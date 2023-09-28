《野草攻勢》：馬斯克是百分百的野草，每次修正他都賭上自己的資本
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馬斯克使用的流程跟之前相同，測試時炸掉了好幾個原型，只為了練習星艦的翻轉動作，讓它能夠重回地球大氣層。這種嘗試、失敗、成功的過程，並不適合膽小的人。每次修正他都賭上了自己的資本，但我們也可以假設，馬斯克從來不覺得自己最後會失敗。他只看著那個困難的目標，然後測量自己與目標之間的距離（越來越短）。
文：史杜．海內克
特斯拉有七萬個馬斯克
馬斯克是百分百的野草。我們已經見證他破壞並革新了電子商務、電動車，以及衛星和太空人發射到太空中的方式。他接下來還會破壞全球的電池科技、家庭與城市的電力系統、航空旅行，以及網路連接能力。然後他會帶我們去月球和火星。SpaceX的開發流程非常迷人，而且足以說明什麼是商場上的百分百野草。
我們看著獵鷹九號的軌道推進器，從一開始會在發射臺爆炸的粗糙原型，進步成眾所周知、既可靠又令人驚嘆的火箭，將衛星和太空人送上軌道，然後安全降落，準備再度起飛。
接著我們目睹了全新火箭系統的誕生──星艦。這個四百英尺高的獨立系統，目標是將太空人和移居者送上月球和火星，以及改革航空旅行。完成之後，星艦將會帶著乘客進出整個太陽系，或是在20分鐘內從洛杉磯飛到倫敦。
馬斯克使用的流程跟之前相同，測試時炸掉了好幾個原型，只為了練習星艦的翻轉動作，讓它能夠重回地球大氣層。就跟獵鷹軌道推進器一樣，它們的流程公諸於世；不斷嘗試、失敗、嘗試、失敗、嘗試──最後成功做到前人未曾辦到的目標。
這種嘗試、失敗、成功的過程，並不適合膽小的人。每次修正他都賭上了自己的資本，但我們也可以假設，馬斯克從來不覺得自己最後會失敗。他只看著那個困難的目標，然後測量自己與目標之間的距離（越來越短）。
現在想像一下，馬斯克有可能不靠團隊，單憑自己達成這些事情嗎？
貝佐斯也是百分百野草。1994年亞馬遜在他的車庫成立，是全世界第一家線上書店，當時大家認為在網路上買東西並不安全。貝佐斯也告訴早期的投資人，這家公司有70％的機率會失敗，但三年後，他藉由IPO讓亞馬遜成為上市公司。
顯然貝佐斯對於這家公司有著非比尋常的遠見。亞馬遜開始湧現世界第一的創新，包括一鍵結帳、龐大的聯盟計畫，以及店面平臺，讓中小企業能夠在亞馬遜販售產品。
1998年，這家公司發動了積極的收購活動來消滅競爭者，同時擴充商品種類。亞馬遜網路服務公司（AmazonWebServices）成為支配性的雲端服務公司；Kindle問世並與蘋果的iPad競爭；亞馬遜Prime有超過一億名訂閱者──他們享受了各式各樣的服務，從免費快速送貨，到亞馬遜的電影串流服務。
如今，亞馬遜已經是世界上最大的線上零售商，而且還不只如此。你沒辦法列出他們賣的所有東西，因為他們所有東西都賣！與此同時，貝佐斯的手還伸進其他地方，從媒體、到AI、再到太空旅行。
貝佐斯也無法只靠自己完成這些事情。
馬斯克的SpaceX事業單位雇用了8000人，而特斯拉有7萬名員工。亞馬遜的員工超過一百萬人。馬斯克和貝佐斯是百分之百的野草，因為他們都不是單打獨鬥。他們已經達到集體規模，受到大規模且有才華的團隊支持，讓他們獲得別人難以想像的成功。以下是集體規模的更完整定義：
集體規模：一個組織的最佳大小、範圍、構成與文化，讓它能夠完全滲透、支配與轉型目標市場。其因素包括陣容堅強的業界最佳團隊；積極磨練並靈活的內建流程；凶猛且妥善調整的策略；領先業界的創新；堅若磐石的財務；以及獨家的力量乘數。
億萬富翁不會想市占率，而是……
如果百萬富翁想的是市占率，億萬富翁想的就是擄獲整個市場，或自己開創一個全新的市場。馬斯克和貝佐斯就是這樣建立他們的事業，總是假設自己會主宰（甚至擁有）所有他們進入的市場。所做的一切都是在瞄準這個結果。
SpaceX為太空軌道發射產業帶來的成果無人能及。地球上除了馬斯克的星鏈（Starlink），沒有其他人擁有一萬兩千顆網路中繼衛星。特斯拉是在古板的汽車產業中拼湊出來的新創公司，但還是在電動車領域遙遙領先。
亞馬遜的聯盟計畫每月約有五億次訪客瀏覽。亞馬遜店面平臺（Amazon Storefronts）支援了兩萬名小型零售商，全球電子商務市占率約為40％。
我為了本書訪問梅薩石油公司創辦人皮肯斯，他的遠大思維令我非常吃驚。他的唯一任務是讓梅薩石油公司成長，而第一個收購目標，是他自己公司的二十八倍大。結果他還真的成功了！接著他又找上產業內的大公司。每次收購活動無論有沒有成功，他和投資人都能賺到數百萬美元。
他有異於常人的能力，能夠及早注意到市場趨勢，再用積極到近乎瘋狂的計畫進入市場。有次他注意到天然氣價格的早期趨勢，於是積極的買進期貨，然後突然間就掌控了整個產業。
還有其他人也曾經做過類似的誇張舉動，像是巴菲特、比爾．蓋茲（Bill Gates）、理查．布蘭森（Richard Branson）、賴利．佩吉（Larry Page）、謝爾蓋．布林（Sergey Brin）、賴瑞．埃里森、袁征（Zoom 創始人）──他們全都成功創立驚人的事業，並且完全支配了市場。
有些人繼承了基金遺產，但大多數人都是白手起家，建立自己的企業和財富。而他們的共同點是：找到投資人和團隊，幫助自己達成集體規模。
這意味著億萬富翁的心態跟我們不同嗎？其實不是你想的那樣。他們確實有看到更大的可能性，以及達成目標的途徑。而且為了實現計畫，他們願意做任何事情。這聽起來就是我們討論過的標準野草心態，他們只是心態更強烈而已。差別在於，他們有能力將力量乘數用在集體規模，讓每個行動都獲得更大的效果。
我們也能夠增強野草心態，將力量乘數用在集體規模。我們可以當文靜的蒲公英，一塊草坪接著一塊，強勢奪取新地盤；也可以當可怕的糙果莧，噴出數百萬顆種子，迅速進化以克服任何挑戰，並且支配數百萬公畝的領地。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。