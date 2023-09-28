《野草攻勢》：馬斯克是百分百的野草，每次修正他都賭上自己的資本

文：史杜．海內克

特斯拉有七萬個馬斯克

馬斯克是百分百的野草。我們已經見證他破壞並革新了電子商務、電動車，以及衛星和太空人發射到太空中的方式。他接下來還會破壞全球的電池科技、家庭與城市的電力系統、航空旅行，以及網路連接能力。然後他會帶我們去月球和火星。SpaceX的開發流程非常迷人，而且足以說明什麼是商場上的百分百野草。

我們看著獵鷹九號的軌道推進器，從一開始會在發射臺爆炸的粗糙原型，進步成眾所周知、既可靠又令人驚嘆的火箭，將衛星和太空人送上軌道，然後安全降落，準備再度起飛。

接著我們目睹了全新火箭系統的誕生──星艦。這個四百英尺高的獨立系統，目標是將太空人和移居者送上月球和火星，以及改革航空旅行。完成之後，星艦將會帶著乘客進出整個太陽系，或是在20分鐘內從洛杉磯飛到倫敦。

馬斯克使用的流程跟之前相同，測試時炸掉了好幾個原型，只為了練習星艦的翻轉動作，讓它能夠重回地球大氣層。就跟獵鷹軌道推進器一樣，它們的流程公諸於世；不斷嘗試、失敗、嘗試、失敗、嘗試──最後成功做到前人未曾辦到的目標。

這種嘗試、失敗、成功的過程，並不適合膽小的人。每次修正他都賭上了自己的資本，但我們也可以假設，馬斯克從來不覺得自己最後會失敗。他只看著那個困難的目標，然後測量自己與目標之間的距離（越來越短）。

現在想像一下，馬斯克有可能不靠團隊，單憑自己達成這些事情嗎？

貝佐斯也是百分百野草。1994年亞馬遜在他的車庫成立，是全世界第一家線上書店，當時大家認為在網路上買東西並不安全。貝佐斯也告訴早期的投資人，這家公司有70％的機率會失敗，但三年後，他藉由IPO讓亞馬遜成為上市公司。

顯然貝佐斯對於這家公司有著非比尋常的遠見。亞馬遜開始湧現世界第一的創新，包括一鍵結帳、龐大的聯盟計畫，以及店面平臺，讓中小企業能夠在亞馬遜販售產品。

1998年，這家公司發動了積極的收購活動來消滅競爭者，同時擴充商品種類。亞馬遜網路服務公司（AmazonWebServices）成為支配性的雲端服務公司；Kindle問世並與蘋果的iPad競爭；亞馬遜Prime有超過一億名訂閱者──他們享受了各式各樣的服務，從免費快速送貨，到亞馬遜的電影串流服務。

如今，亞馬遜已經是世界上最大的線上零售商，而且還不只如此。你沒辦法列出他們賣的所有東西，因為他們所有東西都賣！與此同時，貝佐斯的手還伸進其他地方，從媒體、到AI、再到太空旅行。

貝佐斯也無法只靠自己完成這些事情。

馬斯克的SpaceX事業單位雇用了8000人，而特斯拉有7萬名員工。亞馬遜的員工超過一百萬人。馬斯克和貝佐斯是百分之百的野草，因為他們都不是單打獨鬥。他們已經達到集體規模，受到大規模且有才華的團隊支持，讓他們獲得別人難以想像的成功。以下是集體規模的更完整定義：

集體規模：一個組織的最佳大小、範圍、構成與文化，讓它能夠完全滲透、支配與轉型目標市場。其因素包括陣容堅強的業界最佳團隊；積極磨練並靈活的內建流程；凶猛且妥善調整的策略；領先業界的創新；堅若磐石的財務；以及獨家的力量乘數。

億萬富翁不會想市占率，而是……

如果百萬富翁想的是市占率，億萬富翁想的就是擄獲整個市場，或自己開創一個全新的市場。馬斯克和貝佐斯就是這樣建立他們的事業，總是假設自己會主宰（甚至擁有）所有他們進入的市場。所做的一切都是在瞄準這個結果。

SpaceX為太空軌道發射產業帶來的成果無人能及。地球上除了馬斯克的星鏈（Starlink），沒有其他人擁有一萬兩千顆網路中繼衛星。特斯拉是在古板的汽車產業中拼湊出來的新創公司，但還是在電動車領域遙遙領先。

亞馬遜的聯盟計畫每月約有五億次訪客瀏覽。亞馬遜店面平臺（Amazon Storefronts）支援了兩萬名小型零售商，全球電子商務市占率約為40％。

我為了本書訪問梅薩石油公司創辦人皮肯斯，他的遠大思維令我非常吃驚。他的唯一任務是讓梅薩石油公司成長，而第一個收購目標，是他自己公司的二十八倍大。結果他還真的成功了！接著他又找上產業內的大公司。每次收購活動無論有沒有成功，他和投資人都能賺到數百萬美元。

他有異於常人的能力，能夠及早注意到市場趨勢，再用積極到近乎瘋狂的計畫進入市場。有次他注意到天然氣價格的早期趨勢，於是積極的買進期貨，然後突然間就掌控了整個產業。

還有其他人也曾經做過類似的誇張舉動，像是巴菲特、比爾．蓋茲（Bill Gates）、理查．布蘭森（Richard Branson）、賴利．佩吉（Larry Page）、謝爾蓋．布林（Sergey Brin）、賴瑞．埃里森、袁征（Zoom 創始人）──他們全都成功創立驚人的事業，並且完全支配了市場。

有些人繼承了基金遺產，但大多數人都是白手起家，建立自己的企業和財富。而他們的共同點是：找到投資人和團隊，幫助自己達成集體規模。

這意味著億萬富翁的心態跟我們不同嗎？其實不是你想的那樣。他們確實有看到更大的可能性，以及達成目標的途徑。而且為了實現計畫，他們願意做任何事情。這聽起來就是我們討論過的標準野草心態，他們只是心態更強烈而已。差別在於，他們有能力將力量乘數用在集體規模，讓每個行動都獲得更大的效果。

我們也能夠增強野草心態，將力量乘數用在集體規模。我們可以當文靜的蒲公英，一塊草坪接著一塊，強勢奪取新地盤；也可以當可怕的糙果莧，噴出數百萬顆種子，迅速進化以克服任何挑戰，並且支配數百萬公畝的領地。