TNL+ 2023/09/15,
影劇

《台灣犯罪故事》引發金鐘獎巨大爭議，「合法合規但不公平」反而讓入圍者蒙上一層灰

《台灣犯罪故事》引發金鐘獎巨大爭議，「合法合規但不公平」反而讓入圍者蒙上一層灰
《台灣犯罪故事》劇組，演員薛仕凌（左起）、鳳小岳、李銘忠、王柏傑、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、蔡凡熙｜Photo Credit: Disney+提供

我們想讓你知道的是

對於今年金鐘獎戲劇類的入圍亂象，我講一個簡單的，當時數低於標準跟浮動時，那其實就不用分戲劇節目跟迷你劇集了。以文化部的說法，我們直接設立單一導演獎就好，或直接頒發十大導演佳作之類，因為整組都亂掉了。實際的操作模式及各單元時長都與《台灣犯罪故事》相仿，一個在戲劇節目、一個卻在迷你劇集類別，那金鐘設的分類跟門檻還有意義嗎？

文：徐佑德

就在昨（14）日上午，有著《人選之人－造浪者》女配角賴佩霞，確定成為郭台銘副總統人選、共同搭檔參選總統大選的爆炸性新聞之下，還蒙著爆炸粉塵的空氣中，第58屆金鐘獎在下午兩點，開始陸續揭露本年度的入圍項目，除了再次出現賴佩霞的名字，在迷你劇集的最佳女配角入圍人選之外，今年的金鐘58究竟透露出什麼樣的影視產業趨勢呢？

《模仿犯》、《人選之人－造浪者》不意外各自領跑 串流平台大獲全勝

作為今年上半年聲量最高、前後登上Netflix全球市場的台劇《模仿犯》與《人選之人－造浪者》，從劇本、製作、演員卡司到聲量、觀眾評價反饋都十分熱烈，這次各自在長劇和迷你劇領域領跑，各自入圍17項和14項之多，可以說是反映了兩部劇在產業市場及觀眾口碑上的紮實成績。

而且，都是從導演、編劇、演員全數開紅盤，包括攝影、剪接等技術獎項也表現優秀，可說是非常明確地獎勵了這兩部五角形皆十分優秀的劇集，可說是今年金鐘最直接對整體影視市場做出的回應，這部分與觀眾站在一起。

其次，中華電信獨播的《我願意》搶下長劇10項提名，同樣賣出Netflix國際版權、口碑反應不俗的《她和她的她》也入圍了七項，去年在許多排行榜，都拿下年度最受歡迎劇集的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，也不意外地入圍了最佳導演、最佳編劇、最佳女主角等重要獎項，都是今年的大贏家。

而評價較為多元的Disney+兩部華語劇《台灣犯罪故事》和《台北女子圖鑑》同樣表現強勁，《台灣犯罪故事》入圍共12項，《台北女子圖鑑》則入圍了最佳女主角、最佳剪輯等六項大獎，台語台則以年度旗艦劇《牛車來去》獲得八項入圍。再來就是去年上檔的「茁劇場」，《滴水的推理書屋》、《我的媽媽像月亮》、《走過愛的蠻荒》各有斬獲。

相對的，今年也還是有不少遺珠之憾。令不少劇迷大為意外的，絕對是同樣成功賣出Netflix國際版權、由韓國CJ投資、由比莉、賈靜雯和柯佳嬿主演的《媽，別鬧了！》，最終僅入圍最佳造型和最佳原創歌曲兩項，不僅與編導大獎無緣，劇中表現出色的比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、林柏宏等人都未能出現在名單之中。而《人選之人－造浪者》的謝盈萱未能入圍，也引來不少觀眾驚呼。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2023金鐘獎”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。