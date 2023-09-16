Disney+《火之鳥：伊甸17》重點整理：「望鄉篇」故事在講什麼？影集版與電影版有什麼不同？

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電影版《火之鳥》伊甸之花與影集《火之鳥》伊甸17，都是改編自原作漫畫望鄉篇，主角露美在遙遠的伊甸星球度過千餘年，踏上超時空旅行想要遙望故鄉地球的故事，從預告片看起來故事架構相同畫風也一致但結局會不同。動畫電影版將會在2023年11月3日於日本上映。
文：討喜小姐
《火之鳥》是手塚治虫從1954年開始至1989年過世前都尚未完結的漫畫作品，作品共有15個章節，其中從黎明篇至太陽篇共推出12本單行本，另外三個章節僅有連載在《少女Club》中並未收錄在單行本中。Disney+動畫影集《火之鳥：伊甸17》改編自12個章節中的「望鄉篇」，描述在外星球展開新生活的露美，沈睡千年後甦醒又踏上超時空旅行，只為了看地球一眼，卻意外發現地球與記憶中的樣貌已截然不同。動畫影集目前推出四集，片長長度約25分鐘，以下將整理九個重點整理，將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。
《火之鳥》的原作故事架構
《火之鳥》是1954年由手塚治虫創作的漫畫作品，此篇漫畫作品橫跨21年的創作時間，共完成了12個章節。在漫畫中宇宙能量會以《火之鳥》的型態呈現，外觀像是神話中的鳳凰，只要喝《火之鳥》的血液就能長生不老，因此每個時代中都有追尋《火之鳥》的人們，時間從遠古日本時代甚至到宇宙未來時代，探討生與死、生命的本質、業障、人類的進化，是一部集結了手塚治虫獨特哲學思想的作品。
「火之鳥」是什麼？
在原作漫畫中《火之鳥》貫穿了12個章節故事，外觀像是鳳凰一樣的生物會輪迴轉生，只要飲用了這隻鳳凰的血液就能長生不老。可以將《火之鳥》解釋為宇宙能量、超自然生命體、人類守護者或是神明，在故事中它會出現並且擔任關鍵的角色，在影集《火之鳥：伊甸17》中，就將外星生物慕比帶到這個星球上。
漫畫12章節故事內容
手塚治虫在創作《火之鳥》時將故事分為12個章節，分別是黎明篇、未來篇、大和篇、宇宙篇、鳳凰篇、復活篇、羽衣篇、望鄉篇、亂世篇、生命篇、異形篇、太陽篇。「黎明篇」描述了西元3世紀的日本，女王卑彌呼為了想要長生不老而射下《火之鳥》，卻只得到乾枯的《火之鳥》遺體，在遺體中突然冒出大火，《火之鳥》便在大火中重生。
「未來篇」則是影集《火之鳥：伊甸17》前傳，在西元3404年，地球已不適合居住，於是人類在地底建立永遠之都，而某位宇宙航行者在家中偷藏了女性型態的外星生物慕比而被通緝，逃亡過程中意外讓地球滅亡，《火之鳥》賜予此人長生不老的能力，讓他以創造生命為目標獨自活在地球上。另外10篇故事都是乍看下分開的獨立故事，但又因為《火之鳥》而互相連貫。
特別收錄的埃及篇、希臘篇、羅馬篇
「埃及篇」、「希臘篇」和「羅馬篇」被收錄在1956年至1957年的少女Club以連載的方式呈現，是《火之鳥》所有故事中最早的章節，也是手塚治虫少數以少女漫畫風格繪製的作品。《火之鳥》在這三篇章節中形象更像是小鳥，作用也不是大地之母或宇宙能量，比較接近守護者的角色。
手塚治虫留下的遺稿大地篇
《火之鳥》作品沒有完結，留下了遺稿「大地篇」描述的是中日甲午戰爭，之後也有作家櫻庭一樹以「大地篇」構想為基礎，創作了新的小說故事，描述1938年日本佔領了上海，其中幾位主角們以尋找《火之鳥》為目標，暗中秘密行動的故事。
影集中的伊甸17設定
Disney+的影集改編自12個章節中的「望鄉篇」，地球人露美和男朋友喬治前往無人小行星伊甸17，懷孕期間喬治因遇上地震身亡，生下凱恩後露美進入13年的冬眠，希望在甦醒時能和凱恩繼續繁衍後代。但沒想到機器設定錯誤讓露美沈睡了1300年，凱恩發現露美未甦醒後絕望地跑進禁忌山谷中，卻意外遇到了外星生物慕比，並與慕比繁衍後代，直到露美甦醒後才發現伊甸17已成為擁有千年歷史的繁榮都市。
喬治與什麼生物繁衍後代？
凱恩在禁忌山谷中遇到的外星生物慕比，外觀造型像是果凍，但會讀取意念並變形成對方心裡渴望的外型。慕比擁有意念控制的能力，生命力頑強碰到爆炸也不會死，可以變形成任何型態與任何生物繁衍後代，在宇宙商人間是很珍貴的存在。
讓伊甸星上產生慾望的外星人是誰？
影集中出現的宇宙商人叫做茲達班，擁有八分之一的地球人血統，來自凱爾波49號小行星，他擁有各種道具像是可以讓露美年輕40歲的裝置，或是倒入飲用水後讓居民產生各種慾望的藥物藉此賺錢，在影集中也是茲達班透露「火之鳥」血液能讓人長生不老的訊息。
電影版伊甸之花與影集伊甸17的差異
電影版《火之鳥：伊甸之花》與影集《火之鳥：伊甸17》，都是改編自原作漫畫「望鄉篇」，主角露美在遙遠的伊甸星球度過千餘年，踏上超時空旅行想要遙望故鄉地球的故事，從預告片看起來故事架構相同畫風也一致但結局會不同。動畫電影版將會在2023年11月3日於日本上映。
沒有手塚治虫的影子 需要先做點功課
《火之鳥》影集的畫風和漫畫已經不太像，影集故事直接從「望鄉篇」進入正題，如果沒有看過《火之鳥》或是手塚治虫相關作品可能會一頭霧水，例如看到《火之鳥》飛翔在宇宙中、慕比從果凍狀變成人形、好不容易抵達地球卻發現地球灰暗殘破、要與陌生的宇宙商人交易時心中都會有疑問，在看影集前或看完後可能都還是需要做些功課。
最讓人印象深刻的就是在漫畫中的畫面透過3D影像合成呈現，例如穿梭在破碎太空垃圾中、意外登陸擁有礦石生命體的星球，有別於黑白漫畫中視覺感受更好。如果想要看到《火之鳥》飛翔在宇宙中的氣勢，也可以先從電影版預告片偷看一下。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：Disney+火之鳥伊甸17動畫影集9個重點整理：火之鳥是什麼？望鄉篇故事內容、影集版與電影版差異
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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