《歷史原來這麼有故事》：遙望秦始皇的車隊，劉邦感慨「大丈夫當如此！」，項羽卻說「彼可取而代之也！」

文：王磊

秦朝不允許民間私有兵器，大澤鄉起義爆發後，起義軍自製武器，「斬木為兵，揭竿為旗」。所到之處，農民紛紛加入，很快，起義軍隊伍就擴充到數萬人，占領了附近的多個縣城。在占領陳縣後，陳勝自立為王，建立了「張楚」政權。張、楚二字，是張大楚國的意思。

古代的農民起義，多因反抗權力壓迫而起。然而，農民領袖一旦翻身做了帝王，嘗到了權力的滋味，往往很快會蛻變為新的壓迫者。陳勝稱王后，迅速腐化墮落了。他住在豪華的宮殿裡，享受起帝王的奢華生活。陳勝的老鄉聽說他當了王以後，許多人前來投奔。陳勝倒也樂於招待他們，頗有揚眉吐氣之感。

有一個當年和陳勝一起種地的老鄉，是真沒把自己當外人。為了顯擺自己和陳勝的親密關係，他經常和陳勝的手下講陳勝當年的故事。老鄉們一起回憶童年時光，這也是人之常情。然而陳勝此時已是君王，有些童年糗事會損害他的帝王尊嚴。一怒之下，陳勝就把這個老鄉殺了。當年「苟富貴，無相忘」的美好諾言，如今卻被帝王威權無情擊碎。慢慢地，陳勝眾叛親離。

此時的秦軍也在加緊反撲，秦將章邯率軍圍攻陳縣。撤退途中，陳勝被自己的車夫殺害，大澤鄉起義也隨之失敗。陳勝以貧苦農民之身率眾起義，反抗暴政，有歷史先驅之功。然而功業未成卻先行享樂，全忘初心，最後死於車夫之手，結局著實令人唏噓。

陳勝雖死，但反秦的大火已經燃燒起來。此時距秦滅六國才不過十幾年，六國後裔紛紛趁機復國，也都起兵反秦。當年的六國中，要數楚國疆域最廣，且楚國地處南方，風俗文化與秦國迥異，楚國後裔反秦情緒最為強烈。當時的人們都認為，最後滅亡秦朝的必定是楚國勢力，所謂「楚雖三戶，亡秦必楚」。後世史家稱這種局面為「非張楚不能滅秦」。在眾多反秦勢力中，最後脫穎而出的，是項羽和劉邦。

項羽是楚國名將項燕的孫子，正兒八經的楚國貴族之後。項羽長得高大威猛，身高八尺二寸（當時一寸為○．一尺，約合今二．三公分），合今天約一百九十公分。項羽力氣過人，能舉起大鼎。鼎的重量一般都在二百公斤以上，項羽的力氣接近今天的舉重運動員。項羽自幼喪父，從小就跟叔父項梁一起生活。

項梁教他讀書寫字，項羽沒興趣，認為會寫自己的名字就足夠了。項梁看文的不行，又教武的，教項羽劍術。可項羽又是兩天半新鮮後就不學了，說劍術只能和一個人對敵，他想要學的是「萬人敵」。隨後，項梁又教他學習可「萬人敵」的兵法，項羽也只是學了個大概。可見，項羽是個粗線條、沒耐心的「鋼鐵直男」。

劉邦也是楚人。他是個地地道道的農村「街溜子」，整日遊手好閒。劉邦的父親很看不慣這個小兒子，經常罵他是「小流氓」。劉邦有一個長處，就是善於結交朋友，而且不吝惜錢財。他經常把狐朋狗友領到家裡吃飯，劉邦的大嫂不勝其煩。

有一次，劉邦又領朋友回家吃飯，大嫂就在廚房敲鍋，意思就是鍋空了，沒飯招待了。劉邦送走朋友後，發現廚房還有飯，就覺得大嫂不給他面子，心生怨恨。許多年以後，劉邦當了皇帝，分封劉姓兄弟子侄為王，唯獨不封大侄子，因為他媽當年不給自己面子。父親懇勸劉邦，希望他念及早死的大哥，多少封大侄子一個爵位。最後，劉邦封大侄子為「羹頡侯」。

「羹」是飯的意思，「頡」是敲擊的意思，翻譯過來就是「敲鍋侯」。可見，劉邦是一個善交際也很記仇的人。

實際上，劉邦和秦始皇是同齡人。當年在咸陽服役時，劉邦還有幸見過這位皇帝前輩。他當時遠遠望著秦始皇的車隊，那壯觀的場面讓他羡慕不已，不由地感慨道：「大丈夫當如此！」項羽也曾在會稽郡見過秦始皇的巡行車隊，也不由自主發了一句感慨：「彼可取而代之也！」意思是說，我可以取代他。這句話彰顯了項羽的霸氣，也透露出他的不臣之心，身旁的叔父趕緊捂上了他的嘴。

劉邦善交際，有心機，靠著朋友的支持，還當上了沛縣泗水亭的亭長。當秦末農民起義爆發時，劉邦趁機拉起一支反秦隊伍。此時，項羽也率領八千江東子弟兵起兵反秦。在與秦軍決戰的巨鹿之戰中，項羽與諸侯聯軍遇到了章邯率領的三十萬秦軍。開戰前，其他諸侯軍隊都遠遠地作壁上觀。只有項羽軍隊在戰場上奮力拚殺，個個以一敵十。最終，項羽軍隊大破秦軍主力。戰後，項羽召見各路諸侯，他們都不敢直視項羽，只敢跪著匍匐拜見。

西元前二○七年，正當項羽與秦軍血戰之時，劉邦卻趁機攻入了咸陽。此時，秦二世已被趙高逼迫自殺，新即位的子嬰向劉邦投降，秦朝宣告滅亡。誅暴秦的大功被劉邦搶了先，項羽怒不可遏。他隨即引兵駐屯在咸陽城外的鴻門，準備與劉邦開戰。劉邦不愧是「心機大叔」，立即親赴鴻門謝罪，表示自己無意與項羽爭功，最終得到了原諒。

次年，項羽自稱「西楚霸王」，大封天下諸侯。劉邦也被封為漢王，獲得了巴蜀、漢中之地。隨後，劉邦與項羽之間爭奪天下的楚漢之爭拉開了帷幕。

書籍介紹

本文摘錄自《歷史原來這麼有故事：從文明起源到魏晉南北朝》，麥田出版

作者：王磊

★「講歷史的王老師」又來了！ 暢銷書《古人原來這樣過日子》作者開講中國史，讀歷史就像在追劇，集集精彩、欲罷不能！

■ 專注具有里程碑意義的歷史人物、事件跟時空背景，串聯成前後連貫、展現文明發展軌跡的一則則精彩故事

■ 全書力求通俗也兼顧專業，融入史學界最新的研究成果，蒐集正史之外的歷史旁證與各家說法，激發讀者的獨立思考能力

■ 網路時代最會講故事的歷史說書人，模仿章回小說的體例，有系統而且通俗地評講歷史事件，釐清中國歷史的發展脈絡

■ 以任教十多年的歷史老師的經驗，在通俗的基礎上力求歷史專業性與嚴謹，並追蹤融入了史學界的最新研究成果，讓歷史讀出新意