《茶飲世紀踏查》：在英國第一則巨幅廣告中，茶被宣稱為最有益身心健康的一種飲料
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在書中，茶飲迷兼茶葉產業達人烏克斯，將以費時25年的訪查及資料蒐集的研究成果，搭配超過160張珍貴照片圖表，帶領讀者穿越時空，一起回顧茶如何從中國傳到日本再到歐洲、英國茶館與休閒花園文化的興盛過程、美國反抗茶稅的茶黨事件、東印度公司的茶葉稱霸史、茶園如何在東南亞及南亞擴大勢力範圍，以及由喝茶文化發展出的圖像藝術、陶藝、散文與詩歌等。
文：威廉．H．烏克斯（William H. Ukers）
茶做為一種飲料被引進英國的故事，能夠寫成一篇充滿終極冒險、奇妙人物，還有引人入勝事件的章節。
在第一篇以英文寫作出版的茶相關文獻中，將茶稱為chaa的文字出現在西元1598年的《林斯霍騰的旅程》中，而這本書是1595年到1596年間最初在荷蘭出版的著作之英譯本。
在曼島的皮爾城堡（Peel Castle）中，有一份可追溯到西元1651年十一月三日的碗碟及家具器皿詳細目錄，因為提到了一個「茶葉杯飾」而被引用。某些人認為，這是顯示曼島在1651年之前就已開始喝茶的證明。（《曼島的命名起源與含義》，W．羅夫．霍爾．凱恩（W. Ralph Hall Caine〕著）
然而，國家檔案局代理檔案保管官辦公室的古物研究專家認為，列在這份目錄的該件物品，名稱中的第一個字母並不是「T」，而可能是「S」，完整的字應該是「銀」（Silver）的縮寫。他們認為，一個「銀製杯飾」比較合理，而不是一個「茶葉杯飾」。
蘇格蘭醫師兼醫學作家湯瑪斯．沙特對於「早在詹姆士一世統治時期，茶就可能已經在英國為人所知」這件事持贊同意見，這是因為第一支東印度艦隊在西元1601年便已經出航。（《關於茶的專題論文》，湯瑪斯．沙特醫師著， 西元1750年於倫敦出版）
但是，如果茶葉的用途早就已經被人們所知，那麼基於它的新奇特性，那些用作品反映所處時代之流行品味與幽默感的早期英國劇作家們，不太可能沒注意到它。
英國東印度公司並未像他們的商場對手荷蘭東印度公司一樣，及早發現並開發茶葉貿易之可能性的這一點，看起來相當不尋常，荷蘭東印度公司於西元1637年就已經在每艘船上裝載中國及日本的茶葉。
然而，1641年，茶在英國確實還籍籍無名，因為在一篇當年發表的關於溫啤酒的少見論文中，作者試圖記述已知熱飲相較於冷飲的優點，卻只在引述義大利耶穌會士馬菲神父所說的「中國人多半會趁熱飲用一種叫做Chia的草藥過濾汁液」的內容時，才提到茶。（《秈稻歷史》，喬瓦尼．馬菲著，西元1588年於羅馬出版。）
英國人首次論及茶
由英國人所撰寫的已知最早茶相關文獻，是一封保存於東印度公司（位於倫敦西南）的印度事務部檔案資料庫裡的信件。東印度公司在日本平戶市的代理人理查． 韋克漢（Richard Wickham），在西元1615年六月二十七日寫信給公司另一位在中國澳門的代理人伊頓（Eaton），請求他轉交「一罐品種最好的茶」。這一則參考條目讓我們得知，早在1615年就有部分英國人知道茶的存在。
到那時為止，還沒有以英文寫成的關於茶的紀錄。
因此，早期的不列顛作家習慣使用某些與它的中文名稱「茶」（ch’a）近似的文字。
西元1625年，在《珀查斯朝聖之旅》中，tea被用作茶的代稱。以下引述這位早期英國籍旅行紀錄收藏者的話：「他們經常使用某種叫做茶的草藥，會將分量相當於一個核桃核的茶葉，放進陶瓷盤中，並加上熱水一同飲用。」珀查斯在補充說明中評述，在「日本和中國所有款待賓客的場合」都會飲用茶。（《珀查斯朝聖之旅》，山繆．珀查斯〔Samuel Purchas〕著，西元1625年於倫敦出版，第三卷，第三二六頁。）
西元1637年，英國人首次出現在東方，當時一支由四艘船所組成的艦隊， 進入了廣東河流的海口，以其特有的侵略性，強行越過在澳門與其對抗的葡萄牙人。英國人抵達廣州後，與中國商人建立了直接的聯繫。
但當時沒有任何運送茶葉的紀錄， 在英國人於二十七年後第二次訪問澳門時，也沒有運送茶葉的紀錄。
西元1644年過後不久，英國商人在廈門港定居，此處成為他們在中國的主要根據地長達將近一個世紀之久。他們在這裡學到了茶的福建方言名稱t'e（tay），然後將其拼寫為t-e-a，將ea寫成雙母音字æ，發音為a的長音。
茶首次在加拉維的咖啡館公開販售
茶最早進入英國的進口紀錄付之闕如，這可能是因為茶進口到英國，與它在荷蘭、法國及德國的出現是同時發生的，都是在十七世紀中期左右。
根據一位倫敦咖啡館店主湯瑪斯．加威（Thomas Garway，或稱Garraway） 所製作的巨幅海報，我們得知，在西元1657年之前，茶葉和茶這種飲料被當作「在高規格款待和消遣娛樂中使用的特殊物品，並以此呈獻給王侯顯貴」。
為了這個用途，買主必須付出每磅6到10英鎊（約30到50美元）的代價，並從海外取得補給，因為此時英國還沒有開始販售茶葉。（註：湯瑪斯．加威的巨幅單張海報，也就是商店傳單，名稱為「對茶葉之生長、品質與優點的精確敘述」， 出現的時間大約是西元1660年，收藏於大英博物館。）
同一份巨幅海報也告訴我們，大約在西元1657年，茶葉和茶飲在英國首次公開販售，是由菸草商兼咖啡館店主湯瑪斯．加威在位於交易巷的咖啡館中進行的。
這家在後續數個世代都以「加拉維」（Garraway's）之名為人所知的著名咖啡館，曾是大規模商業交易的中心。都市商務生活中的傑出人士，不僅會喝茶和咖啡，也習慣在此飲用麥芽啤酒、潘趣酒、白蘭地、亞力酒等飲料來消除疲勞。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。