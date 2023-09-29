《茶飲世紀踏查》：在英國第一則巨幅廣告中，茶被宣稱為最有益身心健康的一種飲料

文：威廉．H．烏克斯（William H. Ukers）

茶做為一種飲料被引進英國的故事，能夠寫成一篇充滿終極冒險、奇妙人物，還有引人入勝事件的章節。

在第一篇以英文寫作出版的茶相關文獻中，將茶稱為chaa的文字出現在西元1598年的《林斯霍騰的旅程》中，而這本書是1595年到1596年間最初在荷蘭出版的著作之英譯本。

在曼島的皮爾城堡（Peel Castle）中，有一份可追溯到西元1651年十一月三日的碗碟及家具器皿詳細目錄，因為提到了一個「茶葉杯飾」而被引用。某些人認為，這是顯示曼島在1651年之前就已開始喝茶的證明。（《曼島的命名起源與含義》，W．羅夫．霍爾．凱恩（W. Ralph Hall Caine〕著）

然而，國家檔案局代理檔案保管官辦公室的古物研究專家認為，列在這份目錄的該件物品，名稱中的第一個字母並不是「T」，而可能是「S」，完整的字應該是「銀」（Silver）的縮寫。他們認為，一個「銀製杯飾」比較合理，而不是一個「茶葉杯飾」。

蘇格蘭醫師兼醫學作家湯瑪斯．沙特對於「早在詹姆士一世統治時期，茶就可能已經在英國為人所知」這件事持贊同意見，這是因為第一支東印度艦隊在西元1601年便已經出航。（《關於茶的專題論文》，湯瑪斯．沙特醫師著， 西元1750年於倫敦出版）

但是，如果茶葉的用途早就已經被人們所知，那麼基於它的新奇特性，那些用作品反映所處時代之流行品味與幽默感的早期英國劇作家們，不太可能沒注意到它。

英國東印度公司並未像他們的商場對手荷蘭東印度公司一樣，及早發現並開發茶葉貿易之可能性的這一點，看起來相當不尋常，荷蘭東印度公司於西元1637年就已經在每艘船上裝載中國及日本的茶葉。

然而，1641年，茶在英國確實還籍籍無名，因為在一篇當年發表的關於溫啤酒的少見論文中，作者試圖記述已知熱飲相較於冷飲的優點，卻只在引述義大利耶穌會士馬菲神父所說的「中國人多半會趁熱飲用一種叫做Chia的草藥過濾汁液」的內容時，才提到茶。（《秈稻歷史》，喬瓦尼．馬菲著，西元1588年於羅馬出版。）

英國人首次論及茶

由英國人所撰寫的已知最早茶相關文獻，是一封保存於東印度公司（位於倫敦西南）的印度事務部檔案資料庫裡的信件。東印度公司在日本平戶市的代理人理查． 韋克漢（Richard Wickham），在西元1615年六月二十七日寫信給公司另一位在中國澳門的代理人伊頓（Eaton），請求他轉交「一罐品種最好的茶」。這一則參考條目讓我們得知，早在1615年就有部分英國人知道茶的存在。

到那時為止，還沒有以英文寫成的關於茶的紀錄。

因此，早期的不列顛作家習慣使用某些與它的中文名稱「茶」（ch’a）近似的文字。

西元1625年，在《珀查斯朝聖之旅》中，tea被用作茶的代稱。以下引述這位早期英國籍旅行紀錄收藏者的話：「他們經常使用某種叫做茶的草藥，會將分量相當於一個核桃核的茶葉，放進陶瓷盤中，並加上熱水一同飲用。」珀查斯在補充說明中評述，在「日本和中國所有款待賓客的場合」都會飲用茶。（《珀查斯朝聖之旅》，山繆．珀查斯〔Samuel Purchas〕著，西元1625年於倫敦出版，第三卷，第三二六頁。）

西元1637年，英國人首次出現在東方，當時一支由四艘船所組成的艦隊， 進入了廣東河流的海口，以其特有的侵略性，強行越過在澳門與其對抗的葡萄牙人。英國人抵達廣州後，與中國商人建立了直接的聯繫。

但當時沒有任何運送茶葉的紀錄， 在英國人於二十七年後第二次訪問澳門時，也沒有運送茶葉的紀錄。

西元1644年過後不久，英國商人在廈門港定居，此處成為他們在中國的主要根據地長達將近一個世紀之久。他們在這裡學到了茶的福建方言名稱t'e（tay），然後將其拼寫為t-e-a，將ea寫成雙母音字æ，發音為a的長音。

茶首次在加拉維的咖啡館公開販售

茶最早進入英國的進口紀錄付之闕如，這可能是因為茶進口到英國，與它在荷蘭、法國及德國的出現是同時發生的，都是在十七世紀中期左右。

根據一位倫敦咖啡館店主湯瑪斯．加威（Thomas Garway，或稱Garraway） 所製作的巨幅海報，我們得知，在西元1657年之前，茶葉和茶這種飲料被當作「在高規格款待和消遣娛樂中使用的特殊物品，並以此呈獻給王侯顯貴」。

為了這個用途，買主必須付出每磅6到10英鎊（約30到50美元）的代價，並從海外取得補給，因為此時英國還沒有開始販售茶葉。（註：湯瑪斯．加威的巨幅單張海報，也就是商店傳單，名稱為「對茶葉之生長、品質與優點的精確敘述」， 出現的時間大約是西元1660年，收藏於大英博物館。）

同一份巨幅海報也告訴我們，大約在西元1657年，茶葉和茶飲在英國首次公開販售，是由菸草商兼咖啡館店主湯瑪斯．加威在位於交易巷的咖啡館中進行的。

這家在後續數個世代都以「加拉維」（Garraway's）之名為人所知的著名咖啡館，曾是大規模商業交易的中心。都市商務生活中的傑出人士，不僅會喝茶和咖啡，也習慣在此飲用麥芽啤酒、潘趣酒、白蘭地、亞力酒等飲料來消除疲勞。