中國國防部長李尚福失蹤恐成「秦剛第二」？台灣學者：中國軍事不穩，習近平正邁入高度集權
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李尚福如被調查確實有跡可循。李尚福在2017年出任中央軍委裝備發展部部長，這是一個負責購買武器的重要單位，長期以來一直是中國軍隊內部「最腐敗」的單位。今年7月，中國商務部發布通知，要求搜集2017年10月以來（李尚福擔任部長期間）裝備採購招標流程中涉嫌違規行為的線索，還特別列出「操守缺失」、「主動洩密」、「私下勾連」等8項違規行為。
中國軍界、外交界最近氛圍詭譎，國防部長李尚福已經2週多不見人影，這是在6月中國前外交部長秦剛之後，再有高層失蹤，美國政府認為李尚福已受到調查。外界認為李尚福「被消失」其實有跡可循，多半臆測與中國火箭軍內部的整肅有關，學者指出，這顯示中國軍事不穩定，以及中國國家主席習近平正邁入高度集權。
《金融時報》今（15）日引述美國官員和知情人士說法，證實中國國防部長李尚福已超過2週沒露面，也沒有出席9月初在越南舉辦的中越防務合作年度會議。中國對外宣稱是健康因素，美國政府則認為李尚福應已被解職，目前正被調查。美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）今在X平台指出，李尚福也缺席了與新加坡海軍總長的預定會議，「可能正被軟禁」。
李尚福最後一次公開露面是今年8月29日北京舉辦的「中非和平安全論壇」，9月7日至8日於中越邊境主辦的防務合作年度會議卻缺席。越南官員表示，北京在活動前幾天才告知，李尚福因「健康狀況不佳」而缺席。
無獨有偶，中國前外交部長秦剛6月25日起自公眾視野消失，一個多月後，中國人大常委會便宣布免職他，並任命王毅接任。這次李尚福消失，也引起外界揣測秦剛事件可能重演。
65歲的李尚福今年3月被任命為中國國防部長，是習近平今年任命的5名國務委之一。如果他被免職，將是繼秦剛後，短短3個月內2個被免去部長職位的國務委員。
北京尚未公開回應李尚福「消失」一事，《華盛頓郵報》指出，中國國防部網站仍將李尚福列為國防部長，但報導指出，中國官員因腐敗或違規而被免職時，北京通常不會給出理由，秦剛今年6月消失時，中國外交部也拒絕發表評論，只是從外交部網站上刪除他的名字。今年習近平替換中國火箭軍2名高層官員時，北京唯一發表的訊息就是宣佈接替他們的官員。
李尚福如被調查，確實有跡可循。李尚福在2017年出任中央軍委裝備發展部部長，這是一個負責購買武器的重要單位，長期以來一直是中國軍隊內部「最腐敗」的單位。
今年7月，中國商務部發布通知，要求搜集2017年10月以來（李尚福擔任部長期間）裝備採購招標流程中涉嫌違規行為的線索，還特別列出「操守缺失」、「主動洩密」、「私下勾連」等8項違規行為。
《華盛頓郵報》指出，中國近年為了追上美國，擴編預算投入建軍，招摽採購資金高達數十億美元，負責計劃的高官勢必受到巨大誘惑，容易衍生弊案，加重中國軍隊長期以來的貪腐問題。
澳洲國立大學政治分析專家宋文笛（Wenti Sung）指出，可以觀察這起事件是否與中共整肅火箭軍有關。中國最近幾任國防部長都與火箭軍關係密切，前國防部長魏鳳和為首任火箭軍司令員，李尚福之前任職的中央軍委裝備發展部也會接觸到火箭技術。
中共火箭軍今年「八一」建軍節前夕大換血，原屬海軍的王厚斌接任火箭軍司令員，本在空軍服役的徐西盛則接任火箭軍政治委員，等於是讓兩名「外行」來接管火箭軍，外界認為這代表習近平對火箭軍系統失去信任，想藉機斬斷火箭軍內部利益。
台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受《關鍵評論網》訪問表示，李尚福消失凸顯中國軍隊內部問題，近期動盪帶出軍界人事高度不穩定，也可以視為習近平對軍界的高度集權。
至於更換國防部長對台海的影響？林穎佑表示，沒有太大關係。中國國防部長的主要任務是對外軍事交流，被撤換可能影響解放軍軍心，但現階段人事異動對台海局勢影響不大。
李尚福因主導中俄重大軍火交易，遭美國制裁，也導致中、美國防部高層互動欠佳。林穎佑分析，李尚福若被撤換，美國國防部有可能與中國更多互動，但美方也會好奇中國為何不到半年就撤換國防部部長，對新任部長仍會心存疑慮。
中國外交和軍事高層陸續被解職，德州大學亞洲政策計畫主任格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）指出，中國體制變得越來越不透明，由習近平一攬全權，使得外界更難知道中國的外交政策將走向何方。美國前中央情報局中國問題分析師懷爾德（Dennis Wilder）也表示，從李尚福的消失，可看出習近平正在作繭自縛。透過取消任期限制，習近平已經取得史無前例的第三任期，大權在握，但這種寡頭統治已經消滅了體制內的聲音，不利於國家做出好的決策。
不過宋文笛也指出，習近平在這些軍界人士任期開始沒多久就罷免數名高層，可見習近平對軍隊的控制「依然牢固」。
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核稿編輯：邱宜君
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