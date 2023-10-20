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2023/10/20,
健康

長期慢性焦慮恐引起自律神經失調，若有這七種性格特質容易成為高危險群

長期慢性焦慮恐引起自律神經失調，若有這七種性格特質容易成為高危險群
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

自律神經是無法被意識自主控制的，例如心跳、出汗、腸胃蠕動等。人感到焦慮時，會讓腦部的杏仁核活化，進而刺激交感神經亢奮，副交感神經低下，一旦失控時，便會過度刺激，產生許多生理症狀。

58歲的朱媽媽，女兒因為在香港工作無法回台，加上疫情，一直擔心女兒會不會感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），焦慮到睡不好，產生心悸、胸悶、胃痛等症狀。至心臟科、腸胃科就診，照超音波檢查都沒問題，卻一直沒有改善。最後在醫師建議下至身心科就診，台北慈濟醫院身心醫學科主治醫師黃長治表示，這其實是自律神經失調造成的症狀，服藥一個月後症狀已改善許多，也可安然入睡。

焦慮時刺激交感神經，過度亢奮影響生理

其實自律神經失調在身心科稱為焦慮症。黃長治醫師指出，在更早以前焦慮症是精神官能症的一種，不過容易使患者被貼上標籤，便改稱為自律神經失調。

自律神經是無法被意識自主控制的，例如心跳、出汗、腸胃蠕動等。人感到焦慮時，會讓腦部的杏仁核活化，進而刺激交感神經亢奮，副交感神經低下，一旦失控時，便會過度刺激，產生許多生理症狀。

焦慮不僅是緊張，還包含不安全感、恐懼、恐慌。黃長治醫師說明，已有研究證實，腦中血清素分泌不足，遇到事情便容易產生過度的焦慮、壓力。如果是時間短且強度高的焦慮，會引起恐慌症；如果是長期且慢性的焦慮，則會出現自律神經失調的症狀。像是心悸、胸悶、胃痛、噁心想吐、肩頸酸痛（頭痛、背痛）、 便秘或拉肚子（大腸激躁）、手抖、眼皮跳動等。

7種人要注意，長期未改善恐致憂鬱症

有7種類型的人為高危險群，都容易對未來的事情感到憂愁：

  1. 個性內向
  2. 個性急躁
  3. 完美主義者
  4. 個性固執
  5. 責任感重
  6. 得失心重
  7. 自信心不足者

黃長治醫師提到，其實焦慮與壓力是一體兩面的，有適當的焦慮與壓力才能使人成長、更有動力，並非全然不好，只是長時間無法改善的話，便會越來越憂愁，甚至可能演變至憂鬱症。

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Photo Credit: 健康醫療網

用藥改善，放慢腳步生活

通常罹患自律神經失調的人都做過很多的努力在改善生活，運動、參加活動、放輕鬆，但有時候還是沒辦法改善。這時候可以考慮尋求醫療的幫助，藉由藥物增加腦中血清素幫助可有效的改善焦慮症狀。

但是吃藥之餘還是要養成運動的習慣，黃長治醫師表示，比較建議的運動是有氧運動如慢跑、游泳、腳踏車都可以提升體力，進而提升抗壓力。

生活中可以盡量試著放慢腳步，刻意的走路慢一點、吃飯慢一點、講話速度不要太快。他提醒焦慮當下不要喝有咖啡因的飲料，像咖啡、茶、可樂等，可以喝熱牛奶、熱花茶，或使用精油，有助於焦慮的改善。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：心悸、胃痛竟是自律神經失調 這7種人最容易有

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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