拜登之子杭特被起訴非法持有槍枝，最高面臨25年刑期，恐影響拜登選情

美國總統拜登（Joe Biden）的兒子杭特・拜登（Hunter Biden），昨（14）日遭特拉華州聯邦檢察官韋斯（David Weiss）以三項罪名起訴，包括購買槍枝時的虛假陳述和以毒癮者身份非法持有槍枝。若以上罪名都成立，杭特可能面臨最高25年的刑期。目前，訴訟的傳訊日期未定，一名知情人士告訴《CNN》，杭特已收到傳票，但不清楚他是否出席第一次開庭。杭特的槍枝訴訟，不僅讓他成為「美國首位遭起訴的總統子女」，也連帶影響他的父親、現任總統拜登2024年的連任選舉。

7月審前協議破局，杭特因謊稱沒有毒癮違反聯邦法律

根據美國聯邦法律，要求所有槍枝交易者據實填寫美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）的「4473表格」，也就是槍枝交易紀錄（Firearms Transaction Record） 。若在紀錄中說謊，部分內容涉及《槍枝管制法》（Gun Control Act），將面臨監禁與罰款。

《CNN》分析週四檢方公布的起訴書內容，條列杭特的三項罪名：

罪狀一：填寫槍枝交易紀錄時，欺騙聯邦法院的虛假陳述

檢方指出，杭特於2018年10月，在特拉華州一家合法店家購買柯特眼鏡王蛇左輪手槍，於填寫4473表格時發誓自己從未使用毒品，也沒有毒癮。杭特也附上證明，表示自己沒有使用任何的興奮劑與相關非法藥物。不過，杭特實際上卻深陷古柯鹼的毒癮中，等同於是向聯邦政府做出「虛假陳述」，觸犯聯邦法律。

罪狀二：購買槍枝時，未向店家表明吸食毒品的虛假陳述

與前項罪名相似，基於4473表格中的警語，檢方指控杭特向持有聯邦執照的槍枝賣家「說謊」是違反了聯邦法律。儘管杭特在購買將槍枝時，聲稱自己沒有毒癮也未吸食毒品，但是《CNN》指出，在杭特的回憶錄中曾描述他在2018年時「毒癮復發」。

罪狀三：以「毒癮者」身份非法持有槍枝

2018年，杭特在購買槍枝之後，持有該槍枝長達11天。由上述可知，在此期間杭特是一名毒品使用者。依據4473表格和聯邦法律的規範，毒品成癮者和吸食者不可持有槍枝，屬於「非法持槍」，觸犯法律。

《CNN》援引法庭文件指出，若上述罪名皆成立，杭特最高可面臨25年的監禁和最高75萬美元的罰款。然而，杭特僅「持有」槍枝而未涉及暴力犯罪，再加上他是一名初犯，依過往案例，這類型的被告很少被處以最高刑責。

杭特律師稱槍枝起訴川普支持者輿論的政治壓力

負責杭特槍枝起訴的檢察官韋斯，是前總統川普（Donald Trump）任內所任命。杭特的委任律師羅艾爾（Abbe Lowell）辯稱，韋斯仍受到先前審前轉移協議的約束。他指出，韋斯因為川普支持者稱認罪協商（plea arguement）為「私下協議」（sweetheart deal），受到輿論壓力才做出這項判決。

《紐約時報》和《CNN》報導，今（2023）年6月，羅艾爾與檢方達成一項認罪協議，承認杭特在兩項稅務訴訟的輕罪。關於槍枝指控，雙方在審前轉移協議（previous diversion agreement）中，要求杭特保證未來兩年內不會吸食毒品。

不過，這份協議在今年7月的聯邦法院聽證會上破局。杭特的辯護律師克拉克（Christopher J. Clark）希望在豁免條款（pretrial diversion agreement）裡，讓杭特免於因海外商業交易案被起訴，與檢方意見分歧，導致協議失效。

羅艾爾在一份聲明中說道：「杭特擁有一把從未上膛的手槍11天，並不會對公共安全造成威脅，但是一名擁有想像得到的絕對權力的檢察官，屈服於政治壓力，會威脅我們的司法體系。」對此，檢方則表示該份協議從未生效，而《紐約時報》指出，協議破局讓週四的起訴顯得不意外。

杭特的起訴，對拜登選情有何影響？

由於先前談判破局，杭特不僅會受到非法持槍的起訴，也可能繼續因為稅收和海外商業交易的案件遭到調查。外媒指出，杭特的官司纏身，連帶影響他的父親、現任總統拜登競選2024年的總統連任。

9月12日，由共和黨領導的眾議院，認為拜登知悉杭特的海外商業交易，指控拜登涉及金融犯罪、貪污和濫權，對總統展開彈劾調查。《路透社》在9月8日到14日之間，對4413名美國公民進行線上民調。在民主黨支持者中，有18％的人表示贊同調查、63％的人表示反對；相反的，在共和黨支持者中，71％的人表示支持、14％的人反對。此項民調的結果，揭示在彈劾案中，兩黨支持者的極化。

針對杭特的槍枝起訴，《路透社》的民調發現，有43％受訪者認為該起訴是出於政治動機，而有40％民眾認為不是。此前的民調顯示，許多美國人認為杭特受到特殊待遇。

前總統川普在他的社群平台「Truth Social」上批評韋斯的判決，他說：「杭特的槍枝問提示一項與『狡猾的拜登』無關的罪行。」共和黨的總統候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）則在X（舊稱Twitter）上發文寫道：「這是（起訴）一塊遮羞布，用來轉移人們對真正問題的注意力——拜登家族為了自己的私人利益，而出賣美國的外交政策。」

Today’s indictment of Hunter Biden is a smokescreen. Don’t fall for it. This is a fig leaf designed to deflect attention away from the real problem: the Biden family is selling out U.S. foreign policy for their own family’s private financial gain. That’s really what’s wrong, and… https://t.co/8TvIUM9Mgd — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) September 14, 2023

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