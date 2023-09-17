在嘉義生活，領台北薪資！awoo創辦人林思吾吸引人才三部曲，讓北漂青年安心返「嘉」
我們想讓你知道的是
畢業於南華大學哲學系的林思吾，是個有社運魂的非典型創業家。他大一就自學程式架旅遊網站「關島之家」，為的是弭平旅遊界的網路資訊不平等；出社會後他成立公司，更將這番情懷展現到極致，幫助北漂青年回「嘉」上班。然而，人才要根留在地，光有理想不夠，林思吾靠著縝密的三部曲，讓北漂青年回流的願景能真正落地。
文：吳佩旻
走進老酒廠改建的嘉義文創產業園區，搭電梯上4樓，160坪全開放式的偌大空間，awoo（阿物科技）的企業總部即藏身於此。
這家成立於2014年的SEO顧問服務公司，在台灣業界低調稱霸第一，幫助綠藤生機、OB嚴選等知名品牌長年保持網路聲量領先。
2016年，awoo轉型為AI行銷科技的SaaS（軟體即服務）服務商，幫助客戶將網路聲量變現，提供獲客、轉單、回購等一條龍式的精準行銷服務，平台推出才一年，就有超過一萬家企業註冊。
awoo的商業版圖如今更進一步拓展至海外，2023年第二季達成100家日本企業客戶的里程碑，包括日本歐舒丹、 SUNTORY、Levi’s、思夢樂、KOSE高絲等國際知名零售品牌，都要靠它來黏住熟客。
「走在日本東京街頭，放眼所及都是我們的客戶！」頂著招牌平頭的阿物科技創辦人兼執行長林思吾瞇著眼笑道。
做世界級的生意，卻將總部設在台灣人口老化嚴重的嘉義市，究竟awoo在想什麼？
吸引人才三部曲，讓北漂青年安心返「嘉」
畢業於南華大學哲學系的林思吾，是個有社運魂的非典型創業家。他大一就自學程式架旅遊網站「關島之家」，為的是弭平旅遊界的網路資訊不平等；出社會後他成立公司，更將這番情懷展現到極致，幫助北漂青年回「嘉」上班。
然而，人才要根留在地，光有理想不夠，林思吾靠著縝密的三部曲，讓北漂青年回流的願景能真正落地。
首先，得先吸引人才過來。在嘉義念4年大學的林思吾，很快看見解方：「嘉義地區大學多，1個小時車程內就有8、9家大學，不怕找不到好的人才。」因此awoo與當地大學合作，透過實習串起穩固的人才鏈。
第二步，是解決交通問題。為了打通吸引人才的管道，林思吾刻意將公司總部選在嘉義火車站旁，員工只要走路3分鐘，南來北往通勤全不成問題。
根據awoo統計，許多員工本身就是嘉義人，也有不少從資源相對多的台南、高雄市「北漂」到嘉義；目前通勤距離最長的員工住在彰化，來回往返要3小時。
最後，則是打造世界級的舞台給員工，並給出有競爭力的薪資。「在美食如林的南部生活，享受台北的待遇，打造全球最領先的產品！」林思吾一語點出awoo的魅力所在。
他補充，目前台北、嘉義、高雄及東京皆設有據點，嘉義員工跟台北領同薪，平均年薪100萬元以上，「但在嘉義工作，生活不會像台北那麼被掏空，會活得更圓滿！」
憑著全方位照顧員工的需求，awoo這套吸才策略果真奏效，如今全台員工已破200人，比去年大增70人，平均年齡僅32歲。
「預計接下來2-3年，我們每年都要以增加70-100人的目標前進，」林思吾拉高音量說。
從草創期就跟著林思吾，同時也是awoo嘉義總部天字001號員工的資深SEO工程師李彥忠透露，他前一份工作在台南的軟體公司，因看好公司的潛力，減薪來到awoo，一年後薪資就比前東家高出6、7000元，在嘉義極有競爭力。
另一位回嘉義成家的資深SEO工程師鐘弘達也有感地說，從薪資跟物價比來看，回來比較有機會存到錢，且生活步調慢下來，陪孩子的時間變多了。
他接著說，「但工作的成就感沒有減少，在awoo做的都是世界級的生意，像我就從來沒想過可以跟韓國的大集團視訊開會！」
至今仍遠距上班，向心力不受影響
靠薪資福利吸引各路英雄，awoo的留才關鍵，則仰賴人性化的管理。
「從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升三級警戒以來，我們就一直work from home（居家上班）到現在！」林思吾說：「人類有史以來第一次可以從辦公室解放，我希望能多些探索，不要因為其他公司都回去了，我們就跟著回去上班。」
至於全遠距如何落實管理？林思吾毫不思索地說：「我們不在同一個辦公室，但彼此間的連結是很充沛的，每天早上我會跟同仁開一個5分鐘的線上會，分享公司最新發展，也聊聊近況。」
另外，他也邀請在公司任職超過1,000天的夥伴，分享他們眼中看到的awoo，並鼓勵同仁間互相分享最近在學些什麼。
「從音響到滑板，我們什麼都聊，」林思吾笑說，為了串聯同仁的情感，端午節還辦線上立蛋活動，「同仁一起連線開視訊鏡頭，同步挑戰立蛋，我還加碼3000元獎金。」
憑藉有溫度的管理，awoo不僅挺過遠距管理危機，疫情期間營收還翻倍成長，連員工留任率也逆勢上升7%。
不過，林思吾坦言，awoo也遇過低潮，在嘉義蹲點難免碰到缺才情況：「一位優秀的senior人才，大概要等3.5月。」
為了避免人力缺口影響營運，awoo鼓勵員工在社群上分享工作成就，吸引更多有志一同的夥伴加入。同時也開放申請輪調，加速儲備人才，有財務人員轉調為數據分析師，也有SEO工程師轉調當AI工程師。
如此開放的彈性，源自林思吾個人的經歷。「我也不是本科出來的，念哲學系卻會寫網頁，完全都是靠自學，所以我不會覺得很荒謬；而且熱情可以驅動改變，」林思吾肯定地說。
本文經Cheers快樂工作人授權刊登，原文發表於此
原標題：嘉義薪資不輸台北！他在鄉間掀起的AI革命：我的客戶是全世界
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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