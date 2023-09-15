侯友宜訪美受僑胞熱烈歡迎，AIT主席推文期待會面，美智庫學者：美方關注對中關係與國防政策立場

侯友宜抵達紐約，僑胞列隊歡迎高喊「侯友宜當選」

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜展開訪美行程，他在美東時間14日晚間抵達紐約，美東地區僑學界、全美台灣同鄉聯誼會等約百人到場接機，現場拉起歡迎布條、揮舞國旗，當選聲不斷，氣氛熱烈。

侯友宜此次訪美行將到紐約、紐澤西、華府、舊金山，會晤美國國會參、眾議員，並拜會美國在台協會（AIT）總部，以及應邀在紐約及華府4個智庫發表演說。

侯友宜在美東時間14日晚間8時35分抵達紐約甘迺迪機場，駐紐約辦事處長李光章、國民黨國際部主任黃介正、國民黨海外部、美東支部及在地僑胞約百人到場列隊歡迎，不斷揮舞小國旗，高喊「侯友宜當選」等口號，侯友宜也一一與前來接機的僑胞握手致意，隨後下榻位於紐約市區的飯店。

侯友宜昨晚抵達紐約，在機場與僑胞合照｜Photo Credit: 中央社

侯友宜在紐約參訪的期間，將到紐約警察局，參訪「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，並參與著名外交智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）及外交關係委員會的學者座談和午餐會，以及和在地留學的台灣年輕人座談。

美東時間9月18日、19日，侯友宜將前往華府，包含與美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會談，在布魯金斯研究所演講與座談，和傳統基金會學者座談，以及拜會美國聯邦參、眾議員。

AIT主席羅森伯格推特發文表示期待與侯友宜會面

國民黨提名總統參選人侯友宜展開8天訪美行程，昨（14）日晚間抵達紐約。美國在台協會（AIT）主席羅森柏格隨即推文表示歡迎，期待在華府與侯友宜會面。

侯友宜展開8天7夜訪美行程，將造訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，計劃拜會AIT華盛頓總部及美國國會議員，並應邀在紐約及華府4個智庫發表演說與座談。

侯友宜於美東時間今天晚間8時35分抵達紐約，駐紐約辦事處長李光章、國民黨國際部主任黃介正、國民黨海外部、美東支部及在地僑胞約百人到場列隊歡迎。

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）晚間透過前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X，代表AIT歡迎侯友宜訪問美國。她並說：「我期待在你訪問華府期間與你會面。」

AIT welcomes New Taipei City Mayor Hou to the United States. I look forward to meeting you during your visit to the Washington, D.C. area. https://t.co/czHyVk6kEz — AIT Chair, Laura Rosenberger (@BoardChairAIT) September 15, 2023

根據規畫，結束紐約、紐澤西行程後，侯友宜17日將前往華府，首日先與僑界交流，18日、19日將與羅森柏格會晤，並分別至智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）、傳統基金會（The Heritage Foundation）與學者座談，也計劃拜會聯邦參、眾議員。

美智庫學者：美方關切侯友宜對中關係與國防政策立場

美國智庫學者祁凱立14日說，國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，華府對他並不熟悉，預期每場重要會面，他都會被問到對中國立場和國防政策，侯友宜如何清楚闡述理念是重點。

史丹佛大學胡佛研究所專精台灣和美中台關係議題的學者祁凱立（Kharis Templeman），今年至今已經訪問台灣3次，曾稱自己為總統蔡英文粉絲的他，對台灣各政黨均有深入研究，對台灣選舉情勢也有獨到觀察見解。

美國智庫學者祁凱立（圖為2月中央社訪問舊照）認為，美方關心侯友宜對中立場與國防政策｜Photo Credit: 中央社

祁凱立昨天接受中央社視訊訪問，談到台灣總統參選人訪美，美方政要和智庫學者最關切的內容，他回應表示，美方通常會在閉門會談中，尋求更進一步瞭解「參選人的性格和重要政策」。

祁凱立說，透過短暫談話和寒暄交流，美方與會人員可以評估參選人的性格和特質、或是一些動機，藉此來推測對方若成為一位總統，行事風格大概會是如何，這點光靠閱讀新聞或是視訊會議可能比較難做到。

另外，祁凱立也表示，美方會希望多瞭解參選人的重要政策，就侯友宜而言，華府對於國民黨的對中政策和國防政策都存在許多疑問，預期侯友宜這次訪美，會一直被問到「將如何與中共領導人習近平交涉」，以及「將如何應對中國方面的威脅」。

祁凱立說，侯友宜可能也會被問及關於國防改革的問題，特別是蔡總統執政的政府提高國防預算、恢復1年期義務役、強化不對稱作戰等政策備受華府尊重，美方會想知道侯友宜若成為總統，國民黨是否會推翻改革。

祁凱立認為，侯友宜必須要能非常明確地表達他對這些議題的態度，他的答案或許顯而易見，但如何陳述看法和取信於美方會是重點。

祁凱立補充，美方除了對台灣事務密切關注的人士，一般普遍來說，對侯友宜並不熟悉，因為過去他與美方的互動不多，侯友宜必須下功夫來建立關係，不過，這同時也是一個機會，代表他有空間來提振聲望。

祁凱立表示，美國是台灣最重要的安全和經濟夥伴，處理好與美國的關係是台灣總統的首要任務，他認為，侯友宜此次訪美的表現，包括輿論評價和關注度，會是這次選舉過程中，少數可能動搖態勢的一刻。

祁凱立曾預測這場選舉可能會呈現「三腳督」態勢，他今天表示，近日訪台後有了一些不同看法，藍白合作的可能性是存在的，11月24日總統選舉登記截止前，都還要再觀察。

外媒曝侯友宜將要求美國表態防衛台灣，侯辦澄清：只是訪問時幽默回答

金融時報刊登國民黨總統參選人侯友宜的訪問，標題「台灣反對黨參選人（侯友宜）將要求美國就防衛承諾表明態度」。侯辦今天表示，侯友宜不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態。

侯友宜赴美展開為期8天的訪問，金融時報今天報導，侯友宜接受專訪時表示，將要求美國總統拜登政府針對保衛台灣的承諾「說清楚講明白」。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲透過新聞稿表示，該談話場合是金融時報記者席佳琳（Kathrin Hille）主動提議，邀請侯友宜一起逛夜市。在逛湳雅夜市的過程中，因要求簽名拍照的民眾甚多，雙方只是簡短的談話。