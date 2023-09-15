香港推「全城夜繽紛」鼓勵夜出消費，盼助經濟復甦

（中央社）為了振興經濟，香港當局公布了一項「全城夜繽紛」活動，目的是鼓勵市民夜出消費，以利經濟。

財政司司長陳茂波等官員昨晚在西九文化區主持「香港夜繽紛」啟動禮，宣布在未來幾個月內，香港將會有許多晚間活動，包括娛樂表演、文創展示、節日派對和街頭文化表演等。

這些活動將在多個露天場所舉辦，比如維多利亞公園、尖東海旁及西九文化區等。為了配合這些活動，本地80個商場將會同時在晚上播放各種國際足球賽、杭州亞運會和國際搖滾音樂節等，以吸引市民晚上外出流連消費。

當局也計畫改善本地傳統夜市的氣氛，包括九龍油麻地廟街夜市、旺角「女人街」，以及深水埗的步行街等。

「香港夜繽紛」活動還有旅遊發展局每年都舉辦的大型活動美酒佳餚巡禮、萬聖節活動，以及年底舉行的花車巡遊。

此外，香港當局決定於今年10月1日再次舉辦「國慶煙花」匯演，希望藉此提振市民夜出消費信心。港府最後一次舉辦「國慶煙花」匯演已是5年前的事，其後因為「反送中」運動和疫情爆發而取消。

上世紀60及70年代，香港有很多夜市，除了本地人光顧，也吸引遊客觀光，當中較為知名夜市有九龍油麻地廟街、 旺角「女人街」等。這些夜市大都銷售廉價物品，也有攤販售賣食品，每晚都人來人往，十分熱鬧。

但近10多年來，隨著香港年輕人日益嚮往日本、南韓和台灣的夜市，香港的夜市似乎一夜間失去吸引力，主因是髒亂及售賣物品屬於沒有太大創意的同類廉價品等。

2019年COVID-19疫情爆發後，香港「封關3年」，少有遊客，夜市如「廟街」和「女人街」的情況更為悽慘。即使香港年初以來已經復常，但夜市似乎榮景不再。

另一方面，香港復常以來，經濟復甦程度未如理想，比如消費市場仍未回到疫前水平、房市和股市仍然低迷。此前有媒體報導，過去某些街道，晚上餐館林立，燈火通明，車水馬龍，但如今是漆黑一片，深夜時分，各店大都關門，一片死寂。

更令人憂心的是，自從香港和深圳年初恢復正常通關後，出現港人北上深圳購物及吃飯的浪潮，引起了港深兩地媒體和官方頗大關注。

在上述陰霾之下，有媒體重提當年香港夜市的繁華景象，而港府也認為可行。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin