這次各自在長劇和迷你劇領域領跑，各自入圍17項和14項之多，可以說是反映了兩部劇在產業市場及觀眾口碑上的紮實成績。

而且，都是從導演、編劇、演員全數開紅盤，包括攝影、剪接等技術獎項也表現優秀，可說是非常明確地獎勵了這兩部五角形皆十分優秀的劇集，可說是今年金鐘最直接對整體影視市場做出的回應，這部分與觀眾站在一起。

其次，中華電信獨播的《我願意》搶下長劇10項提名，同樣賣出Netflix國際版權、口碑反應不俗的《她和她的她》也入圍了七項，去年在許多排行榜，都拿下年度最受歡迎劇集的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，也不意外地入圍了最佳導演、最佳編劇、最佳女主角等重要獎項，都是今年的大贏家。

而評價較為多元的Disney+兩部華語劇《台灣犯罪故事》和《台北女子圖鑑》同樣表現強勁，《台灣犯罪故事》入圍共12項，《台北女子圖鑑》則入圍了最佳女主角、最佳剪輯等六項大獎，台語台則以年度旗艦劇《牛車來去》獲得八項入圍。再來就是去年上檔的「茁劇場」，《滴水的推理書屋》、《我的媽媽像月亮》、《走過愛的蠻荒》各有斬獲。

相對的，今年也還是有不少遺珠之憾。令不少劇迷大為意外的，絕對是同樣成功賣出Netflix國際版權、由韓國CJ投資、由比莉、賈靜雯和柯佳嬿主演的《媽，別鬧了！》，最終僅入圍最佳造型和最佳原創歌曲兩項，不僅與編導大獎無緣，劇中表現出色的比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、林柏宏等人都未能出現在名單之中。而《人選之人－造浪者》的謝盈萱未能入圍，也引來不少觀眾驚呼。