拜登之子杭特被起訴非法持有槍枝，最高面臨25年刑期，恐影響拜登選情
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總統拜登之子杭特在因非法持有槍枝，遭美國特拉華州聯邦檢察官韋斯起訴他，讓杭特成為「美國史上第一位」被起訴的總統子女。杭特的起訴接續週二眾議院對拜登的彈劾調查，將如何影響明年總統大選，引外界關注。
美國總統拜登（Joe Biden）的兒子杭特・拜登（Hunter Biden），昨（14）日遭特拉華州聯邦檢察官韋斯（David Weiss）以三項罪名起訴，包括購買槍枝時的虛假陳述和以毒癮者身份非法持有槍枝。若以上罪名都成立，杭特可能面臨最高25年的刑期。目前，訴訟的傳訊日期未定，一名知情人士告訴《CNN》，杭特已收到傳票，但不清楚他是否出席第一次開庭。杭特的槍枝訴訟，不僅讓他成為「美國首位遭起訴的總統子女」，也連帶影響他的父親、現任總統拜登2024年的連任選舉。
7月審前協議破局，杭特因謊稱沒有毒癮違反聯邦法律
根據美國聯邦法律，要求所有槍枝交易者據實填寫美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）的「4473表格」，也就是槍枝交易紀錄（Firearms Transaction Record） 。若在紀錄中說謊，部分內容涉及《槍枝管制法》（Gun Control Act），將面臨監禁與罰款。
《CNN》分析週四檢方公布的起訴書內容，條列杭特的三項罪名：
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罪狀一：填寫槍枝交易紀錄時，欺騙聯邦法院的虛假陳述
檢方指出，杭特於2018年10月，在特拉華州一家合法店家購買柯特眼鏡王蛇左輪手槍，於填寫4473表格時發誓自己從未使用毒品，也沒有毒癮。杭特也附上證明，表示自己沒有使用任何的興奮劑與相關非法藥物。不過，杭特實際上卻深陷古柯鹼的毒癮中，等同於是向聯邦政府做出「虛假陳述」，觸犯聯邦法律。
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罪狀二：購買槍枝時，未向店家表明吸食毒品的虛假陳述
與前項罪名相似，基於4473表格中的警語，檢方指控杭特向持有聯邦執照的槍枝賣家「說謊」是違反了聯邦法律。儘管杭特在購買將槍枝時，聲稱自己沒有毒癮也未吸食毒品，但是《CNN》指出，在杭特的回憶錄中曾描述他在2018年時「毒癮復發」。
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罪狀三：以「毒癮者」身份非法持有槍枝
2018年，杭特在購買槍枝之後，持有該槍枝長達11天。由上述可知，在此期間杭特是一名毒品使用者。依據4473表格和聯邦法律的規範，毒品成癮者和吸食者不可持有槍枝，屬於「非法持槍」，觸犯法律。
《CNN》援引法庭文件指出，若上述罪名皆成立，杭特最高可面臨25年的監禁和最高75萬美元的罰款。然而，杭特僅「持有」槍枝而未涉及暴力犯罪，再加上他是一名初犯，依過往案例，這類型的被告很少被處以最高刑責。
杭特律師稱槍枝起訴川普支持者輿論的政治壓力
負責杭特槍枝起訴的檢察官韋斯，是前總統川普（Donald Trump）任內所任命。杭特的委任律師羅艾爾（Abbe Lowell）辯稱，韋斯仍受到先前審前轉移協議的約束。他指出，韋斯因為川普支持者稱認罪協商（plea arguement）為「私下協議」（sweetheart deal），受到輿論壓力才做出這項判決。
《紐約時報》和《CNN》報導，今（2023）年6月，羅艾爾與檢方達成一項認罪協議，承認杭特在兩項稅務訴訟的輕罪。關於槍枝指控，雙方在審前轉移協議（previous diversion agreement）中，要求杭特保證未來兩年內不會吸食毒品。
不過，這份協議在今年7月的聯邦法院聽證會上破局。杭特的辯護律師克拉克（Christopher J. Clark）希望在豁免條款（pretrial diversion agreement）裡，讓杭特免於因海外商業交易案被起訴，與檢方意見分歧，導致協議失效。
羅艾爾在一份聲明中說道：「杭特擁有一把從未上膛的手槍11天，並不會對公共安全造成威脅，但是一名擁有想像得到的絕對權力的檢察官，屈服於政治壓力，會威脅我們的司法體系。」對此，檢方則表示該份協議從未生效，而《紐約時報》指出，協議破局讓週四的起訴顯得不意外。
杭特的起訴，對拜登選情有何影響？
由於先前談判破局，杭特不僅會受到非法持槍的起訴，也可能繼續因為稅收和海外商業交易的案件遭到調查。外媒指出，杭特的官司纏身，連帶影響他的父親、現任總統拜登競選2024年的總統連任。
9月12日，由共和黨領導的眾議院，認為拜登知悉杭特的海外商業交易，指控拜登涉及金融犯罪、貪污和濫權，對總統展開彈劾調查。《路透社》在9月8日到14日之間，對4413名美國公民進行線上民調。在民主黨支持者中，有18％的人表示贊同調查、63％的人表示反對；相反的，在共和黨支持者中，71％的人表示支持、14％的人反對。此項民調的結果，揭示在彈劾案中，兩黨支持者的極化。
針對杭特的槍枝起訴，《路透社》的民調發現，有43％受訪者認為該起訴是出於政治動機，而有40％民眾認為不是。此前的民調顯示，許多美國人認為杭特受到特殊待遇。
前總統川普在他的社群平台「Truth Social」上批評韋斯的判決，他說：「杭特的槍枝問提示一項與『狡猾的拜登』無關的罪行。」共和黨的總統候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）則在X（舊稱Twitter）上發文寫道：「這是（起訴）一塊遮羞布，用來轉移人們對真正問題的注意力——拜登家族為了自己的私人利益，而出賣美國的外交政策。」
新聞來源
- The Hunter Biden indictment, annotated（CNN）
- Hunter Biden indicted on gun charges（CNN）
- Hunter Biden Indicted on Gun Charges（The New York Times）
- Hunter Biden Indicted on Federal Firearms Charges（VOA）
- Trump: Hunter Biden indictment ‘only crime’ not implicating President（The Hill）
- Americans divided on House Republicans' Biden impeachment probe, Reuters/Ipsos poll shows（Reuters）
延伸閱讀
- 美總統展開總統拜登彈劾調查，外媒：麥卡錫將通過談判籌碼作為調查《撥款法案》
- 拜登次子逃稅擁槍與檢方達成認罪協議，川普抨擊司法部：開一張交通罰單，免除數百年的刑期
- 拜登父子遭控與中國企業往來、收受500萬美元賄賂，麥卡錫：提名擬發起彈劾總統
- 杭特拜登的筆電資料曝光已過去2年，「大象門」背後真相為何？
- 「通烏門」彈劾雖然針對特朗普，但副總統彭斯恐怕也躲不過
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
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世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
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世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
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此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
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臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
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雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
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臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
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