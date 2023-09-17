在嘉義生活，領台北薪資！awoo創辦人林思吾吸引人才三部曲，讓北漂青年安心返「嘉」

文：吳佩旻

走進老酒廠改建的嘉義文創產業園區，搭電梯上4樓，160坪全開放式的偌大空間，awoo（阿物科技）的企業總部即藏身於此。

這家成立於2014年的SEO顧問服務公司，在台灣業界低調稱霸第一，幫助綠藤生機、OB嚴選等知名品牌長年保持網路聲量領先。

2016年，awoo轉型為AI行銷科技的SaaS（軟體即服務）服務商，幫助客戶將網路聲量變現，提供獲客、轉單、回購等一條龍式的精準行銷服務，平台推出才一年，就有超過一萬家企業註冊。

awoo的商業版圖如今更進一步拓展至海外，2023年第二季達成100家日本企業客戶的里程碑，包括日本歐舒丹、 SUNTORY、Levi’s、思夢樂、KOSE高絲等國際知名零售品牌，都要靠它來黏住熟客。

「走在日本東京街頭，放眼所及都是我們的客戶！」頂著招牌平頭的阿物科技創辦人兼執行長林思吾瞇著眼笑道。

做世界級的生意，卻將總部設在台灣人口老化嚴重的嘉義市，究竟awoo在想什麼？

Photo Credit: 廖祐瑲攝影 via Cheers快樂工作人提供 隱身嘉義文創產業園區的辦公室。

吸引人才三部曲，讓北漂青年安心返「嘉」

畢業於南華大學哲學系的林思吾，是個有社運魂的非典型創業家。他大一就自學程式架旅遊網站「關島之家」，為的是弭平旅遊界的網路資訊不平等；出社會後他成立公司，更將這番情懷展現到極致，幫助北漂青年回「嘉」上班。

然而，人才要根留在地，光有理想不夠，林思吾靠著縝密的三部曲，讓北漂青年回流的願景能真正落地。

首先，得先吸引人才過來。在嘉義念4年大學的林思吾，很快看見解方：「嘉義地區大學多，1個小時車程內就有8、9家大學，不怕找不到好的人才。」因此awoo與當地大學合作，透過實習串起穩固的人才鏈。

第二步，是解決交通問題。為了打通吸引人才的管道，林思吾刻意將公司總部選在嘉義火車站旁，員工只要走路3分鐘，南來北往通勤全不成問題。

根據awoo統計，許多員工本身就是嘉義人，也有不少從資源相對多的台南、高雄市「北漂」到嘉義；目前通勤距離最長的員工住在彰化，來回往返要3小時。

最後，則是打造世界級的舞台給員工，並給出有競爭力的薪資。「在美食如林的南部生活，享受台北的待遇，打造全球最領先的產品！」林思吾一語點出awoo的魅力所在。

他補充，目前台北、嘉義、高雄及東京皆設有據點，嘉義員工跟台北領同薪，平均年薪100萬元以上，「但在嘉義工作，生活不會像台北那麼被掏空，會活得更圓滿！」

憑著全方位照顧員工的需求，awoo這套吸才策略果真奏效，如今全台員工已破200人，比去年大增70人，平均年齡僅32歲。

「預計接下來2-3年，我們每年都要以增加70-100人的目標前進，」林思吾拉高音量說。

Photo Credit: 廖祐瑲攝影 via Cheers快樂工作人提供 awoo團隊如今全台員工已破200人。

從草創期就跟著林思吾，同時也是awoo嘉義總部天字001號員工的資深SEO工程師李彥忠透露，他前一份工作在台南的軟體公司，因看好公司的潛力，減薪來到awoo，一年後薪資就比前東家高出6、7000元，在嘉義極有競爭力。

另一位回嘉義成家的資深SEO工程師鐘弘達也有感地說，從薪資跟物價比來看，回來比較有機會存到錢，且生活步調慢下來，陪孩子的時間變多了。

他接著說，「但工作的成就感沒有減少，在awoo做的都是世界級的生意，像我就從來沒想過可以跟韓國的大集團視訊開會！」

至今仍遠距上班，向心力不受影響

靠薪資福利吸引各路英雄，awoo的留才關鍵，則仰賴人性化的管理。

「從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升三級警戒以來，我們就一直work from home（居家上班）到現在！」林思吾說：「人類有史以來第一次可以從辦公室解放，我希望能多些探索，不要因為其他公司都回去了，我們就跟著回去上班。」

至於全遠距如何落實管理？林思吾毫不思索地說：「我們不在同一個辦公室，但彼此間的連結是很充沛的，每天早上我會跟同仁開一個5分鐘的線上會，分享公司最新發展，也聊聊近況。」

另外，他也邀請在公司任職超過1,000天的夥伴，分享他們眼中看到的awoo，並鼓勵同仁間互相分享最近在學些什麼。

「從音響到滑板，我們什麼都聊，」林思吾笑說，為了串聯同仁的情感，端午節還辦線上立蛋活動，「同仁一起連線開視訊鏡頭，同步挑戰立蛋，我還加碼3000元獎金。」

憑藉有溫度的管理，awoo不僅挺過遠距管理危機，疫情期間營收還翻倍成長，連員工留任率也逆勢上升7%。

不過，林思吾坦言，awoo也遇過低潮，在嘉義蹲點難免碰到缺才情況：「一位優秀的senior人才，大概要等3.5月。」

為了避免人力缺口影響營運，awoo鼓勵員工在社群上分享工作成就，吸引更多有志一同的夥伴加入。同時也開放申請輪調，加速儲備人才，有財務人員轉調為數據分析師，也有SEO工程師轉調當AI工程師。

如此開放的彈性，源自林思吾個人的經歷。「我也不是本科出來的，念哲學系卻會寫網頁，完全都是靠自學，所以我不會覺得很荒謬；而且熱情可以驅動改變，」林思吾肯定地說。

本文經Cheers快樂工作人授權刊登，原文發表於此

原標題：嘉義薪資不輸台北！他在鄉間掀起的AI革命：我的客戶是全世界

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九