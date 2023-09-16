Disney+《火之鳥：伊甸17》重點整理：「望鄉篇」故事在講什麼？影集版與電影版有什麼不同？

文：討喜小姐

《火之鳥》是手塚治虫從1954年開始至1989年過世前都尚未完結的漫畫作品，作品共有15個章節，其中從黎明篇至太陽篇共推出12本單行本，另外三個章節僅有連載在《少女Club》中並未收錄在單行本中。Disney+動畫影集《火之鳥：伊甸17》改編自12個章節中的「望鄉篇」，描述在外星球展開新生活的露美，沈睡千年後甦醒又踏上超時空旅行，只為了看地球一眼，卻意外發現地球與記憶中的樣貌已截然不同。動畫影集目前推出四集，片長長度約25分鐘，以下將整理九個重點整理，將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。

《火之鳥》的原作故事架構

《火之鳥》是1954年由手塚治虫創作的漫畫作品，此篇漫畫作品橫跨21年的創作時間，共完成了12個章節。在漫畫中宇宙能量會以《火之鳥》的型態呈現，外觀像是神話中的鳳凰，只要喝《火之鳥》的血液就能長生不老，因此每個時代中都有追尋《火之鳥》的人們，時間從遠古日本時代甚至到宇宙未來時代，探討生與死、生命的本質、業障、人類的進化，是一部集結了手塚治虫獨特哲學思想的作品。

「火之鳥」是什麼？

在原作漫畫中《火之鳥》貫穿了12個章節故事，外觀像是鳳凰一樣的生物會輪迴轉生，只要飲用了這隻鳳凰的血液就能長生不老。可以將《火之鳥》解釋為宇宙能量、超自然生命體、人類守護者或是神明，在故事中它會出現並且擔任關鍵的角色，在影集《火之鳥：伊甸17》中，就將外星生物慕比帶到這個星球上。

Photo Credit: Disney+ 火之鳥可以解釋為宇宙能量、超自然生命體、守護者或是神明。

漫畫12章節故事內容

手塚治虫在創作《火之鳥》時將故事分為12個章節，分別是黎明篇、未來篇、大和篇、宇宙篇、鳳凰篇、復活篇、羽衣篇、望鄉篇、亂世篇、生命篇、異形篇、太陽篇。「黎明篇」描述了西元3世紀的日本，女王卑彌呼為了想要長生不老而射下《火之鳥》，卻只得到乾枯的《火之鳥》遺體，在遺體中突然冒出大火，《火之鳥》便在大火中重生。

「未來篇」則是影集《火之鳥：伊甸17》前傳，在西元3404年，地球已不適合居住，於是人類在地底建立永遠之都，而某位宇宙航行者在家中偷藏了女性型態的外星生物慕比而被通緝，逃亡過程中意外讓地球滅亡，《火之鳥》賜予此人長生不老的能力，讓他以創造生命為目標獨自活在地球上。另外10篇故事都是乍看下分開的獨立故事，但又因為《火之鳥》而互相連貫。

Photo Credit: Disney+ 火之鳥12個故事章節都圍繞在人性、慾望、生與死、火之鳥，是充滿哲學的作品。

特別收錄的埃及篇、希臘篇、羅馬篇

「埃及篇」、「希臘篇」和「羅馬篇」被收錄在1956年至1957年的少女Club以連載的方式呈現，是《火之鳥》所有故事中最早的章節，也是手塚治虫少數以少女漫畫風格繪製的作品。《火之鳥》在這三篇章節中形象更像是小鳥，作用也不是大地之母或宇宙能量，比較接近守護者的角色。

手塚治虫留下的遺稿大地篇

《火之鳥》作品沒有完結，留下了遺稿「大地篇」描述的是中日甲午戰爭，之後也有作家櫻庭一樹以「大地篇」構想為基礎，創作了新的小說故事，描述1938年日本佔領了上海，其中幾位主角們以尋找《火之鳥》為目標，暗中秘密行動的故事。

影集中的伊甸17設定

Disney+的影集改編自12個章節中的「望鄉篇」，地球人露美和男朋友喬治前往無人小行星伊甸17，懷孕期間喬治因遇上地震身亡，生下凱恩後露美進入13年的冬眠，希望在甦醒時能和凱恩繼續繁衍後代。但沒想到機器設定錯誤讓露美沈睡了1300年，凱恩發現露美未甦醒後絕望地跑進禁忌山谷中，卻意外遇到了外星生物慕比，並與慕比繁衍後代，直到露美甦醒後才發現伊甸17已成為擁有千年歷史的繁榮都市。

Photo Credit: Disney+ 伊甸17改編自原作望鄉篇，露美和喬治在伊甸17生下凱恩後，露美便沈睡了1300年。

喬治與什麼生物繁衍後代？

凱恩在禁忌山谷中遇到的外星生物慕比，外觀造型像是果凍，但會讀取意念並變形成對方心裡渴望的外型。慕比擁有意念控制的能力，生命力頑強碰到爆炸也不會死，可以變形成任何型態與任何生物繁衍後代，在宇宙商人間是很珍貴的存在。

Photo Credit: Disney+ 與凱恩繁衍後代的外星生物叫做慕比，擁有極強的生存能力，能和任何物種繁殖後代。

讓伊甸星上產生慾望的外星人是誰？

影集中出現的宇宙商人叫做茲達班，擁有八分之一的地球人血統，來自凱爾波49號小行星，他擁有各種道具像是可以讓露美年輕40歲的裝置，或是倒入飲用水後讓居民產生各種慾望的藥物藉此賺錢，在影集中也是茲達班透露「火之鳥」血液能讓人長生不老的訊息。

Photo Credit: Disney6 宇宙商人茲達班擁有8分之1地球人血統，性格狡詐貪婪。

電影版伊甸之花與影集伊甸17的差異

電影版《火之鳥：伊甸之花》與影集《火之鳥：伊甸17》，都是改編自原作漫畫「望鄉篇」，主角露美在遙遠的伊甸星球度過千餘年，踏上超時空旅行想要遙望故鄉地球的故事，從預告片看起來故事架構相同畫風也一致但結局會不同。動畫電影版將會在2023年11月3日於日本上映。

沒有手塚治虫的影子 需要先做點功課

《火之鳥》影集的畫風和漫畫已經不太像，影集故事直接從「望鄉篇」進入正題，如果沒有看過《火之鳥》或是手塚治虫相關作品可能會一頭霧水，例如看到《火之鳥》飛翔在宇宙中、慕比從果凍狀變成人形、好不容易抵達地球卻發現地球灰暗殘破、要與陌生的宇宙商人交易時心中都會有疑問，在看影集前或看完後可能都還是需要做些功課。

最讓人印象深刻的就是在漫畫中的畫面透過3D影像合成呈現，例如穿梭在破碎太空垃圾中、意外登陸擁有礦石生命體的星球，有別於黑白漫畫中視覺感受更好。如果想要看到《火之鳥》飛翔在宇宙中的氣勢，也可以先從電影版預告片偷看一下。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：Disney+火之鳥伊甸17動畫影集9個重點整理：火之鳥是什麼？望鄉篇故事內容、影集版與電影版差異

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航